В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.2 комментария
Назван срок представления очередного пакета санкций ЕС против России
Глава МИД Венгрии Сийярто сообщил о готовности ЕК представить 12-й пакет санкций против России на этой неделе
Еврокомиссия (ЕК) представит новый пакет санкций против России на текущей неделе, рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Новый пакет санкций будет представлен на Совете по иностранным делам ЕС, сообщил глава МИД Венгрии в социальной сети, передает ТАСС.
Дипломат отметил, что считает неоправданным введение 12-го пакета санкций «без какого-либо всестороннего анализа последствий первых 11 пакетов». Он подчеркнул, что санкции больше нанесли ущерб европейской экономике, поскольку «российская экономика не была поставлена на колени».
Ранее Европарламент отказался признать провал антироссийских санкций.