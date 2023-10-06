«Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.0 комментариев
В Калининградскую область через Севморпуть зашло первое судно
Алиханов: Первое судно пришло через Севморпуть в Калининградскую область из Шанхая
В Калининградскую область в пятницу пришло первое судно через Северный морской путь, сообщил губернатор Антон Алиханов.
Алиханов написал в своем Telegram-канале, что судно вышло из Шанхая, зашло в Архангельск и теперь в Балтийск, а конечная точка маршрута находится в Санкт-Петербурге.
По его словам, транспортные компании планируют сделать постоянным этот логистический продукт, который выходит «дешевле и быстрее, чем через Суэцкий канал».
В начале октября президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности России обсудил развитие Северного морского пути.