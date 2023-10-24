В Белоруссии начался оперативный сбор командования армии

Tекст: Алексей Дегтярев

В мероприятии участвуют руководители органов военного управления, командиры и начальники штабов соединений и воинских частей, а также другие должностные лица, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Сбор проводится для выработки единых подходов к обучению руководителей военного управления и войск с учетом организации повседневной деятельности при решении поставленных задач в новом учебном году.

Он проводится в два этапа. Первый – практический, в ходе него проходит знакомство с вопросами подготовки по предназначению. Военнослужащих знакомят с организацией тылового обеспечения подразделений в разной обстановке, особенностями действий спецподразделений и другими вопросами.

Второй этап – теоретический. На нем участники вырабатывают понимание общего порядка организации и проведения мероприятий подготовки органов военного управления, войск, решения задач в новом учебном году.

Напомним, в сентябре в Белоруссии прошли военные учения.