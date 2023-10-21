США и ЕС заявили об угрозе коллапса экономики Украины

США и Евросоюз призвали не позволить России «устроить коллапс украинской экономики»

Tекст: Антон Антонов

В восьмистраничном заявлении Украине посвящено полторы страницы, это самый большой раздел документа. При этом в данном разделе о военных действиях сказано лишь то, что у Украины есть «право защищать себя». Также США и ЕС заверили в «непоколебимой» готовности поддерживать Киев, передает ТАСС.

США и ЕС «признают срочную необходимость принять меры, чтобы гарантировать, что Россия не сможет устроить коллапс украинской экономики». Страны Запада намерены активизировать усилия, чтобы их «помощь отвечала всем потребностям Украины». В частности, они собираются «защищать, ремонтировать и восстанавливать энергетический сектор Украины по стандартам Евросоюза». Киеву обещана поддержка в сближении с ЕС.

Россию призвали «немедленно вывести все свои войска и военную технику с международно признанной территории Украины». Также Москва, по мнению Запада, должна «компенсировать Украине весь ущерб».

США и ЕС пригрозили ужесточить санкции. Они намерены искать формально легальные пути передачи Украине доходов от замороженных суверенных активов России. В документе говорится об «изучении возможности направить на восстановление Украины любой экстраординарной прибыли частных компаний, полученной от замороженных российских активов, если эта прибыль не должна быть использована на покрытие обязательств перед Россией в рамках существующего законодательства».

Напомним, дефицит бюджета Украины на 2024 год, как сообщали в Верховной раде, может составить около 43 млрд долларов. Покрыть его Киев рассчитывает с помощью США, ЕС и МВФ.