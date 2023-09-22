Православный монах, идеалист, реакционер, «черносотенец»… И при этом – лауреат Государственной премии СССР. Как такое возможно?2 комментария
Минобороны: Начавшиеся в Белоруссии военные учения не несут угрозы соседним странам
Начавшиеся в Белоруссии в пятницу военные учения не несут угрозы соседним странам, численность их участников не превышает значений, установленных Венским документом ОБСЕ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил республики Виктор Гулевич.
По его словам, учение не несет угрозы соседними странам, Белоруссия отрабатывает вопросы защиты государства и совершенствования уровня подготовки войск, при этом исленность участников учения не превышает значений, установленных Венским документом 2011 года, передает ТАСС.
Ранее группировка Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ разгромила условного противника в ходе розыгрыша тактического эпизода на учениях «Взаимодействие-2023».