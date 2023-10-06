«Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.2 комментария
Мирзиеев: В отношениях Узбекистана и России нет нерешенных вопросов
Между Москвой и Ташкентом в целом нет нерешенных вопросов, заявил глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
«Мы все наши договоренности решаем», – приводит его слова ТАСС.
Путин, открывая встречу с Мирзиеевым, сообщил, что рост торгового оборота между Россией и Узбекистаном за прошлый год составил 26%, а за семь месяцев 2023 года – более 14%. Кроме того, глава государства отношения России и Узбекистана развиваются весьма успешно, они носят союзнический характер.