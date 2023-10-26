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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева
    Саудовская Аравия предупредила США о последствиях операции в Газе
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации
    Резолюция ГА ООН по сектору Газа возмутила Израиль
    ХАМАС: Израиль атаковал Газу с суши, моря и с воздуха
    Минобороны поменяло название зоны действий миротворцев в Карабахе
    Вильнюс стал на треть славянским городом
    На Украине прошли митинги с призывом провести демобилизацию в ВСУ
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Сара Вагенкнехт – комсомолка, красавица, «путинистка»

    Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.

    10 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    10 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    8 комментариев
    26 октября 2023, 13:11

    В Кремле назвали беспочвенными слухи о якобы поставках оружия из КНДР в Россию

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль никак не комментирует сообщения о якобы поставках оружия в Россию из Северной Кореи, так как они часто являются беспочвенными, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, есть много таких сообщений, они все, как правило, беспочвенны, там нет никакой конкретики, передает ТАСС.

    Песков добавил, что Северная Корея является соседом России, поэтому отношения стран будут продолжать развиваться во всех областях.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что сближение России и КНДР идет в трех направлениях.

    25 октября 2023, 20:52
    Алиханов ответил Боррелю на слова о Российской армии у границ Польши
    Алиханов ответил Боррелю на слова о Российской армии у границ Польши
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Калининградский губернатор Антон Алиханов отреагировал на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об армии России у границы с Польшей.

    Алиханов, отвечая на слова Борреля о недопустимости создания президентом России Владимиром Путиным «марионеточного правительства в Киеве» и наличия Российской армии на польской границе, напомнил, что Россия граничит с Польшей с 1945 года, когда Калининградская область вошла в состав СССР, передает РИА «Новости».

    «I am deeply sorry to interrupt... (глубоко сожалею, что прерываю). Так получилось, мы тут уже с 1945 г.», – написал Алиханов в своем Telegram-канале.

    Накануне Боррель, выступая на конференции «Европа и мир», предсказал быструю капитуляцию Украины без поддержки ЕС. «Если я перестану поддерживать Украину, это закончится капитуляцией украинцев», – сказал он, подчеркнув, что не хотел бы, чтобы все «закончилось именно так». Глава европейской дипломатии заявил, что нельзя позволить России «поставить марионеточное правительство в Киеве и иметь Российскую армию на польской границе».

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    25 октября 2023, 13:27
    Названы сбившие 24 украинских самолета за пять дней новые комплексы ПВО

    ТАСС: 24 самолета ВСУ были сбиты системами С-400 в связке с самолетом ДРЛО А-50

    Названы сбившие 24 украинских самолета за пять дней новые комплексы ПВО
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские самолеты, которые были сбиты ВС России за пять дней, поразила ЗРС С-400 «Триумф» в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50, сообщил источник, близкий к Минобороны.

    «Россия в ходе СВО использовала ЗРС С-400 «Триумф» в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50, что обеспечило успех применения системы по авиации противника», – сообщил источник ТАСС.

    В ведомстве добавили, что огонь ЗРС С-400 велся на максимальную дальность по целям, находившимся в этот момент на высоте примерно 1 тыс. метров. Он уточнил, что применялись для поражения новые боевые части зенитных управляемых ракет.

    Министр обороны Сергей Шойгу сообщил ранее в среду, что российские войска получили комплексы, в ходе применения которых было сбито 24 самолета вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние дни.

    Коментарии (59)
    25 октября 2023, 10:37
    ВС России при помощи новых комплексов сбили 24 самолета ВСУ за пять дней

    Министр Шойгу: ВС России при помощи новых комплексов сбили 24 самолета ВСУ за пять дней

    ВС России при помощи новых комплексов сбили 24 самолета ВСУ за пять дней
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска получили комплексы, в ходе применения которых было сбито 24 самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние дни, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с военнослужащими подразделений группировки «Восток».

