Израиль разрешил пропуск в Газу грузовиков с провиантом, водой и медикаментами

Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.2 комментария
Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.2 комментария
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NYT: В Саудовской Аравии предупредили США о катастрофических последствиях операции в Газе
Официальные лица Саудовской Аравии неоднократно обращались к американским представителям, предупреждая об опасности наземной операции Израиля в Газе, утверждают источники газеты The New York Times, передает ТАСС.
По словам сенатора-демократа Ричарда Блюменталя, встретившегося в минувшие выходные с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, саудовское руководство надеялось, что операцию в Газе можно избежать «по соображениям стабильности, а также из-за гибели людей», пишет издание.
Ранее стала известна причина отсрочки вторжения Израиля в Газу.
ГА ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию в зоне палестино-израильского конфликта
Документ был разработан группой арабских стран при поддержке ряда других государств, включая Россию. На рассмотрение ГА ООН проект резолюции внесла Иордания. Резолюцию поддержали свыше 120 стран, включая Россию. 14 стран проголосовали против, 45 воздержались, передает ТАСС.
Против голосовали Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Гватемала, Венгрия, Маршалловы острова, Микронезия, Папуа – Новая Гвинея, Парагвай, Тонга, Фиджи, Науру. Среди стран, которые воздержались или не голосовали, были Албания, Канада, Болгария, Кипр, Дания, Финляндия, Грузия, Германия, Греция, Индия, Ирак, Италия, Япония, Латвия, Польша, Южная Корея, Румыния, Молдавия, Сербия, Украина, Британия, передает РИА «Новости».
Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что «сегодня день, который войдет в историю как пример бесчестия». По его словам, «у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости». Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил: «Мы решительно отвергаем отвратительный призыв Генеральной ассамблеи ООН к прекращению огня». По его словам, «Израиль намерен уничтожить ХАМАС точно так же, как мир разобрался с нацистами и ИГИЛ».
Постпред России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что принятие резолюции – «это не победа какой-то национальной позиции, это победа здравого смысла, справедливости и соображений гуманизма». Он попросил Израиль и ХАМАС прислушаться к призыву ГА ООН о немедленном перемирии.
Резолюция осуждает насилие как против палестинских, так и против израильских мирных граждан. В документе говорится о необходимости устойчивого гуманитарного перемирия, ведущего к прекращению боевых действий, и немедленному «освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену», без предварительных условий.
В документе говорится, что все стороны конфликта должны выполнять обязательства по гуманитарному праву, включая защиту мирных граждан и гражданских объектов. Также содержится требование немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в сектор Газа.
Кроме того, указывается на необходимость сформировать механизм для обеспечения защиты палестинского гражданского населения.
При этом Генассамблея ООН не приняла поправку Канады с осуждением «террористической атаки ХАМАС» к проекту резолюции – поправка не получила необходимого числа голосов (две трети) – ее поддержали 88 стран, против выступили 55, воздержались 23.
Напомним, на заседании СБ ООН генсек ООН Антониу Гутерреш осудил нападение ХАМАС на Израиль. При этом он заявил, что «нападения ХАМАС произошли не в вакууме», поскольку палестинский народ «подвергается удушающей оккупации». Эрдан заявил, что Гутерреш потерял свою мораль и беспристрастность. По его словам, правительство Израиля будет вынуждено провести оценку своих отношений с ООН. Израиль прекратил выдачу виз представителям ООН. Управления верховного комиссара ООН по правам человека обвинило Израиль и ХАМАС в военных преступлениях.
Лукашенко допустил начало третьей мировой войны из-за эскалации на Ближнем Востоке
По словам белорусского лидера, третья мировая война может начаться с Ближнего Востока, если в палестино-израильский конфликт вступят третьи страны, передает РИА «Новости».
«Может быть третья мировая война. Она может оттуда начаться. Каким образом: если они начнут с Ираном воевать. Уже не Иран их дергает, а они иранцев начинают дергать. Ну чего вы? У вас что, факты есть, что там Иран причастен к этому? Есть факты – положите их на стол, мы посмотрим. Но никто же не предъявил Ирану претензии на основе каких-то фактов», – приводит слова белорусского лидера информагентство БелТА.
Президент Белоруссии подчеркнул, что использование сторонами конфликта оружия, произведенного в тех или иных странах, еще ничего не доказывает, так как идет торговля оружием, и «это плохо, но легально».
