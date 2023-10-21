  • Новость часаВашингтон заявил о попытках России вмешаться в выборы в США и других странах
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    Американских агентов заставят играть по русским правилам
    Кличко признал подконтрольные России территории не Украиной
    На Украине рассказали о потраченных российских деньгах
    Депутат озвучил санкции против чиновников за отказ от российских авто
    Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов для Украины и Израиля
    Сальдо рассказал о масштабной ракетной атаке по Крыму и Приазовью
    В США назвали факторы, способствующие занятию Россией Харькова и Одессы
    Запад потребовал от Израиля отложить операцию в Газе
    ХАМАС освободило американских заложниц
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чего боится и чем рискует Израиль

    Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.

    7 комментариев
    Марат Баширов Марат Баширов Байден резко поднял ставки

    Американцы и их союзники будут защищать свой однополярный мир вооруженным способом – и это серьезно повышает вероятность третьей мировой войны, в том числе с применением ядерного оружия

    16 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Чубайс вам не Прометей

    Просто не нужно было считать Анатолия Чубайса сверхчеловеком ни в хорошем, ни в плохом смысле. Как выяснилось, он всего лишь купец второй гильдии со всеми присущими ему свойствами натуры. «Человеческое, слишком человеческое».

    23 комментария
    21 октября 2023, 02:26

    США и ЕС заявили об угрозе коллапса экономики Украины

    США и Евросоюз призвали не позволить России «устроить коллапс украинской экономики»

    Tекст: Антон Антонов

    В заявлении саммита США и Евросоюза в Вашингтоне по Украине ничего не говорится о «победе над Россией на поле боя», но содержится призыв не допустить коллапса украинской экономики.

    В восьмистраничном заявлении Украине посвящено полторы страницы, это самый большой раздел документа. При этом в данном разделе о военных действиях сказано лишь то, что у Украины есть «право защищать себя». Также США и ЕС заверили в «непоколебимой» готовности поддерживать Киев, передает ТАСС.

    США и ЕС «признают срочную необходимость принять меры, чтобы гарантировать, что Россия не сможет устроить коллапс украинской экономики». Страны Запада намерены активизировать усилия, чтобы их «помощь отвечала всем потребностям Украины». В частности, они собираются «защищать, ремонтировать и восстанавливать энергетический сектор Украины по стандартам Евросоюза». Киеву обещана поддержка в сближении с ЕС.

    Россию призвали «немедленно вывести все свои войска и военную технику с международно признанной территории Украины». Также Москва, по мнению Запада, должна «компенсировать Украине весь ущерб».

    США и ЕС пригрозили ужесточить санкции. Они намерены искать формально легальные пути передачи Украине доходов от замороженных суверенных активов России. В документе говорится об «изучении возможности направить на восстановление Украины любой экстраординарной прибыли частных компаний, полученной от замороженных российских активов, если эта прибыль не должна быть использована на покрытие обязательств перед Россией в рамках существующего законодательства».

    Напомним, дефицит бюджета Украины на 2024 год, как сообщали в Верховной раде, может составить около 43 млрд долларов. Покрыть его Киев рассчитывает с помощью США, ЕС и МВФ.

    20 октября 2023, 15:48
    ПВО России уничтожили семь украинских МиГ-29 за сутки
    ПВО России уничтожили семь украинских МиГ-29 за сутки
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства противовоздушной обороны в последние сутки уничтожили семь самолетов украинских воздушных сил, сообщило Министерство обороны России.

    ПВО сбили за сутки семь Миг-29, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    За прошедшую неделю истребительная авиация ВКС России и ПВО России уничтожили 12 самолетов, из них 10 – Миг-29, два – штурмовики Су-25. Также уничтожено два вертолета Ми-8.

    Также за неделю уничтожено 314 украинских беспилотников, перехвачено 35 снарядов РСЗО HIMARS, пять оперативно-тактических ракет, две переделанные в ударный вариант зенитные ракеты С-200, шесть управляемых авиабомб JDAM.