    Министр обороны России во время встречи с военнослужащими, представленными к госнаградам, обратил их внимание на большие потери за последнюю неделю боевых самолетов ВСУ при помощи новых комплексов, передает ТАСС.

    Шойгу также наградил медалями «Золотая Звезда» командиров бригад морской пехоты Тихоокеанского и Черноморского флотов полковника Михаила Гудкова и полковника Олега Власова за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями, проявленные в ходе успешного отражения наступления противника.

    Кроме того, он поздравил российских военнослужащих подразделений группировки «Восток» с государственными наградами, отметив их достойную службу Отечеству.

    Ранее военные эксперты объяснили, как российская ПВО сбила десять украинских МиГ-29.

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    27 октября 2023, 14:04
    Рогов назвал причины покушения на Олега Царева

    Рогов: Для Украины Олег Царев был и остается опасным врагом

    Рогов назвал причины покушения на Олега Царева
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Царев еще до Евромайдана определился, на чьей он стороне. С тех пор экс-политик, обладающий знаниями о внутренних процессах на Украине, стал опасен для СБУ, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно, что на экс-депутата Верховной рады Олега Царева было совершено покушение.

    «Олег всегда был искренен, открыт и прямолинеен в оценках происходящего. Даже когда он заблуждался, он был искренен в своем заблуждении и не следовал правилам какой-то политической игры или заказа. Это все стало залогом его популярности и высокого доверия наших сторонников», – говорит руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Также важно, что Царев все время держал руку на пульсе и по ситуации в родной Днепропетровской области, и по другим регионам, временно подконтрольным офису Зеленского. Олег еще в конце 2013 года, на заре Евромайдана, четко определил свою позицию и не сворачивал с нее ни разу», – напоминает эксперт.

    «Более того, когда я в 2010 году искал соратников в борьбе с украинскими властями, прекрасно понимая, что ждет страну, Олег был одним из немногих в украинской политической среде, кто высказывал свою позицию и был готов к противостоянию», – добавляет он.

    «Уже потом у нас были и «Народный фронт Новороссии», и парламент Новороссии, и поддержка восставшего Донбасса, и масса других событий. Олег еще опасен для нашего противника тем, что он в полной мере знает политические особенности разных регионов Украины», – рассуждает Рогов.

    «Именно поэтому ранее Коломойский предлагал за убийство Царева вознаграждение. Сейчас Бене, конечно, не до этого. Но для Украины Олег был и остается врагом. Террористические методы противника не меняются, лишь становятся все жестче», – говорит собеседник.

    «Примеры убийств Даши Дугиной, Владлена Татарского и других людей – лишнее тому подтверждение. Если чаще всего Украина использует взрывные устройства, то я напомню, что от расстрелов СБУ тоже не отказывается», – замечает эксперт.

    «Все это наталкивает на мысль, что сейчас одна из важнейших задач России – беречь таких политиков и экспертов. Все больше людей получают личную охрану, причем по поручению президента. Очевидно, это делается для того, чтобы сохранить людей, которые нам нужны и сейчас, и будут полезны в будущем для налаживания мирной жизни на освобожденных территориях», – заключил Рогов.

    Ранее стало известно, что в бывшего депутата Верховной рады Олега Царева стреляли. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил Рогов. Ранее была версия, что на экс-политика напали с ножом, однако эта информация была опровергнута.

    Сообщения о покушении подтвердили и родственники Царева. В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале бывшего депутата Верховной рады, говорится, что прошлой ночью в экс-политика дважды стреляли в санатории, где он проживает.

    Информации о преступнике в настоящее время нет, говорится в сообщении. Отмечается, что по данному делу работают силовики. Царев находился без сознания, когда к месту происшествия прибыли кареты скорой помощи. Уточняется, что у него произошла большая кровопотеря. «Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет», – говорится в сообщении, которое подписано «админом канала».

