Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.6 комментариев
В Палестине заявили о крахе системы здравоохранения в Газе
Минздрав Палестины заявил об отсутствии в больницах сектора газы лекарств от рака и диабета
Система здравоохранения сектора Газа рухнула, в больницах закончились лекарства от диабета и рака, заявила министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла.
Также фиксируется дефицит препаратов для лечения почечной недостаточности.
«Ощущается острая нехватка предметов медицинского назначения», – заявила министр, передает РИА «Новости».
Аль-Кейла также обратила внимание на необходимость поставок топлива для восстановления работы основных медучреждений сектора Газа.
Поставленную гуманитарную помощь она назвала каплей в море, при этом нужно обеспечить безопасные коридоры для ее доставки.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что запасы топлива в секторе Газа закончатся в считанные дни, а это приведет к катастрофе.