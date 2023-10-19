  • Новость часаИзраиль нанес авиаудар по лагерю палестинских беженцев
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    Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.

    16 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Кто выиграет в палестино-израильской войне и кто уже проиграл

    Худшим вариантом для Израиля стало бы то, чего требуют местные рассерженные патриоты – полное стирание Газы с лица земли. Тут уже не только испорченная репутация во всем мире, но еще и крупнейшее в истории гетто, на этот раз арабское.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай сверили курс в глобальном шторме

    Каждая встреча лидеров Китая и России – это не способ урегулировать какие-то противоречия, а очередной шаг в общем направлении движения к более справедливому миропорядку.

    2 комментария
    19 октября 2023, 19:46

    Борт МЧС России прибыл в Египет с гуманитарной помощью для сектора Газа

    Tекст: Александра Юдина

    Российский самолет Ил-76 с сотрудниками МЧС прибыл с грузом гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, воздушное судно приземлилось в аэропорту Эль-Ариш в Египте, сообщают СМИ.

    Известно, что совершивший посадку в Эль-Арише, ближайшем к границе с Палестиной аэропорту Египта, готовится к разгрузке, передает ТАСС. Уточняется, что после передачи организации Красного Полумесяца Египта гуманитарная помощь будет направлена в сектор Газа.

    Напомним, арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по больнице в секторе Газа, в результате которого, по данным Минздрава в палестинском анклаве, погибли более 470 человек, еще более 340 пострадали. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что доказал президенту США Джо Байдену непричастность ЦАХАЛ к инциденту.

    19 октября 2023, 02:03
    Иностранные делегации отвернулись от посла США в Комитете ООН по правам человека

    Во время выступления посла США на заседании Комитета ООН по правам человека многие иностранные делегаты отвернулись

    Иностранные делегации отвернулись от посла США в Комитете ООН по правам человека
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Во время выступления посла США Мишель Тейлор на заседании Комитета ООН по правам человека многие иностранные делегации в знак протеста встали со своих мест и отвернулись.

    На видеозаписи, опубликованной журналистом Сулейманом Ахмедом в соцсети X (ранее называлась Twitter, заблокирована в России), видно, что речь Тейлор отказалась слушать почти половина зала.

    «Большое количество участников повернулись спиной к послу США в Комитете ООН по правам человека Мишель Тейлор», – написал журналист. Он выразил уверенность, что «США теряют уважение во всем мире».

    Накануне протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание Конгресса США.

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    19 октября 2023, 08:39
    Такер Карлсон: США обречены на проигрыш на Ближнем Востоке

    Американский журналист Карлсон: США проиграют в войне на Ближнем Востоке

    Такер Карлсон: США обречены на проигрыш на Ближнем Востоке
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Конфликт на Ближнем Востоке закончится поражением США, если в нем будут участвовать Россия, Иран, Саудовская Аравия, Китай, Турция, страны Персидского залива, заявил бывший ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон.

    Журналист высказал мнение на своей странице в X (бывший Twitter, ограничен в России), что американская армия сейчас слабее, чем 50 лет назад, и США обречены на проигрыш в мировой войне, но Джо Байден этого не понимает, пишет «Газета.Ru».

    Карлсон также считает, что большинство стран не поддержат США, ставки значительно выше, чем полагают многие американцы.

    Ранее во время выступления посла США на заседании Комитета ООН по правам человека многие иностранные делегаты отвернулись.

    Между тем организация Jewish Voice for peace («Еврейский голос за мир»), заявила, что в антивоенных протестах в Вашингтоне приняли участие 10 тыс. человек, 500 из них арестованы.

    Протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание Конгресса США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке.

    Коментарии (9)
    18 октября 2023, 22:40
    Херш: Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы

    Журналист Херш: Израиль намерен устроить в секторе Газа подобие Хиросимы

    Херш: Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы
    @ Reuters

    Tекст: Антон Никитин

    Израильские войска намерены устроить в секторе Газа разрушения наподобие учиненных Соединенными Штатами в японском городе Хиросима, только без использования ядерного оружия, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.

    «Город Газа находится в процессе превращения в Хиросиму без использования ядерного оружия», – приводит РИА «Новости» слова Херша, который в своей колонке на портале Substack процитировал своего источника, знакомого с планами израильской армии.

    Ссылаясь на данные источников, Херш утверждает, что Израиль пойдет на наземную операцию в секторе Газа, чтобы уничтожить всех оставшихся в городе членов палестинского движения ХАМАС и не оставлять в живых никого из них.

    По словам американского журналиста, план премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заключается в том, чтобы израильская армия убила всех членов палестинского движения ХАМАС, которых сможет найти.

