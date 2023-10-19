Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.17 комментариев
Лавров передал Ким Чен Ыну слова Путина
Путин через Лаврова заверил Ким Чен Ына в готовности выполнить все заключенные договоренности
Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с Ким Чен Ыном сообщил, что российский президент Владимир Путин подтвердил готовность выполнить все, о чем договорился с лидером КНДР.
Лавров сказал, что Путин «просил передать самые наилучшие пожелания и подтверждение готовности выполнить все», о чем договорились лидеры двух стран. Необходимая работа уже ведется, сказал министр.
Он отметил, что в ноябре в КНДР должно состояться заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Также Лавров провел «подробные, конкретные переговоры» с коллегой из КНДР Цой Сон Хи, передает ТАСС.
Напомним, Ким Чен Ын принял у себя в гостях в Пхеньяне министра иностранных дел России. Встреча продлилась чуть больше часа.