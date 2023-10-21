  • Новость часаЧисло пострадавших во время эскалации граждан Израиля превысило 5 тыс. человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кличко признал подконтрольные России территории не Украиной
    На Украине рассказали о потраченных российских деньгах
    Депутат озвучил санкции против чиновников за отказ от российских авто
    США и Израиль задумались о создании временных властей в Газе
    Переговоры США, Израиля и Катара с ХАМАС провалились
    Захарова высмеяла решение Литвы запретить экспорт игл в Россию
    В Германии оценили переплату за газ
    Modern Diplomacy: Потери западной бронетехники толкают ВСУ на «мясные штурмы»
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В Киеве готовят «армию любовников»

    Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чего боится и чем рискует Израиль

    Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.

    16 комментариев
    Марат Баширов Марат Баширов Байден резко поднял ставки

    Американцы и их союзники будут защищать свой однополярный мир вооруженным способом – и это серьезно повышает вероятность третьей мировой войны, в том числе с применением ядерного оружия

    17 комментариев
    21 октября 2023, 11:00

    Сближение России и КНДР идет в трех направлениях

    Сближение России и КНДР идет в трех направлениях
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Отношения Москвы и Пхеньяна, и ранее весьма крепкие, на наших глазах выходят на новую высоту. Подтверждением этому стал визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в КНДР. Что обсуждалось во время этой поездки и какие ключевые направления стали важнейшими для взаимодействия двух государств?

    Это уже третья встреча на высоком уровне между Россией и КНДР за последние три месяца. Сначала в июле в Пхеньян прилетал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Затем в сентябре уже Ким Чен Ын приехал во Владивосток, где на полях Восточного экономического форума провел встречу с Владимиром Путиным. Ну и заодно посетил интересующие его объекты – например, космодром Восточный.

    Теперь вот Лавров побывал в Пхеньяне – сначала провел, по его словам, «подробные, конкретные переговоры по всем вопросам двустороннего взаимодействия» со своей северокорейской визави Цой Сон Хи, а потом встретился и с лидером КНДР Ким Чен Ыном. А в дипломатической практике такие встречи не по рангу (когда даже не премьер, а министр встречается с главой государства) обычно означают, что между странами установились настолько доверительные отношения, что вопросы протокола (которые для КНДР как для любой восточной страны чуть ли не священны) отступают на второй план.

    Целью нынешнего визита издание Bloomberg называет подготовку к большому российско-северокорейскому саммиту – Владимир Путин ведь принял приглашение товарища Кима посетить Северную Корею. Однако у министра были и другие задачи.

    Судя по официальным заявлениям, Лавров приехал для того, чтобы реализовывать договоренности, достигнутые между руководителями двух государств. «Президент Российской Федерации Владимир Путин просил передать самые наилучшие пожелания и подтверждение готовности выполнить все, о чем вы договорились. Соответствующая работа уже началась», – заявил российский министр на встрече с северокорейским лидером.

    На этих словах многие западные политики могут насторожиться. Ведь договоренности эти могут быть разными.

    Во-первых, экономический сегмент. Россия проявляет большую заинтересованность в северокорейской горнорудной промышленности, а также готова поучаствовать в инфраструктурных проектах на территории КНДР.

    «В ноябре в Пхеньяне планируется десятое заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству», – напоминает российский министр, – Там есть и геологоразведка, есть и планы поставок энергоносителей, других товаров, которые необходимы нашим друзьям из КНДР». В свое время горнорудный сектор был одной из важнейших элементов северокорейской экономики, однако в 2017 году Совбез ввел санкции на экспорт из КНДР различных руд.

    Во-вторых, речь могла идти о военно-техническом сотрудничестве. Американцы уверяют, что это сотрудничество уже идет. Мол, у них якобы есть спутниковые снимки, доказывающие, что за последние месяцы из КНДР в Россию были доставлены «тысячи контейнеров» с военной помощью. Сергей Лавров назвал эти заявления слухами. В любом случае и Москва, и Пхеньян имеют полное право заключать любые контракты, не противоречащие своим обязательствам в рамках международного права.