    Ранее Херш заявил, что израильские войска планируют «сровнять с землей» город Газа и территории к северу от него при помощи американских управляемых авиабомб и в ходе последующей операции с привлечением ВВС, передает ТАСС.

    «После того как истощенное голодом гражданское население будет вынуждено уйти, оперативные планы Израиля предусматривают, что ВВС уничтожат оставшиеся строения в Газе и к северу от нее. Город Газа перестанет существовать», – заявил журналист.

    «Затем Израиль начнет сбрасывать американские бомбы весом 5 тыс. фунтов (2,2 тонны), также известные как «противобункерные авиабомбы» с JDAM (с комплектом высокоточного наведения), на территории, которые сровняли с землей», – утверждает Херш.

    По словам американского журналиста, согласно планам израильских военных, сразу после бомбардировок будет задействована пехота для «проведения операций по зачистке», а именно «поиска и убийства» боевиков ХАМАС, которые смогли пережить авиаудары.

    Напомним, в сентябре 2021 года женщины-конгрессмены Александрия Окасио-Кортес и ее коллега, дочь палестинских иммигрантов Рашида Тлаиб попытались не допустить передачу Израилю комплексов Boeing Joint Direct Attack (JDAM), которые превращают неуправляемые бомбы в высокоточные боеприпасы. Окасио-Кортес заявляла, что эти вооружения Израиль использует в операциях против ХАМАС, в которых погибли мирные жители сектора Газа.

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    18 октября 2023, 23:59
    Протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание Конгресса США

    Полиция Капитолия заявила о проникновении протестующих против боевых действий в секторе Газа в здание Конгресса США

    Протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание Конгресса США
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Участники акции протеста против боевых действий в секторе Газа проникли в здание Конгресса США, сообщила полиция Капитолия.

    Полиция Капитолия сообщила в соцсети X (ранее называлась Twitter, заблокирована в России), что проводятся задержания в Ротонде Кэннона (здание, в котором расположены несколько комитетов Палаты представителей Конгресса США), передает ТАСС.

    Правоохранители также сообщили об арестах в холле здания офиса Палаты представителей по соседству с Капитолием, троим задержанным предъявлены обвинения в нападении на полицейских при исполнении, передает РИА «Новости».

    Сотрудники правоохранительных органов напомнили, что внутри зданий Конгресса демонстрации запрещены.

    Накануне в разных странах прошли ночные акции протеста против боевых действий в Газе. На этом фоне в Москве усилили охрану посольства Израиля.

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    19 октября 2023, 11:40
    Израиль назвал число удерживаемых в секторе Газа заложников

    ЦАХАЛ: В секторе Газа удерживают не менее 203 заложников, с 7 октября погибли 306 израильских солдат

    Израиль назвал число удерживаемых в секторе Газа заложников
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Число удерживаемых в секторе Газа заложников достигло 203, количество погибших после нападения ХАМАС израильских военнослужащих составляет не менее 306 солдат.

    Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, передает ТАСС.

    Между тем, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ХАМАС должно отпустить заложников без предварительных условий, и назвал «бесчеловечным» террор со стороны палестинского движения, а также указал на право Израиля защищаться.

    Ранее член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что всех гражданских заложников отпустят в случае прекращения огня.

    В понедельник представитель военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Обейда заявил, что в секторе Газа находятся около 250 пленных. Он также сообщил, что 22 заложника погибли в результате израильских ударов. Днем позже посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил о возможном удержании в плену у ХАМАС нескольких россиян.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что заложниками блокады сектора Газы стали около 1 тыс. граждан России и членов их семей.

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    19 октября 2023, 14:09
    Возросло число погибших в Израиле россиян

    Посольство России: Число погибших в Израиле россиян увеличилось до 19 человек

    Возросло число погибших в Израиле россиян
    @ Tsafrir Abayov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество россиян, погибших на территории Израиля с начала эскалации палестино-израильского конфликта, достигло 19 человек, еще семь числятся в списках пропавших без вести.

    Как сообщила пресс-секретарь посольства России в Израиле Марина Рязанова, по состоянию на 12.00 19 октября 19 граждан России, имевших также гражданство Израиля, числятся погибшими, передает ТАСС. Еще семь россиян, согласно заявлениям, полученным от родственников, считаются без вести пропавшими.

    Ранее появились данные о возможном удержании в плену у ХАМАС нескольких россиян.

    Коментарии (22)
    19 октября 2023, 18:44
    Израиль нанес авиаудар по лагерю палестинских беженцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская авиация ударила по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс на Западном берегу Иордана, сообщила пресс-служба армии Израиля.

    Удар наносился по отряду «вооруженных террористов», которые «угрожали безопасности» израильских военных, проводящих наземную операцию в лагере, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС. Отмечается, что в результате удара были убиты «несколько террористов».