    Олег Царев был народным депутатом Украины четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов. Занимал пост заместителя главы фракции «Партии регионов» в Верховной раде седьмого созыва. В 2013 году выступил против Евромайдана. Выдвигался на пост президента Украины на досрочных выборах 25 мая 2014 года, однако снял свою кандидатуру. В июле 2014 года стал спикером парламента Новороссии, в который вошли представители ЛНР и ДНР.

    Впоследствии, по информации СМИ, ушел из политики, сосредоточившись на управлении оздоровительными клиниками на Черном море. Царев заочно осужден на Украине на 12 лет лишения свободы в связи с поддержкой Донбасса.

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    27 октября 2023, 10:15
    ВКС России получили самый мощный в мире вертолет

    ВКС России получили самый мощный в мире вертолет Ми-26Т2В

    ВКС России получили самый мощный в мире вертолет
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армейская авиация Воздушно-космических сил России получила на вооружение самый грузоподъемный вертолет в мире – модернизированный Ми-26Т2В, сообщили СМИ.

    Как пишет «Российская газета», в строевые части также направлены вертолеты Ка-52М «Аллигатор», Ми-28НМ «Ночной охотник», Ми-8АМТШ-В «Терминатор» и Ми-8МТВ-5М.

    Как заявил в интервью газете «Красная звезда» начальник армейской авиации Игорь Романов, авиапарк армейской авиации ежегодно обновляется за счет поступления новой и модернизированной авиационной техники.

    Уникальные машины отлично зарекомендовали себя в зоне СВО. Один вертолет Ми-26 способен перевозить до 82 десантников с полным комплектом вооружения.

    Ранее в Минобороны сообщили, что вертолетами Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) уничтожен опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.

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    25 октября 2023, 10:19
    Опубликовано видео уничтожения украинских танков Leopard у Работино

    Военкоры показали уничтожение FPV-дронами наступающих танков Leopard у Работино

    Опубликовано видео уничтожения украинских танков Leopard у Работино
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российские FPV-дроны сожгли наступающие немецкие танки Leopard, поставленные вооруженным силам Украины, у Работино на Запорожском фронте, видео атаки опубликовали военкоры.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» опубликовано два видео. На первом показано, как российский дрон стоимостью 30 тыс. рублей смог уничтожить немецкий танк Leopard за миллионы евро, на втором видео – такой же танк поражен беспилотником в том же месте.

    Ранее ВС России начали применять FPV-дрон «Упырь» на Донецком направлении.

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    26 октября 2023, 08:21
    Ростех передал Минобороны первую партию новейших самоходок «Мальва»

    Ростех передал Минобороны России первую партию новейших самоходок «Мальва»

    Ростех передал Минобороны первую партию новейших самоходок «Мальва»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госкорпорация «Ростех» поставила в войска первую партию новейших самоходных артиллерийских орудий «Мальва», сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    По сообщению пресс-службы, Ростех отгрузил в войска первую партию 152-мм самоходных артиллерийских орудий (САО) «Мальва», которая отличается мобильностью, может автоматизированно вести стрельбу всеми типами боеприпасов и работать в режиме одновременного огневого налета, когда несколько выпущенных боеприпасов достигают цели в одно время, передает ТАСС.

    В Ростехе отметили, что новая самоходка обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации, чем артиллерийские установки на гусеничном ходу. Кроме того, в сравнении с буксируемыми орудиями «Мальве» требуется меньше времени для развертывания и ухода с позиции, а также наведения на цель.

    Как отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев, это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 км. Он добавил, что скорострельность гаубицы – более семи выстрелов в минуту, а боезапас насчитывает до 30 выстрелов.

    Ранее Ростех разработал управляемые снаряды нового поколения для гаубицы «Мальва».

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    25 октября 2023, 11:20
    Москва получила от США предложения по стратегической стабильности

    Рябков: Россия получила от США предложения по стратегической стабильности

    Москва получила от США предложения по стратегической стабильности
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты направили России предложения по вопросам стратегической стабильности в неофициальной форме – в формате non-paper, Москва занимается их изучением, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков уточнил, что анализ предложений США осуществляется в межведомственном формате. Он отметил, что элементов новизны в предложениях нет, это сведенная воедино «известная позиция», передает ТАСС.

