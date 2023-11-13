Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.0 комментариев
Нефть подешевела на 1% на ожидании прогнозов по спросу
Мировые цены на нефть снизились на 1% на ожидании прогнозов по спросу
Мировые цены на нефть в понедельник снижаются на 1%: рынки ждут выхода ежемесячных докладов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), где будут представлены прогнозы спроса и предложения.
Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.43 снижалась на 0,98%, достигая 80,63 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,04%, до 76,37 доллара, передает РИА «Новости».
В понедельник рынки ждут публикации ежемесячного доклада ОПЕК, а затем – доклада МЭА. Аналитики предполагают, что в документах будет больше подсказок о состоянии нефтяного рынка, в частности, по спросу и предложению.
«Публикация нескольких отчетов на этой неделе окажется в центре внимания. Любые признаки нехватки нефти могут изменить настроения, ослабленные снижением геополитической напряженности», – цитирует Bloomberg аналитиков ANZ Group Holdings Ltd Брайана Мартина и Дэниела Хайнса.