    С начала СВО уничтожено 500 самолетов, 252 вертолета, 8104 беспилотника, 441 ЗРК, 12 778 танков и других боевых бронированных машин, 1165 машин РСЗО, 6837 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (65)
    20 октября 2023, 09:46
    Фон дер Ляйен поймали на лжи о помощи Украине

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сделала вводящее в заблуждение заявление о размере помощи Украине

    Фон дер Ляйен поймали на лжи о помощи Украине
    @ European Union/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с несоответствующим действительности утверждением, что Евросоюз якобы выделил Киеву свыше 50 млрд долларов инвестиций, в то время как программа помощи еще не утверждена Евросоветом.

    Заявление о том, что Евросоюз будет инвестировать в будущее Украины, фон дер Ляйен сделала во время выступления в Вашингтоне, куда она прибыла для участия в саммите ЕС – США. По ее словам, Европа намерена нарастить помощь Украине и призывает, чтобы поддержка США стала важной частью глобальных усилий.

    «ЕС уже лидирует на этом пути с более чем 50 млрд долларов инвестиций для Украины, которые она получит в ближайшие четыре года», – приводит ее слова ТАСС.

    В действительности программы бюджетной помощи Украине на четыре года не существует, поскольку страны ЕС отказались внести дополнительные взносы в бюджет ЕС на покрытие расходов. Ожидается, что данная проблема будет вновь обсуждаться на саммите ЕС 26-27 октября в Брюсселе, но эксперты скептически относятся к тому, что соглашение будет принято. Несмотря на то, что инициативу Еврокомиссии утвердил Европарламент, без решения Европейского совета она не может быть реализована

    Ранее газета Politico сообщила, что дипломаты Европейского союза (ЕС) обвинили фон дер Ляйен в злоупотреблении полномочиями и пожаловались на ее «неуправляемость» на фоне скандала.

    До этого произошла заочная перепалка между главой Евросовета Шарлем Мишелем и фон дер Ляйен из-за Украины. Конфликт разгорелся после недавнего интервью Мишеля немецкому изданию, где он раскритиковал внешнеполитические инициативы Еврокомиссии. Он также обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий.

    Немецкий политолог Рар заявил газете ВЗГЛЯД, что конфликт фон дер Ляйен и Мишеля заставляет забыть о блестящем будущем ЕС.

    Коментарии (27)
    20 октября 2023, 18:54
    Сальдо рассказал о масштабной ракетной атаке по Крыму и Приазовью

    Сальдо: Украинские военные запустили более 10 ракет по Крыму и Приазовью

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия провела пуск нескольких ракет в сторону Крымского полуострова и Приазовья, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    ВСУ запустили не менее 10-15 ракет, в том числе переделанных из С-200, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    Над территорией Херсонской области сбито пять ракет, три – в Каховском муниципальном округе, две – в Геническом округе. ПВО «отработала на отлично», заключил он.

    До этого в пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что ПВО сбила ракету около микрорайона Любимовка.

    Коментарии (13)
    20 октября 2023, 18:20
    Генерал авиации объяснил массовое уничтожение самолетов ВСУ

    Генерал авиации Попов указал на роль разведки при массовом уничтожении самолетов ВСУ

    Генерал авиации объяснил массовое уничтожение самолетов ВСУ
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Рост эффективности российской ПВО в ходе спецоперации может быть связан с успешной работой разведки по дезинформации ВСУ. Украина по наводке перебросила ударные самолеты на аэродромы «подскока» поближе к фронту, где они и были уничтожены либо на земле, либо на глиссаде при посадке, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении десяти украинских истребителей МиГ-29, двух штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8.

    «Не исключено, что ВСУ получили какую-то дезинформацию от нашей разведки и начали готовить атаку, для чего перебазировали ударную авиацию с основных мест расположения на аэродромы «подскока», находящиеся примерно в 100 км от линии боевого соприкосновения», – пояснил сказал Владимир Попов, заслуженный военный летчик России, генерал-майор.

    «Наши «Герани» и ранее уничтожали украинские самолеты и вертолеты на стоянках, аэродромах. Сейчас же, судя по всему, ВСУ готовили какую-то масштабную операцию, поэтому начали перебрасывать сразу большое количество машин. Наша ПВО и истребители в большинстве случае работает как надо, а тут, скорее всего, мы увидели ее синергию с разведкой, выманившей самолеты ВСУ на удобную для нас дистанцию», – объяснил собеседник.