    «Мы в спокойном ключе это изучаем и в должный момент американцам ответим», – добавил представитель российского внешнеполитического ведомства.

    При этом Рябков отметил, что считать это каким-то возобновлением диалога между Россией и США нельзя. По его словам, американская сторона предлагает поставить ведение диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями на систематическую основу, при этом делать это Вашингтон хочет «в отрыве от всего происходящего». Россия к такому не готова, подчеркнул Рябков.

    Он отметил, что без изменений глубоко фундаментального враждебного курса в отношении России со стороны США возвращение к диалогу по стратстабильности, включая тематику СНВ, просто невозможно.

    Между тем в среду Совет Федерации единогласно одобрил закон об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

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    26 октября 2023, 21:02
    Израиль призвал Москву немедленно выслать представителей ХАМАС из России
    Израиль призвал Москву немедленно выслать представителей ХАМАС из России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Израиля заявило об осуждении еврейским государством визита представителей палестинского движения ХАМАС в Россию.

    В Израиле расценили приглашение представителей движения в Москву как «недостойный шаг, который дает попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов ХАМАС», передает ТАСС.

    «Мы призываем российское правительство немедленно изгнать террористов ХАМАС», – говорится в заявлении МИД Израиля.

    В четверг представители палестинского движения ХАМАС прибыли в Россию с визитом. Российская сторона обсудила с ХАМАС ситуацию в секторе Газа и немедленное освобождение заложников.

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    25 октября 2023, 18:20
    В США заявили о тайных контактах России и Украины

    WP: Россия и Украина тайно поддерживают контакты

    В США заявили о тайных контактах России и Украины
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Киев тайно поддерживают контакты и ведут переговоры по ряду гуманитарных вопросов, несмотря на законодательный запрет Украины, пишет The Washinton Post.

    Россия и Украина ведут переговоры через посредников: Турцию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Ватикан и Международный комитет Красного Креста, пишет The Washinton Post.

    Издание отмечает, что большая часть договоренностей достигается во время очных встреч и прямых контактов. По данным газеты, стороны обсуждают такие вопросы, как обмен пленными и останками солдат, а также возвращение родителям украинских детей, оказавшихся в России, передает «Газета.ru».

    Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что США не разрешили Украине заключить мир с Россией.

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    25 октября 2023, 17:54
    Медведев заявил о создании армейского корпуса и флотилии в 2024 году
    Медведев заявил о создании армейского корпуса и флотилии в 2024 году
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В 2024 году в российских Вооруженных силах планируют создать еще один армейский корпус и флотилию, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по комплектованию армии.

    В следующем году планируется сформировать еще один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и флотилию, сказал зампред СБ России, передает ТАСС.

    Он отметил, что для эффективной защиты страна также увеличит численность армии, для этого будет принят целый комплекс мер. Медведев пояснил, что президент России и ее Верховный главнокомандующий Владимир Путин поручил продолжить работу по доукомплектованию ВС России контрактниками в 2024 году.

    С начала 2023 года по 25 октября в интересах объединенной группировки войск на военную службу поступило почти 385 тыс. человек, из них 305 тыс. – военнослужащие, подписавшие контрактную службу, около 80 тыс. – добровольцы, пояснил зампред Совбеза. Каждый день с ВС заключают контракты более 1600 человек, добавил Медведев.

    Блок НАТО и сопредельные России страны постоянно наращивают свой военный потенциал, ситуация в мире остается напряженной, подчеркнул он.

    В конце сентября Медведев сообщал, что на контрактную службу поступило 325 тыс. человек.