Лукашенко считает, что если США, подтянув в регион ударные авиагруппы и авианосцы, начнут наносить удары со Средиземного моря, последует ответ от других стран, в том числе Ирана. По словам белорусского лидера, «очень много таких вещей, которые говорят о том, что может вспыхнуть серьезный конфликт, а может быть и война с применением самого серьезного оружия». «Никто не знает, как будут развиваться события. Даже те, кто там заварил эту кашу, – американцы – не знают, во что это выльется», – сказал Лукашенко.
Ранее Израиль заявил о «третьей мировой войне против радикального ислама».
Политолог Ципис: Израиль недоволен тем, что представителей ХАМАС встречают в Москве
«Во-первых, ХАМАС не является государством и по международному праву не должен встречаться с представителями стран, особенно таких значимых, как Россия. Во-вторых, движение было признано террористическим во многих государствах. В-третьих, организация устроила резню на территории Израиля. Естественно, у нас появился вопрос, почему представителей ХАМАС чествуют в Москве», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.
«Данный визит не пойдет на пользу отношениям Израиля и России. Хотя дипломатических последствий, таких как вызов посла или высылка дипломатов, ожидать не следует. Сейчас мы воспринимаем поездку ХАМАС либо как поддержку Москвой этого движения, либо как стремление Кремля стать посредником», – отмечает собеседник.
«Несмотря на это, Израиль не будет отправлять свою делегацию в Россию. Мы видим, что Москва сотрудничает с арабским миром. Поэтому ни о какой поездке речи идти не может», – резюмировал Ципис.
Ранее министерство иностранных дел Израиля заявило об осуждении еврейским государством визита представителей палестинского движения ХАМАС в Россию. В Тель-Авиве расценили это как «недостойный шаг, который дает попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов ХАМАС». «Мы призываем российское правительство немедленно изгнать террористов ХАМАС», – говорится в заявлении МИД Израиля.
Напомним, в Москву прибыл член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук. Российская сторона обсудила с ним ситуацию в секторе Газа и немедленное освобождение заложников.
«С ним состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава», – сообщили в российском МИД.
Кроме того, в Москве прошла встреча делегации палестинского движения во главе с Марзуком со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. В ходе нее также обсуждалась ситуация в Газе.
Также с членом политбюро ХАМАС Абу Марзуком встретился замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани. Он прибыл в Москву по приглашению своего российского коллеги для обмена мнениями и двусторонних консультаций.
Как указали в диппредставительстве исламской республики, на этой встрече заместитель министра иностранных дел Ирана подчеркнул принципиальные позиции страны в поддержку Палестины. «Приоритетом Тегерана в переговорах с иностранными сторонами является немедленное прекращение огня, оказание помощи народу и снятие репрессивной блокады Газы», – добавили в посольстве.
Напомним, президент России Владимир Путин сказал, что Москва исходит из безальтернативности решения конфликта путем переговоров. Израиль подвергся жестокой атаке и вправе защищать себя, однако урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, заявил российский лидер.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва придерживается сбалансированного подхода в отношении палестино-израильского конфликта и сохраняет равную дистанцию к двум сторонам. По его словам, нельзя не осуждать акты, которые кроме как терроризмом не назовешь, но также нельзя забывать, что является предтечей сложившейся ситуации.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему занятая Москвой позиция является единственно верной в рамках сложившихся обстоятельств.
Анклав обстреливается с суши, моря и с воздуха, это свидетельствует о намерениях израильской стороны «совершить новые массовые убийства и преступления», указал ХАМАС, передает ТАСС.
В пятницу израильские военные сообщили о расширении масштабов сухопутной военной операции в секторе Газа. В анклаве перестала работать связь и интернет, поступили сообщения о мощных взрывах.
Столкновения на Западном берегу реки Иордан произошли в связи с действиями армии Израиля в секторе Газа
Столкновения между израильскими военными и палестинцами начались в районе Наблуса и Эль-Биры, у пропускного пункта Хавара на шоссе в Рамаллу. Сообщается, что как минимум трое демонстрантов получили пулевые ранения, передает ТАСС со ссылкой на WAFA.
Израильские солдаты продолжают штурмовать Дженин, который считается форпостом «Бригад мучеников Аль-Аксы», военизированного крыла палестинского движения ФАТХ.
Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС ранее призвало «народ во всех городах, деревнях и лагерях Западного берега немедленно выходить на демонстрации во всех местах и площадях» и «вступать в бои со всеми оккупантами», передает РИА «Новости».
Тем временем SANA со ссылкой на палестинские источники сообщает, что палестинцам удалось отразить попытку вторжения израильских войск со стороны лагеря Эль-Бурейдж в восточной части сектора Газа. Утверждается, что израильские силы попали в засаду, потеряли несколько бронемашин и были вытеснены.
