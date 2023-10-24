Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.9 комментариев
В Белоруссии начался оперативный сбор командования армии
Белорусские военные начали оперативный сбор командования вооруженных сил страны, заявили в пресс-службе белорусского министерства обороны.
В мероприятии участвуют руководители органов военного управления, командиры и начальники штабов соединений и воинских частей, а также другие должностные лица, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».
Сбор проводится для выработки единых подходов к обучению руководителей военного управления и войск с учетом организации повседневной деятельности при решении поставленных задач в новом учебном году.
Он проводится в два этапа. Первый – практический, в ходе него проходит знакомство с вопросами подготовки по предназначению. Военнослужащих знакомят с организацией тылового обеспечения подразделений в разной обстановке, особенностями действий спецподразделений и другими вопросами.
Второй этап – теоретический. На нем участники вырабатывают понимание общего порядка организации и проведения мероприятий подготовки органов военного управления, войск, решения задач в новом учебном году.
Напомним, в сентябре в Белоруссии прошли военные учения.