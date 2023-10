В Кремле назвали беспочвенными слухи о якобы поставках оружия из КНДР в Россию

Алиханов ответил Боррелю на слова о Российской армии у границ Польши

Tекст: Валерия Городецкая

Алиханов, отвечая на слова Борреля о недопустимости создания президентом России Владимиром Путиным «марионеточного правительства в Киеве» и наличия Российской армии на польской границе, напомнил, что Россия граничит с Польшей с 1945 года, когда Калининградская область вошла в состав СССР, передает РИА «Новости».

«I am deeply sorry to interrupt... (глубоко сожалею, что прерываю). Так получилось, мы тут уже с 1945 г.», – написал Алиханов в своем Telegram-канале.

Накануне Боррель, выступая на конференции «Европа и мир», предсказал быструю капитуляцию Украины без поддержки ЕС. «Если я перестану поддерживать Украину, это закончится капитуляцией украинцев», – сказал он, подчеркнув, что не хотел бы, чтобы все «закончилось именно так». Глава европейской дипломатии заявил, что нельзя позволить России «поставить марионеточное правительство в Киеве и иметь Российскую армию на польской границе».