Лавров заявил о планах России и КНДР развивать сотрудничество

Путин и Ким Чен Ын посетили стартовые комплексы «Союз» и «Ангара»

Путин и Ким Чен Ын посетили стартовый комплекс «Союз» и строящийся комплекс «Ангара»

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что комплекс «Союз» расположился на площади около 45 тыс. кв. м на космодроме Восточный, где создана вся современная инфраструктура для приема ракет-носителей, проведения предстартовой подготовки и пуска, заключительных операций после него, а также проведения работ в случае несостоявшегося пуска, передает ТАСС.

При этом здание командного пункта способно выдержать удар от падения составных ступеней ракеты-носителя. Другой отличительной особенностью «Союза» является то, что заправка баков ракет-носителей проходит со стационарных блоков кислорода, азота и керосина, нафтила.

Стройка стартового комплекса «Ангары» началась 31 мая 2019 года, в данный момент она находится в завершающей стадии. Площадь комплекса составляет 109 га, где предусмотрено строительство более 200 зданий и сооружений, в том числе стартового стола высотой 28,1 м и объемом котлована 803 тыс. кубических метров, командного пункта.

В семейство РН «Ангара» входят ракеты-носители модульного типа различной грузоподъемности, при производстве не используются агрессивные и токсичные компоненты топлива, это существенно повышает показатели экологической безопасности прилегающих к комплексу районов и на территории падения отработавших ступеней ракет-носителей.

Кроме того, Путин и Ким Чен Ын ознакомились с ходом сборки «Ангары» и характеристиками «Союза-2» во время посещения монтажно-испытательного корпуса, где одно из технических помещений полностью модернизировано для сборки «Ангары».

Уточняется, что лидеры двух стран выслушали краткие пояснения о технических характеристиках. Ким Чен Ын с прибывшими с ним военными внимательно слушали, лидер Северной Кореи задавал много вопросов о характеристиках топлива для ракеты и о том, куда падают ее отработавшие ступени.

Как отметил российский лидер, Ким Чен Ын проявляет большой интерес к ракетной технике и космосу, по этой причине они и приехали на космодром Восточный.

Касательно вопроса о переговорах с лидером КНДР о военно-техническом сотрудничестве, Путин отметил, что все вопросы будут обсуждаться не спеша.

Напомним, Путин и Ким Чен Ын в среду встретились на космодроме Восточный в Амурской области.

Предыдущая встреча глав двух государств прошла в 2019 году во Владивостоке.

Российский лидер прибыл на Восточный из Приморья, где накануне принимал участие в Восточном экономическом форуме.