Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.6 комментариев
Лавров встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне
Глава МИД России Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял у себя в гостях в Пхеньяне министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщили в МИД России.
Отмечается, что встреча продлилась чуть больше часа, передает РИА «Новости».
Лавров в КНДР планировал обсудить возможность организации визита в КНДР президента России Владимира Путина и ситуацию на Корейском полуострове.
Как сообщала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, Лавров собирался обсудить в Пхеньяне широкий круг вопросов двусторонних отношений и проблематику Корейского полуострова, передает ТАСС.
Глава МИД России ожидал, что его визит в КНДР дает «очень хорошие возможности рассмотреть подробно каждую из договоренностей», которые достигли Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын, и «наметить практические шаги с тем, чтобы гарантировать полное выполнение и воплощение в жизнь каждой из этих договоренностей».
Лавров в ходе поездки планировал также обсудить обострение палестино-израильского конфликта, украинский кризис, а также совместные военные учения с КНДР.
Во время визита в Пхеньян глава российского внешнеполитического ведомства принял участие в ряде памятных мероприятий. Он возложил корзину цветов к подножию памятников двух первых лидеров республики Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.
После окончания переговоров с северокорейской коллегой и пресс-подхода Лавров также возложил цветы к памятнику советским воинам «Освобождение», а позднее посетил кладбище, где захоронены советские воины.
Ранее Лавров на встрече с северокорейской коллегой Цой Сон Хи заявил, что отношения России и КНДР после встречи президента Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына вышли на качественно новый стратегический уровень.
Также Лавров заявил о планах России и КНДР развивать сотрудничество, не подверженное давлению западных стран.