    «Вообще аэродромами подскока пользуются следующим образом: туда перебрасывается авиация и маскируется. В течение нескольких часов командиры получают уточненные данные о расположении целей, сразу взлетают, выполняют задачу и уходят на основные аэродромы базирования уже примерно за 300 км от фронта. В этом и заключается оперативность применения, например, штурмовой авиации», – рассказал спикер.

    «Я думаю, в данном случае большинство украинских самолетов мы сбили на глиссаде посадки. В это время летчик, как правило, не успевает или физически не может отреагировать на атаку – отстрелить тепловые ловушки, включить РЭБ, провести противоракетные маневры. В такие моменты вероятность поражения самолета одной ракетой – 0,85. Тогда как в остальных случаях – при комплексном противодействии атаке, вероятность поражения самолета составляет примерно 0,4», – детализировал эксперт.

    В пятницу Минобороны РФ сообщило, что в «результате эффективных действий истребительной авиации и подразделений противовоздушной обороны за прошедшую неделю уничтожено 12 самолетов, из них: 10 – МиГ-29 и два штурмовика Су-25, а также два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины. «Только в течение последних суток средствами противовоздушной обороны сбито семь украинских самолетов Миг-29», – говорится в Telegram-канале ведомства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД выяснила, что фоне будущих поставок Киеву американских истребителей F-16 России нужно наращивать плотность ПВО у границ, создавать «живые» ложные цели, а также привлекать к защите рубежей дополнительную истребительную авиацию.

    Коментарии (28)
    20 октября 2023, 15:01
    Захарова пошутила над просьбой жены Зеленского к Google
    Захарова пошутила над просьбой жены Зеленского к Google
    @ president.gov.ua

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на просьбу жены президента Украины Елены Зеленской, попросившей Google отображать Крым украинским для всех пользователей карт поисковика.

    «А бутики Cartier украинскими не попросила отображать?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что супруга украинского лидера Владимира Зеленского в ходе визита в Нью-Йорк за вечер потратила в ювелирном магазине свыше 1 млн долларов.

    Кроме того, Захарова оценила фото Зеленского на саммите НАТО.

    Коментарии (18)
    20 октября 2023, 17:04
    В США назвали факторы, способствующие занятию Россией Харькова и Одессы

    Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о способности ВС России взять Харьков и Одессу

    В США назвали факторы, способствующие занятию Россией Харькова и Одессы
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская армия способна взять под контроль Харьков и Одессу, если страны Запада не пойдут на переговоры по украинскому вопросу, заявил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

    ВС России могут взять Харьков и Одессу, исторически это русские города, которые никогда не были частью Украины, сказал Макгрегор на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight, передает РИА «Новости».

    По его словам, президент России Владимир Путин не был заинтересован в территориальных приобретениях в ходе СВО и не намеревался двигаться «до польской границы». США и их союзники в Европе отказываются от переговоров, это и вынуждает Москву принимать решения о продвижении войск, заключил полковник.

    До этого Макгрегор советовал американскому руководству снизить траты на нужды Украины для поддержания собственной экономики. Также он ранее указывал на способность ВС России освободить Харьков и отмечал, что остается загадкой, почему они этого не делают.

    Коментарии (26)
    20 октября 2023, 12:40
    В Киеве пригрозили ответом украинским «ждунам» мира с Россией

    Секретарь Совбеза Украины Данилов: Не согласных с антироссийским курсом Киева украинцев ждет жесткий ответ

    В Киеве пригрозили ответом украинским «ждунам» мира с Россией
    @ Volodymyr Tarasov/ukrinform/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинцев, не согласных с антироссийским курсом Киева, ждет жесткий ответ, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    По его словам, это является предупреждением для «всех ждунов», которые выражают надежду на скорое окончание конфликта, если Киев решит сдаться, передает ТАСС со ссылкой на украинский канал «Рада».

    «Если вы и далее будете продолжать такие панические месседжи выпускать, будете рассказывать про внедрение русского языка, возвращение российских попов и так далее, имейте в виду, что ответ от народа Украины будет очень жесткий», – заявил Данилов.