    В пресс-службе добавили, что удар наносили в рамках проводимого в лагере рейда, военные задерживают подозреваемых, пытаются разрушить инфраструктуру «террористов» и конфисковать у них оружие.

    Задержаны не менее 10 подозреваемых, уничтожены боеприпасы. В ходе рейда произошла перестрелка с людьми, которые бросали в израильских военных взрывные устройства.

    Ранее боевое крыло ХАМАС объявило об ожесточенных боях с израильскими военными в лагере беженцев Нур-Шамс.

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    19 октября 2023, 15:21
    США предупредили Иран о возможном применении силы на Ближнем Востоке

    Bloomberg: США предупредили Иран о возможном применении силы на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты предупредили Иран через третьи страны о возможном применении силы на Ближнем Востоке в случае вмешательства движения «Хезболла» в палестино-израильский конфликт, сообщило агентство Bloomberg.

    Источник сообщил, что в администрации Джо Байдена утверждают, что направили корабли в Восточное Средиземноморье, чтобы предостеречь союзников Ирана, особенно Ливан, от вмешательства в палестино-израильский конфликт, передает ТАСС.

    Отставной генерал США Фрэнк Маккензи уточнил, что Иран сдерживает именно дополнительное присутствие американских военных в регионе.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, зачем США подтягивают авианосные группы к Израилю. Так, в Средиземном море уже находится ударная группа с авианосцем ВМС США «Джеральд Форд».

    Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби сообщил, что второй американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» перебрасывается в Средиземное море.

    В воскресенье миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль немедленно не прекратит геноцид, то «ситуация может выйти из-под контроля».

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    19 октября 2023, 07:53
    В Европе обратили внимание на публичное унижение Байдена на Ближнем Востоке

    Журналист ван Денски: Отказ короля Иордании Абдаллы II от встречи стал публичной «пощечиной» президенту США Байдену

    В Европе обратили внимание на публичное унижение Байдена на Ближнем Востоке
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Отказ короля Иордании Абдаллы II от встречи стал публичной «пощечиной» президенту США Джо Байдену, завила журналист издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски.

    Журналист заявила в своем Youtube-канале, что «вояж» Байдена на Ближний Восток оказался провальным, поскольку король Иордании Абдалла отказался встречаться с Байденом. Обозреватель отметила, что «это тот самый король, который сказал, что он не примет ни одного беженца из Газы», передает РИА «Новости».

    Ван Денски также отметила, что отказался встречаться с Байденом и глава Палестинской автономии Махмуд Аббас, что она назвала «второй пощечиной».

    Журналист выразила недоумение, планировала ли американская администрация этот визит «для публичного унижения». По мнению обозревателя, уже во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена, который ждал приема у саудовского принца Мухаммеда бен Салмана восемь часов, было ясно, «что это будет провалом».

    Накануне Иордания отменила четырехсторонний саммит в Аммане по ситуации в секторе Газа с участием президента США Джо Байдена, а также лидеров Египта и Палестины. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке.

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    19 октября 2023, 11:50
    Политолог: Антивоенные протесты на Западе будут радикализироваться

    Политолог Ткаченко: Власти западных стран будут жестко подавлять антивоенные митинги

    Политолог: Антивоенные протесты на Западе будут радикализироваться
    @ Amanda Andrade-Rhoades/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Активность пропалестинских движений в западных странах будет продолжаться вплоть до окончания конфликта Израиля и ХАМАС. При этом протесты будут иметь большой потенциал к радикализации. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее участники акции против боевых действий в Газе проникли в здание Конгресса США.

    «В настоящий момент протестное движение, сформировавшееся в связи с конфликтом Израиля и ХАМАС, наиболее ярко выражено в западных и мусульманских странах. На мой взгляд, ситуация с недовольством на Ближнем Востоке будет постепенно стихать, так как в регионе нет единого отношения к ситуации», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Более интересная ситуация складывается в западных странах. Антивоенное движение здесь всегда было сильно. Население достаточно остро реагировало на любые военные конфликты конца прошлого столетия. В этом плане украинский кризис кажется аномалией: в 2022 году значимых протестных мероприятий не было вовсе, но сейчас положение дел меняется», – подчеркивает собеседник.

    «Происходящее в секторе Газа вызвало сильный отклик у европейского населения. Нельзя забывать и про демографический фактор – в таких странах, как Франция и Германия, очень большой процент мусульманского населения. В этом плане конфликт на Ближнем Востоке по-особенному откликается у местного общества», – считает эксперт.

    «От протестов не защищена ни одна страна западного мира, за исключением, пожалуй, Восточной Европы, где антивоенные настроения выливаются в электоральное недовольство. Мы уже видели это в Польше и Словакии. Более того, тема противостояния Израиля и ХАМАС местным обществам не особо близка – сказывается отсутствие серьезного количества мусульман, проживающих в этих странах», – отмечает политолог.