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    26 октября 2023, 13:50
    Эксперт объяснил критику Пашиняна в адрес Москвы и российских военных баз

    Политолог Лепехин: Пашиняну еще долго придется крутиться как ужу на сковородке

    Эксперт объяснил критику Пашиняна в адрес Москвы и российских военных баз
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Одновременное давление со стороны западных партнеров и пророссийского населения заставляет Никола Пашиняна вертеться как ужа на сковородке. В связи с этим армянский премьер изображает политику многовекторности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Лепехин. Ранее в Ереване усомнились в целесообразности сохранения присутствия российских военных баз.

    «Нынешнее поведение Пашиняна регламентируется двумя сторонами действительности: теоретической и фактической. Премьер считает, что российских военных баз в Армении быть не должно. Это соотносится с его текущей политикой и соответствует настроениям западных партнеров Еревана», – сказал Владимир Лепехин, гендиректор Института ЕврАзЭС.

    «Однако в реальности страна сталкивается с колоссальными вызовами в сфере безопасности, устоять перед которыми без участия Москвы практически невозможно. Кроме того, большая часть населения Армении сохраняет пророссийские взгляды, а делать что-либо в обход общественного мнения – крайне опасная затея», – отмечает собеседник.

    «Поэтому Пашинян вынужден изображать политику многовекторности. Это хорошо заметно и по его интервью в The Wall Street Journal. Он как бы подтверждает, что не намерен менять текущий статус-кво, говоря о сохранении членства в ОДКБ. А с другой стороны, намекает на то, что российских военных в Армении быть не должно», – подчеркивает эксперт.

    «Главная задача Пашиняна состоит именно в формировании нужной ему риторики. Не думаю, что его слова скоро воплотятся в жизнь. Страна нуждается в защите, а реально обеспечить ее, кроме Москвы, некому», – уточняет собеседник.

    «При этом воззрения Пашиняна на будущее Армении предельно понятны. Он хочет видеть Ереван в составе единого европейского пространства. Речь идет как об интеграции в экономической сфере, так и в части вопросов безопасности. Однако премьер-министр не понимает истинного значения своей страны для западного мира», – считает эксперт.

    «ЕС одинаково важны как Армения, так и Азербайджан. Особых усилий по защите Еревана они предпринимать не собираются. Поэтому Пашиняну еще долгое время придется крутиться как ужу на сковородке, озвучивая противоречивые заявления», – резюмирует Лепехин.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в республике. В интервью The Wall Street Journal он отметил, что страна ищет новых партнеров, так как Москва «не смогла выполнить свои союзнические обязательства». По его словам, произошедшее в Нагорном Карабахе привело к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности.

    Несмотря на это, Армения пока сохраняет членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Премьер-министр заметил, что сейчас стороны находятся на стадии обсуждения вопросов и ему «не хочется ошибиться в понимании друг друга». Он также заявил, что Ереван не обсуждает вывод российских военных баз со своей территории.

    «Такого вопроса мы не обсуждаем. Мы сейчас больше обсуждаем другие вопросы, пытаемся понять, в чем причина такой ситуации, и, конечно, думаю также, что это будет повесткой рабочих обсуждений между Арменией и Россией, Арменией и ОДКБ», – сказал премьер.

    На слова Пашиняна отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что усилия в помощи Баку и Еревану выйти на заключение мирного договора продолжаются. Об этом сообщают РИА «Новости». Также он подчеркнул, что «негоже России и Армении общаться через газеты, тем более через Wall Street Journal».

    Это не первое антироссийское высказывание Пашиняна. Выступая ранее на заседании Европарламента, он заявил, что ОДКБ «ничего не сделала», чтобы помочь Еревану во время обострения на армяно-азербайджанской границе два года назад.

    «Через два дня после роспуска парламента, 12 мая 2021 года, азербайджанские военные нарушили границу с Арменией на участке примерно 100 км. Они вторглись на суверенную территорию Армении на глубину до четырех километров», – цитирует Пашиняна ТАСС. ОДКБ, по его мнению, якобы бездействовала.

    При этом он намерен углублять сотрудничество с ЕС. По словам премьер-министра, сейчас правительство государства готово быть «ближе к Евросоюзу настолько, насколько это возможно со стороны Евросоюза».