    При этом ранее Данилов посетовал на то, что никто на Западе не объяснил Киеву, что означает понятие «победа Украины».

    Коментарии (16)
    20 октября 2023, 18:30
    В Польше назвали использование «Тосочки» в зоне СВО плохой новостью для ВСУ

    Interia: Использование «Тосочки» в зоне СВО стало плохой новостью для ВСУ

    В Польше назвали использование «Тосочки» в зоне СВО плохой новостью для ВСУ
    @ mil.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Использование российской тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» – плохая новость для украинской армии, оружие способно наносить чудовищные удары за считаные секунды, указало польское издание Interia.

    Залп из этого огнемета может уничтожить любого, кто находится в радиусе его действия, пишет Interia, передает РИА «Новости».

    Термобарические снаряды, которые выпускает «Тосочка», способны разрушать серьезные укрепления за счет очень высокой температуры и избыточного давления, ударная волна от них может проходить сквозь стены строений, это очень опасно для всех укрывающихся там.

    ТОС-2 опаснее своего предшественника ТОС-1, машина теперь имеет бронированную кабину, мощный двигатель способен развить скорость до 100 км/ч. В задней части есть пусковая установка, а ракеты могут поражать цели в радиусе до 15 км.

    «Тосочка» имеет улучшенные тактико-технические характеристики по сравнению с ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек». Комплекс базируется на шасси «Урала» с повышенной проходимостью, на борту есть автоматизированные системы стрельбы.

    Ранее Министерство обороны России сообщало о боевой работе расчета ТОС-2 в зоне СВО, комплекс уничтожил скопление пехоты ВСУ в укрепрайоне.

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    20 октября 2023, 11:36
    Эксперт объяснил цель эксперимента США на ядерном полигоне в Неваде

    Эксперт Анпилогов: Экспериментом в Неваде США демонстрируют готовность к новой ядерной гонке

    Эксперт объяснил цель эксперимента США на ядерном полигоне в Неваде
    @ John Locher/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ядерная отрасль в США находится в плачевном состоянии. И несмотря на это, Вашингтон, судя по всему, пытается демонстрировать силу, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее США на испытательном полигоне в Неваде провели подземный химический взрыв. Испытания прошли в день, когда Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

    «Не думаю, что США специально старались увязать проведение испытаний с решением российской Госдумы об отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Однако совершенно точно, что этими действиями Вашингтон хотел показать силу и готовность к началу новой ядерной гонки», – сказал Алексей Анпилогов, эксперт в сфере атомной энергетики

    «Однако Америка не сумеет достичь в ней лидерских позиций. В настоящее время данная сфера в Штатах находится в крайне плачевном состоянии. Многим научным и производственным центрам было сокращено финансирование. Кроме того, большая часть мощностей законсервирована», – отмечает собеседник.

    «Стоит обратить внимание и на то, что США провели эксперимент химического характера. Такие испытания на самом деле не способны дать качественные результаты для совершенствования ядерных вооружений. Скорее всего, реальная задача Вашингтона состояла в проверке сейсмической сети, способной фиксировать взрывы со стороны других государств», – подчеркивает эксперт.

    «Вместе с тем действия Штатов не должны остаться без ответа. И Россия уже предприняла меры по данному направлению, когда заявила об отмене ратификации ДВЗЯИ. Это решение можно назвать полностью оправданным. Мы четко обозначили, что считаем США главными инициаторами размывания ограничений в ядерной сфере», – акцентирует собеседник.

    «Вашингтон делал это умышленно, чтобы получить односторонние преимущества. Теперь же Россия в случае необходимости и при принятии такого решения властями страны сможет проводить аналогичные испытания. В частности, речь идет о подземных тестированиях ядерных вооружений. Это позволит нам достичь успехов не только в военной, но и в научной сфере», – резюмирует Анпилогов.

    Ранее США на испытательном полигоне в Неваде провели подземный химический взрыв. Об этом сообщает Минэнерго страны. Эксперимент был организован для улучшения возможности Штатов выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру. В рамках тестирования применялись «вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы».