    В-третьих, речь идет о политико-дипломатическом сотрудничестве. А точнее, о возможном изменении вектора российской политики в отношении Восточной Азии в целом и КНДР в частности.

    Так, например, у Москвы и Пхеньяна сближаются позиции в отношении общих врагов в Восточной Азии. Еще буквально несколько лет назад в российском дискурсе было принято не слишком педалировать упоминания о поведении императорской Японии во время Второй мировой войны. Военные преступления которой в отношении народов Восточной Азии (тех же корейцев – причем что северных, что южных) были не менее жестокими, чем у немецкого СС.

    Однако с тех пор, как Япония в 2020 году после ухода премьера Синдзо Абэ заняла антироссийскую позицию, а затем в 2022 стала одним из главных моторов антироссийских санкций, позиция Москвы скорректировалась. И ее риторика в отношении японцев стала напоминать ту, которая исходит из Китая и КНДР.

    «К нашему общему огромному сожалению, события последних многих лет показывают, что никуда не исчез японский милитаризм и американская гегемония. Западный колониализм в полной мере остается главной задачей и направлением действий европейцев, американцев и японцев», – заявил Сергей Лавров. Поставив «европейцев, американцев и японцев» через запятую, он тем самым объединил всех в общий коллективный Запад, которому противостоит и Россия, и Северная Корея, и тот же Китай.

    Кроме того, по мнению некоторых экспертов, Москва может уточнить свою позицию и в отношении северокорейской ракетно-ядерной программы.

    «На определенном этапе, пока у нас существовал традиционный миропорядок, он во многом был основан на принципах ядерного нераспространения, на том, что ядерное оружие разрешено только членам “Большой пятерки”. Поэтому претензии Северной Кореи на ядерный клуб понимали, но не принимали. Москва могла спорить с Вашингтоном по поводу мер санкционного воздействия, но концепция «новый шаг Северной Кореи в эту сторону — новые санкции» сомнению не подвергалась», – говорит, например, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии Российской Академии Наук Константин Асмолов.

    Сейчас же ситуация, скорее всего, изменится, полагает эксперт: «Сегодня российская позиция заключается в следующем: мы поддерживаем те санкции, которые были, но начинаем трактовать эти формулировки более общим образом и начинаем искать юридические дырки в правилах». И ни к каким санкциям против КНДР ни Россия, ни Китай присоединяться больше не будут.

    Западные страны, конечно, такой подход пугает. «Санкции, введенные ведущими демократическими странами в отношении Путина и Кима, сблизили их, что может сделать мир немного более опасным, чем он есть сейчас», – пишет Bloomberg. Сблизили до «непобедимых товарищеских отношений», – как их назвала министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи.

    Более того, некоторые эксперты стали говорить о создании некой оси Россия-КНДР-Китай. Как противовеса двум другим проамериканским региональным треугольникам – США-Южная Корея-Япония и Австралия-Великобритания-США (или AUKUS).

    Однако разговоры об оси все-таки выглядят преждевременными. Позиции Москвы, Пхеньяна и Пекина действительно сближаются. Каждый из участников двух проамериканских треугольников действительно является врагом и России, и КНДР, и Китая. Однако все-таки о трехсторонней оси говорить не стоит. Для оси нужны формальные союзные соглашения – а их нет. Нужны единая внешняя и оборонная политика – а их тоже не предвидится. Все-таки позиции сторон за пределами региона Восточной Азии достаточно разные.


