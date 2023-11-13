Нефть подешевела на 1% на ожидании прогнозов по спросу

Мировые цены на нефть снизились на 1% на ожидании прогнозов по спросу

Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.43 снижалась на 0,98%, достигая 80,63 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,04%, до 76,37 доллара, передает РИА «Новости».

В понедельник рынки ждут публикации ежемесячного доклада ОПЕК, а затем – доклада МЭА. Аналитики предполагают, что в документах будет больше подсказок о состоянии нефтяного рынка, в частности, по спросу и предложению.

«Публикация нескольких отчетов на этой неделе окажется в центре внимания. Любые признаки нехватки нефти могут изменить настроения, ослабленные снижением геополитической напряженности», – цитирует Bloomberg аналитиков ANZ Group Holdings Ltd Брайана Мартина и Дэниела Хайнса.