    Утверждается, что испытания направлены на снижение глобальных угроз «в целях США по нераспространению ядерного оружия». Эксперимент прошел в тот же день, когда Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Впервые о необходимости пересмотра статуса данного документа высказался Владимир Путин в ходе участия в заседании дискуссионного клуба «Валдай».

    Тогда он отметил, что США до сих пор не ратифицировали договоренности, в связи с чем «зеркально повести себя» с Вашингтоном вполне приемлемо. Президент подчеркнул, что в России проводятся успешные тестирования современных видов стратегического оружия, и специалисты отрасли говорят о необходимости проведения итоговых испытаний. Однако он усомнился в необходимости организации данных мероприятий.

    «Ситуация в мире изменилась. Сегодняшние вызовы требуют новых решений», – отреагировал на слова Путина спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин  в своем Telegram-канале. Он также подчеркнул, что отмена ратификации ДВЗЯИ «соответствует национальным интересам нашего государства».

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что именно дает Москве пересмотр статуса Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

    Коментарии (10)
    20 октября 2023, 16:55
    Кедми назвал условие вмешательства США в ход наземной операции Израиля в Газе

    Яков Кедми: Вашингтон одобрил решение Израиля уничтожить ХАМАС и не станет вмешиваться в ход военной операции

    Кедми назвал условие вмешательства США в ход наземной операции Израиля в Газе
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    США не будут оказывать влияния на операцию ЦАХАЛ по уничтожению ХАМАС. Координация с американцами понадобится Израилю только в случае прямого вмешательства в конфликт Тегерана. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее американские СМИ сообщили, что Израиль изменил планы операции в секторе Газа после вмешательства руководства США.

    «США не будут влиять на планы Израиля относительно наземной операции в секторе Газа и вмешиваться в военно-тактические решения руководства ЦАХАЛ. Главное и основное, что сделал для нас Вашингтон, – поддержал операцию по уничтожению ХАМАС. Наша же страна будет делать то, что необходимо для соблюдения ее национальных интересов», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Американцы также выразили пожелание, чтобы ЦАХАЛ после уничтожения ХАМАС ушел из сектора Газа, а сама территория была передана в другие руки, например, законным властям Палестины. По этому вопросу у Штатов с Израилем нет разногласий. Также со стороны Вашингтона прозвучала просьба сократить жертвы среди мирного населения. Мы будем стараться это делать и без запросов США», – отмечает собеседник.

    «Координация с американцами понадобится Израилю только в случае прямого вмешательства в конфликт Тегерана. Тогда ЦАХАЛ действительно будет совместно работать с американцами. Но если война будет вестись с ХАМАС или даже «Хезболлой», то настолько плотное сотрудничество не понадобится», – резюмировал Кедми.

    Ранее в американских СМИ появилась информация, что планы Израиля по проведению наземной операции в секторе Газа изменились после визита президента США Джо Байдена. Вашингтон повлиял на Тель-Авив из-за необходимости ограничить потери среди мирных лиц.

    Bloomberg пишет, что Израиль собирался нанести «скоординированные удары с воздуха, моря и суши», но Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин якобы уговорили изменить планы ЦАХАЛ. Источники агентства рассказали, что Вашингтон указал на последствия такой операции, в связи с чем ее начало может начаться позже, а сама кампания продлится дольше.

    На ваш взгляд
    Как конфликт на Ближнем Востоке отразится на поддержке Украины Западом?




    Результаты


    Также в статье отмечается, что США все больше обеспокоены тем, что наземная операция в Газе может вовлечь в конфликт «Хезболлу». Поэтому в Вашингтоне стараются снизить вероятность открытия второго фронта для Израиля.

    Ранее израильский министр обороны Йоав Галант на встрече с бойцами бригады «Гивати» заявил, что скоро может быть дан приказ о начале наземной операции в секторе Газа, пишет газета The Times of Israel. Он заявил, что солдаты ЦАХАЛ, находящиеся на границе с сектором Газа, скоро будут на его территории.

    Галант также сообщил, что план военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа против ХАМАС состоит из трех фаз. Конечной же целью кампании является создание нового режима безопасности в секторе Газа, передает The Times of Israel.