    С другой стороны, ось и не нужна. И в Москве, и в Пекине, и тем более в Пхеньяне слишком высоко ценят собственный суверенитет, понимают, что в эпоху многополярного мира наиболее выгодной конфигурацией является ситуативные партнерства по интересам. Когда страны, доверяющие друг другу, координируют свою политику по вопросам, представляющим взаимный интерес. Без формальных обязательств и связанных с этими обязательствами издержек. «Мы ни с кем не дружим против кого-то, а только ради продвижения взаимовыгодных и интересных проектов», – пояснял российский министр.

    Собственно, именно этим и занимался, по всей видимости, в Пхеньяне Сергей Лавров. Обсуждал с товарищем Кимом то, как Россия и Северная Корея могут обеспечить безопасность и интересы друг друга в Восточной Азии.

    Главное
    В конгрессе США заявили о найденном для Байдена чеке на 200 тыс. долларов
    Позицию Фицо по Украине объяснили обидой на Тимошенко
    Байден призвал Нетаньяху соблюдать «законы войны»
    Сальдо рассказал о масштабной ракетной атаке по Крыму и Приазовью
    В Польше назвали использование «Тосочки» в зоне СВО плохой новостью для ВСУ
    Международная федерация спорта слепых приостановила членство России
    СМИ рассказали, как экс-дипломат Кунадзе лоббировал передачу Курил Японии

    Несырьевой экспорт России взлетел благодаря санкциям

    Почти триллион рублей заработала Россия в 2023 году за счет роста несырьевого неэнергетического экспорта. Он показывает просто феноменальный рост на 85% и становится серьезной опорой для доходов страны. Что входит в эту статью экспорта, почему другие страны начали больше покупать у России несырьевых товаров и где потенциал для роста еще не раскрыт? Подробности

    Перейти в раздел

    Байден снял санкции с Венесуэлы ради себя

    США решили снять часть санкций с Венесуэлы несмотря на то, что венесуэльские власти выдали ордер на арест американского протеже Хуана Гуайдо. Почему Вашингтон сделал столь крутой поворот? Чем президент Николас Мадуро заслужил прощение? И как это отразится на отношениях России с Венесуэлой, одним из наиболее преданных ее союзников? Подробности

    Перейти в раздел

    «Казаки воюют за будущее»

    «Мы видим большой приток людей, которые сегодня хотят стать казаками. Особенно ярко это выражено в ходе спецоперации». Верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов рассказал газете ВЗГЛЯД, как и за что сражаются современные казаки на фронтах СВО, можно ли стать казаком по желанию и как устроено российское казачество. Подробности

    Перейти в раздел

    «Разумные инвестиции» в войну не сделают США богаче и сильнее

    Джо Байден направил в Конгресс экстренный запрос на финансирование Израиля и Украины. При этом поддержку ВСУ президент США назвал «разумной инвестицией», которая якобы будет приносить «дивиденды». Между тем в Америке набирает силу общественное недовольство внешней политикой страны. К чему приведет одновременная поддержка Штатами Киева и Тель-Авива и о каких «дивидендах» идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Что изменят ATACMS в руках Зеленского

      Пентагон все-таки передал в ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS, которые долго выпрашивал президент Украины Владимир Зеленский. Причем, передал тайно, но по сути уже признал правоту американских СМИ, сообщивших об этом маневре. Что он изменит в плане дальнейшего проведения СВО?

    • США снимают санкции. Пока с Венесуэлы

      Пока весь мир следил за Ближним Востоком и Украиной, американцы договорились с венесуэльцами о снятии части санкций – с нефтянки и добычи золота. Кому это больше нужно – властям США или властям Венесуэлы? Существует ли риск перехода Каракаса в лагерь критиков России?

    • Операция в Газе неизбежна

      США ужесточили риторику в отношении Израиля, пытаясь отговорить правительство Нетаньяху от проведения наземной военной операции в Газе. Она грозит стать чудовищно жестокой, и американцы боятся, что не потянут спонсирование Украины и Израиля одновременно. Но Нетаньяху любит власть, а война для него – гарантия сохранения власти.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............