    Москва, в свою очередь, предлагала Еревану пути решения вопроса с Нагорным Карабахом, но Армения отвергла их. Об этом на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» сказал президент России Владимир Путин.

    Он отметил, что Москва на протяжении последних 15 лет советовала Армении пойти на компромиссы по данному вопросу, например, вернуть Азербайджану пять районов вокруг Карабаха и оставить два за собой, но власти страны не согласились на это.

    Однако после обострения конфликта в 2020-м представители Еревана на встрече в Праге признали спорный регион частью Азербайджанской Республики и подчеркнули, что признают суверенитет Баку в рамках Азербайджанской ССР, в которую входил и Карабах, добавил Путин.

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    26 октября 2023, 21:32
    В Белом доме спрогнозировали тактические успехи России на Украине
    В Белом доме спрогнозировали тактические успехи России на Украине
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом допускает, что Россия в ближайшие месяцы добьется тактических преимуществ в ходе наступления на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    В ходе брифинга для журналистов Кирби указал, что Россия начала наступление на Восточной Украине, в том числе в районе Авдеевки, Лимана и Купянска, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что «конфликт развивается динамично», и призвал не забывать, что Россия «по-прежнему имеет определенный наступательный потенциал и может достичь некоторых тактических преимуществ в предстоящие месяцы».

    Ранее США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 150 млн долларов.

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    27 октября 2023, 10:28
    Китайский истребитель пролетел в трех метрах от бомбардировщика B-52 ВВС США
    Китайский истребитель пролетел в трех метрах от бомбардировщика B-52 ВВС США
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Истребитель китайских ВВС J-11 совершил «небезопасный перехват» американского бомбардировщика B-52, приблизившись к нему на расстояние трех метров над акваторией Южно-Китайского моря, говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

    Инцидент, согласно сообщению американской стороны, произошел 24 октября, однако известно о нем стало только сейчас. В заявлении говорится, что американский самолет «на законных основаниях выполнял плановые операции над Южно-Китайским морем в международном воздушном пространстве», передает ТАСС.

    Американская сторона утверждает, что китайский летчик совершил «небезопасный и непрофессиональный маневр» во время ночного перехвата, он якобы продемонстрировал «низкое мастерство пилотирования, неконтролируемо превысив скорость». В сообщении говорится, что китайский самолет пролетел на расстоянии 10 футов (около трех метров) от B-52, создав таким образом «угрозу столкновения».

    «Мы обеспокоены тем, что этот пилот не осознавал, насколько близко он был к тому, чтобы вызвать столкновение», – указывается в заявлении.

    Газета The New York Times опубликовала черно-белое видео, на котором, как утверждается, запечатлена встреча самолетов США и Китая.

    Пентагон ранее в октябре заявлял, что самолеты китайских ВВС совершали небезопасные маневры вблизи американских самолетов почти 200 раз с 2021 года. Пекин опровергал обвинения американской стороны.

    Примечательно, что заявление ВС США было опубликовано в преддверии встречи министра иностранных дел Китая Ван И госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне.

    Коментарии (8)
    26 октября 2023, 18:27
    В МИД обсудили с представителями ХАМАС немедленное освобождение заложников в Газе

    В МИД обсудили с представителями ХАМАС освобождение заложников в Газе и эвакуацию россиян

    В МИД обсудили с представителями ХАМАС немедленное освобождение заложников в Газе
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона обсудила с ХАМАС ситуацию в секторе Газа и немедленное освобождение заложников, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

    По информации дипведомства, в российскую столицу прибыл член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук, передает ТАСС.

    «С ним состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава», – сообщили в министерстве.

    Кроме того, в Москве прошла встреча делегации палестинского движения во главе с Марзуком со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым, сообщили в Telegram-канале ХАМАС. В ходе нее также обсуждалась ситуация в Газе.

    Представители ХАМАС прибыли с визитом в Москву в четверг.

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