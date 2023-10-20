Лавров рассказал о «злости и панике» в США из-за дружбы России с КНДР

Tекст: Елизавета Шишкова

Министр пояснил, что Россия «ни с кем не дружит против кого-то», а только в целях продвижения взаимовыгодных и интересных проектов, передает ТАСС.

Также Лавров назвал слухами заявления Вашингтона о том, что Россия якобы получает от КНДР военную помощь.

«Я не комментирую слухи. То, что американцы постоянно всех во всем обвиняют, это не новость. Это всем хорошо известно», – сказал глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, Ким Чен Ын принял в Пхеньяне Лаврова, встреча продлилась чуть больше часа. Глава МИД России сообщил, что президент России Владимир Путин подтвердил готовность выполнить все, о чем договорился с лидером КНДР.