    На данный момент военная кампания находится на первом этапе, целью которого является уничтожение боевиков ХАМАС и нанесение ущерба их инфраструктуре. Сначала средствами огневого поражения, а потом наземной операцией. Вторая фаза будет предполагать продолжение боевых действий с меньшей интенсивностью для устранения очагов сопротивления.

    «Третьим этапом будет создание нового режима безопасности в секторе Газа, снятие с Израиля ответственности за ситуацию в этом районе и создание новой реальности безопасности для жителей прилегающих территорий», – сообщил Галант.

    Коментарии (3)
    20 октября 2023, 07:47
    США провели «эксперимент» на ядерном полигоне

    США провели подземный химический взрыв на ядерном полигоне в Неваде

    США провели «эксперимент» на ядерном полигоне
    @ Vegas PBS/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Невадский испытательный полигон, на котором прежде испытывали ядерное оружие, провел подземный химический взрыв для улучшения возможности США выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру, сообщило минэнерго США.

    Для «эксперимента» применялись «химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы». Утверждается, что проведение испытаний направлено на снижение глобальных ядерных угроз «в целях США по нераспространению ядерного оружия».

    Испытания прошли в среду – в этот день Госдума проголосовала за законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, передает РИА «Новости».

    Напомним, Госдума в ходе пленарного заседания приняла проект закона, который отменяет статью 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».

    Коментарии (12)
    20 октября 2023, 03:58
    Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»

    Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» и обещал дивиденды будущим поколениям

    Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»
    @ Jonathan Ernst/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден сообщил, что направляет в Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины.

    Байден сказал, что речь идет о «финансировании нужд национальной безопасности» США для «поддержки критически важных партнеров» страны. По его словам, это «разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды». Конкретных цифр Байден не раскрыл.

    «Помогите нам не подвергать опасности американские войска. Помогите нам построить для наших детей и внуков мир, который более безопасным, мирным и процветающим», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом он заверил, что войска США не будут направлены «сражаться на Украину». Как заявил Байден, «все, о чем просит Украина – это помощь». Байден призвал Конгресс обеспечить возможность «бесперебойно посылать» Украине оружие.

    Однако, если Россия атакует союзников НАТО, США намерены защищать «каждый дюйм НАТО», заявил он. При этом Байден заверил: «Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против нее».

    Байден считает, что прекращение поддержки Украины привело бы к эскалации в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке: «Мы знаем, что за пределами Европы наши союзники и, может быть важнее всего, наши соперники и противники следят. Они также следят за нашим ответом на Украине», – передает ТАСС.

    «Позвольте мне ясно сказать кое о чем. Мы отправляем Украине технику, которая хранится у нас на складах», – сказал он, отметив, что США используют поставки Украине оружия в том числе в целях производства новой военной техники для себя.

    Кроме того, Байден сказал, что помощь Израилю должна продемонстрировать его противникам в регионе, что «Израиль сильнее, чем когда-либо», и «не допустить распространения конфликта». Байден заявил, что призвал власти Израиля не быть «ослепленными яростью». По его словам, главный приоритет Вашингтона – «безопасность американцев, взятых в заложники». Как заявил президент США, нельзя отказываться от задачи двугосударственного решения конфликта Израиля и Палестины.

    Байден заявил, что мир находится в переломной точке, нужно принять решения, которые «определят будущее на десятилетия вперед».

    Reuters сообщает, что Байден собирается запросить у Конгресса США 60 млрд долларов на помощь Украине, но половина из этой суммы пойдет на «модернизацию и пополнение военных складов США». Всего Байден хочет запросить у Конгресса более 100 млрд, из них 14 млрд – на помощь Израилю, 10 млрд – на различную гуманитарную помощь, 14 млрд – на защиту границы, и 7 млрд – на Индо-Тихоокеанский регион.

    Напомним, по данным американской прессы, США тайно передали Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS при условии, что Киев обязуется не применять их по целям на территории России.

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    20 октября 2023, 18:15
    Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов для Украины и Израиля
    Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов для Украины и Израиля
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден направил в Конгресс страны запрос на оказание Украине и Израилю помощи на сумму около 106 млрд долларов.

    Байден, в частности, просит Конгресс выделить 61,3 млрд долларов с целью «реагирования на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы», говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, передает ТАСС.

