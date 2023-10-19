Лавров передал Ким Чен Ыну слова Путина

Путин через Лаврова заверил Ким Чен Ына в готовности выполнить все заключенные договоренности

Tекст: Антон Антонов

Лавров сказал, что Путин «просил передать самые наилучшие пожелания и подтверждение готовности выполнить все», о чем договорились лидеры двух стран. Необходимая работа уже ведется, сказал министр.

Он отметил, что в ноябре в КНДР должно состояться заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Также Лавров провел «подробные, конкретные переговоры» с коллегой из КНДР Цой Сон Хи, передает ТАСС.

Напомним, Ким Чен Ын принял у себя в гостях в Пхеньяне министра иностранных дел России. Встреча продлилась чуть больше часа.