Напомним, Израиль объявил о расширении сухопутной операции в Газе, но призвал не считать этот шаг началом анонсированной ранее наземной операции.
Израильские вооруженные силы «увеличили темп атак» на сектор Газа, израильские ВВС бьют по подземным целям и объектам «террористической инфраструктуры», сказал Хагари, передает ТАСС.
По его словам, армия Израиля расширяет масштабы сухопутной операции, чтобы обеспечить «выполнение целей этой войны».
Напомним, в секторе Газа перестала работать связь и интернет, поступили сообщения о мощных взрывах в анклаве.
Он добавил, что наступление проводилось минувшей ночью. Также Израиль, по словам Барака, использовал вертолеты для эвакуации раненых и погибших с поля боя, передает РИА «Новости».
Движение ХАМАС накануне заявило, что сектор Газа подвергся нападению армии Израиля со стороны суши, с моря и с воздуха.
На фоне расширения Израилем военной операции в Газе выросли цены на нефть и золото
Нефть марки Brent росла до 90,48 доллара за баррель (плюс 2,3%), WTI – до 85,54 доллара за баррель (плюс 2,8%), пишет Yahoo Finance.
Как пишет Washington Post, также подорожали золото, серебро и медь.
Напомним, Израиль объявил, что расширил масштабы сухопутной военной операции в секторе Газа. Боевое крыло ХАМАС сообщило об ожесточенных боях с израильскими войсками.
ХАМАС согласилось выдать пленных иностранцев в обмен на пятидневное прекращение огня
По информации газеты Financial Times, представители ХАМАС заявили, что готовы освободить заложников-иностранцев, если Израиль согласится прекратить огонь на пять дней, передает Ura.ru.
При этом движение не намерено менять израильских солдат, так как планирует удерживать их для дальнейшего обмена.
Ранее Израиль и ХАМАС отклонили предложения друг друга о перемирии.
Al Hadath: Медики в секторе Газа не могут принимать сигналы из-за отключения связи
Анклав полностью изолирован от мира, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на представителя общества, передает ТАСС.
Представитель добавил, что бригады скорой помощи не могут принимать сигналы бедствия из-за отключенной связи, а машины, находящиеся на вызовах, не могут выйти на связь.
Израиль в пятницу объявил о расширении масштабов сухопутной военной операции в секторе Газа. В анклаве перестала работать связь и интернет, поступили сообщения о мощных взрывах.
По данным ЦАХАЛа, Абу Цахибан спланировал и возглавил операцию вторжения с моря на территорию Израиля, которую пытались провести 24 октября. Операция была остановлена израильскими ВМС, передает РИА «Новости».
Ранее армия Израиля сообщила о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС, отвечавших за ПВО и атаки беспилотников.
«Бригады Изэддина аль-Кассема» сообщили об ожесточенных боях с израильскими войсками в секторе Газа
Группировка заявила, что «противостоит израильскому наземному вторжению на востоке Аль-Бурейджа» (лагерь беженцев). Сообщается, что начались «ожесточенные столкновения», передает РИА «Новости».
Движение ХАМАС заявило о готовности противостоять наземной операции израильских вооруженных сил. По словам члена политбюро движения Иззата ар-Ришка, если глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху «решил ночью совершить наземное вторжение в Газу, то силы сопротивления готовы», передает ТАСС.
Напомним, Израиль объявил о расширении сухопутной операции в Газе. В ХАМАС сообщили, что сектор Газа подвергся израильскому нападению со стороны суши, с моря и с воздуха.
В секторе Газа полностью прекратили работу услуги связи и интернет, сообщил телеканал Al Arabiya, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в это время Израиль наносит массированные удары по анклаву. СМИ предполагают, что это может быть началом наземной операции Израиля в регионе.
До этого телеканал сообщал, что Израиль и ХАМАС обоюдно отвергли предложения друг друга по прекращению огня в ходе переговоров, проводившихся через Египет и Катар.
Кирби заявил, что видел сообщения о действиях израильской армии в пятницу, но пояснил, что не будет комментировать их, поскольку заявления об этом может делать только Армия обороны Израиля, передает ТАСС.
Он добавил, что Вашингтон пытается добиться от партнеров «больших объемов топлива» в сектор Газа.
В пятницу Израиль объявил о расширении масштабов сухопутной военной операции в секторе Газа. В анклаве перестала работать связь. ХАМАС обвинил Израиль в нападении с суши, моря и воздуха.