    Еще 798 млн долларов предлагается выделить на помощь Киеву по линии ВВС США и 7,5 млрд долларов – по линии Космических сил США. На помощь Израилю администрация Байдена запросила 14,3 млрд долларов.

    Ранее Байден пообещал запросить у Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю.

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    20 октября 2023, 14:15
    Le Monde: Добивавшийся изоляции России Запад сам рискует оказаться в изоляции
    Le Monde: Добивавшийся изоляции России Запад сам рискует оказаться в изоляции
    @ Kay Nietfeld/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны, не прекращающие попытки изолировать Россию на мировой арене из-за украинского конфликта, сами рискуют оказаться в изоляции после поддержки бомбардировок Израилем сектора Газа, пишет газета Le Monde.

    Авторы публикации высказали мнение, что фундамент, на котором держится риторика Запада по Украине, где Россию обвиняют в несоблюдении международного права и военных преступлениях, ослабевает на фоне поддержки США жестокости ответных действий Израиля, передает ТАСС.

    Издание пишет, что неодинаковое отношение к военным преступлениям вновь оживляет дискурс <…> о «двойных стандартах» и «лицемерии» Запада. Кроме того, в статье обращается внимание на отказ от принятия в Совбезе ООН российской резолюции по Ближнему Востоку, что, по мнению, публицистов, ставит США в неудобное положение, когда ему пришлось налагать вето на текст, призывающий к деэскалации. Этот ход Запада журналисты назвали выигрышным для России.

    Кроме того, газета со ссылкой на неназванные европейские дипломатические источники, называет обострение палестино-израильского конфликта «подарком с небес» для Москвы в ее противостоянии с коллективным Западом, поскольку внимание СМИ переключилось на Ближний Восток, а помощь Украине ослабла.

    Речь идет об усилиях, предпринимаемых Западом с февраля 2022 года для изоляции России и привлечения на свою сторону стран, отнесенных к Глобальному Югу, отмечает издание. По мнению журналистов, эти усилия, сходят на нет как под влиянием общественного мнения, так и правительств ряда стран Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки.

    Кроме того, Le Monde обращает внимание на «отказ от присущей России нейтральной позиции» по палестино-израильскому вопросу, который якобы выразился в произошедшем лишь через неделю после нападения на израильские города звонке Путина премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и отсутствии заявлений о «терроризме» со стороны палестинского движения ХАМАС. Газета связывает это с желанием «укрепить как можно сильнее разнородный антизападный фронт» и «сосредоточить усилия на внутренних расколах в западном лагере».

    Татьяна Кастуева-Жан из Французского института международных отношений считает, что «полная поддержка Киевом Израиля может обернуться против него, поскольку Глобальный Юг может отказаться поддерживать Украину, которая не осуждает израильские удары и не выражает сочувствие жертвам среди палестинцев.

    Ранее FT писала, что Глобальный Юг отвернулся от Запада из-за войны на Ближнем Востоке. По данным издания, реакция западных стран на бомбардировки сектора Газа продемонстрировала, что «правила игры можно пересмотреть».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке.

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    20 октября 2023, 20:57
    Кличко признал подконтрольные России территории не Украиной

    Кличко признал, что подконтрольные России территории не являются Украиной

    Кличко признал подконтрольные России территории не Украиной
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Киева Виталий Кличко, отвечая на вопрос о возможности проведения выборов на Украине, заявил, что подконтрольные России области уже не относятся к территории страны.

    «О голосовании: те территории, которые оккупированы, – они уже не Украина, потому что представителей не будет», – заявил Кличко в интервью на телеканале «Киев 24», передает РИА «Новости». Он добавил, что неизвестно, каким образом будут учитываться эти территории.

    Киевский градоначальник также отметил сложности при проведении избирательной кампании в военное время. «Кто-то говорит: демократические принципы, нам нужно провести выборы. Нет! Выборы – это не демократично. Условия проведения выборов... Это условия, равные возможности для каждого принимать участие, равные возможности голосовать», – сказал он. Кличко указал, что военнослужащие и 9 млн уехавших украинцев не получат равной со всеми возможности принять участие в выборах.

    Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов) призвал к смене власти на Украине.

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