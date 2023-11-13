В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.2 комментария
ОПЕК улучшила прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году
ОПЕК повысила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2023 году на 100 тыс. баррелей в сутки и ждет увеличения ее потребления на 2,5 млн б/с, до 102,1 млн б/с, следует из отчета организации.
Ранее ОПЕК три месяца подряд ожидала роста спроса на 2,4 млн б/с, передает ТАСС.
Вместе с тем был оставлен в прежнем виде прогноз на 2024 год, который предусматривает увеличение спроса на нефть на 2,2 млн б/с, до 104,3 млн б/с.
По мнению ОПЕК, рост мировой экономики в следующем году будет способствовать росту спроса на нефть. Ранее нефть подешевела на 1% в ожидании прогноза.