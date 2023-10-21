Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.5 комментариев
Бастрыкин потребовал доклад по делу об ограблении ребенка в Самаре мигрантами
СК: Глава КС Бастрыкин потребовал доклад по делу об ограблении ребенка в Самаре подростками-мигрантами
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по делу об ограблении ребенка в Самаре подростками-мигрантами, сообщило ведомство.
Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Самарской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
В СК уточнили, что, по сообщению в соцсетях, группа подростков из стран ближнего зарубежья совершила грабеж, а также преследовала детей, выкрикивая вслед угрозы. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса («Грабеж»)
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о задержании мигрантов, угрожавших губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.