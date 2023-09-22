Минобороны: Начавшиеся в Белоруссии военные учения не несут угрозы соседним странам

Эксперт объяснила продажу жилья сотрудниками СБУ в новых регионах России

Эксперт Шеслер: Сотрудники СБУ понимают, что Украина не вернет контроль над утерянными территориями

Tекст: Илья Абрамов

«Как бы Украина не заявляла, что она хочет вернуться к границам 1991 года, этого не будет. Военные эксперты, в том числе и западные, заявляют, что вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны взять под контроль новые российские регионы. Это прекрасно понимают сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), поэтому продают свои квартиры в ЛНР», – считает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

«Следует ожидать, что сотрудники СБУ будут продавать свою недвижимость не только в ЛНР, но и в других новых регионах России. Кроме того, этот процесс будет наблюдаться даже в тех местах, которые ВСУ пока еще контролируют. Так как многие понимают, что в конце концов вся эта территория вернется в Россию», – прогнозирует Шеслер.

«Однако сотрудники СБУ могут не только продавать свои квартиры, но попробовать переписать ее на родственников. Сейчас недвижимость в новых регионах достаточно дешевая. А вот после окончания спецоперации цена на жилье возрастет и вот тогда уже они попробуют избавиться от квартиры», – подчеркнула собеседница.

«В новых регионах необходимо применять аналогичные Крыму меры по аресту недвижимости украинских собственников и выставлять ее на торги. Это позволит облегчить жизнь покупателям жилья. Только делать это надо более оперативно, а не тянуть несколько лет, как это было на полуострове», – резюмировала Шеслер.

На этой неделе появилась информация, что сотрудники СБУ, жившие в ЛНР до 2014 года, стали массово пытаться продать свои квартиры в Луганске и других городах республики через недобросовестных местных риелторов и нотариусов. Сотрудники украинских спецслужб понимают, что ВСУ не вернут эти территории, поэтому и пытаются избавиться от жилья.

По данным РИА «Новости», ситуацией пользуются мошенники, которые продают такие квартиры по поддельным документам. От этих схем страдают обычные граждане, которые могут остаться без квартир и денег.

Ранее Госсовет Крыма принял постановление о национализации имущества украинских олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского, а также других недружественных России иностранцев и государств. Всего в перечне около 500 объектов – предприятия, банки и недвижимость, относящаяся к туристической и спортивной инфраструктуре.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов сообщал, что национализированные активы на полуострове украинских олигархов и чиновников оцениваются в миллиарды рублей.