    «При этом нельзя недооценивать возможность радикализации текущих протестных движений. Мы уже видели, как несогласные с политикой США ворвались в Капитолий, а в Европе и вовсе приближается новая волна терактов. Случай в Брюсселе может стать отправной точкой к более громким инцидентам», – уточняет собеседник.

    «Местные власти будут реагировать жестко. За последние 20 лет у руководства западных стран полностью изменилось отношение к демонстрантам. Силовое подавление митингов в ЕС и США вошло в привычку. Учитывая, что протестный потенциал остается достаточно высоким, длительность сложившейся ситуации может оказаться достаточно серьезной – вплоть до окончания ближневосточного кризиса», – резюмирует Ткаченко.

    Ранее участники акции протеста против боевых действий в Газе проникли в здание Конгресса США. Об этом сообщила полиция Капитолия. Задержания проводились в Ротонде Кэннона (здание, в котором расположены несколько комитетов Палаты представителей). Кроме того, состоялись аресты и в холле офиса законодательного органа Штатов.

    Троим участникам движения были предъявлены обвинения в нападении на полицейских при исполнении. Правоохранительные органы также обратились к гражданам, напомнив, что демонстрации внутри Конгресса запрещены. Кроме того, силовые структуры сумели оттеснить активистов от одного из зданий, оказавшихся под давлением протестующих.

    Известно, что демонстрацию организовала организация Jewish voice for peace (Еврейский голос за мир). Согласно информации объединения, в антивоенном мероприятии приняли участие 10 тыс. человек. Отмечается, что 500 евреев были задержаны полицией.

    Протестные движения набирают силу и в других странах западного мира. Так, в Германии, несмотря на запрет немецких властей, на улицы Берлина вышли пропалестинские активисты. Об этом сообщает телеканал N-TV. Отмечается, что демонстранты поджигали пиротехнику, забрасывали полицейских камнями и бутылками.

    Начальник полиции столицы ФРГ Барбара Словик подчеркивает, что в северной части района Нойкельн сложилась напряженная ситуация. Она отметила, что правоохранительные органы города готовы принимать необходимые меры, а на местах дежурства уже присутствуют сотрудники с водометами.

    Между тем в Афинах полиция применила слезоточивый газ против колонны демонстрантов, приблизившейся к посольству Израиля. Кроме того, в рамках подавления движения использовались и светошумовые гранаты. После этого протестующие остановились, однако тысячи людей продолжают находиться у дипведомства еврейского государства.

    Не утихает недовольство и в мусульманских государствах. Так, после удара по больнице в Газе демонстрации начались во многих городах Турции. В Стамбуле полиция перекрыла улицу, где расположено посольство Израиля. Десятки протестующих также пытались прорваться к дипведомству в Иордании.

    Ранее германский политолог Александр Рар рассказал о рисках радикализации антивоенных движений в Европе.

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    19 октября 2023, 16:59
    Израиль получил первую партию бронетехники из США вместо поврежденной
    Израиль получил первую партию бронетехники из США вместо поврежденной
    @ mod.gov.il

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Минобороны Израиля сообщили о получении первой партией бронетехники из США, предназначенной для армии государства взамен поврежденной в ходе боев.

    «Боевые машины передаются ЦАХАЛ взамен поврежденных во время военных действий», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Ранее сообщалось, что Израиль намерен провести в секторе Газа «Операцию «Железные мечи», которая будет невиданной по свирепости.

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    19 октября 2023, 16:43
    Израиль развернул подлодки в Средиземном море

    Bhol: Израиль развернул подлодки в Средиземном море

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные якобы задействовали в Средиземном море свой подводный флот, чтобы сдержать ливанскую организацию «Хезболла», пишет израильская пресса.

    В Средиземном море развернута 7-я флотилия подводных лодок «с первого дня войны», утверждает издание Bhol, передает «Газета.Ru». Отмечается, что израильские военные уже пресекли попытки движения ХАМАС отправлять беспилотные подлодки в море в ходе эскалации.

    Ранее Reuters сообщало, что Израиль намеревается провести в секторе Газа «невиданную по свирепости» операцию «Железные мечи», в ходе которой планируется уничтожить инфраструктуру сектора Газа.

    Коментарии (0)
    18 октября 2023, 21:15
    Израиль потребовал извинений от ООН из-за нападения ХАМАС

    Израиль потребовал извинений от ООН за построенную военную машину ХАМАС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Израиля потребовали от ООН извинений за то, что Всемирная организация якобы «годами позволяла ХАМАС строить военную машину в секторе Газа», заявил представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан.

    Он заявил, что ООН должна принести извинения и за то, что «Совбез не собирал Совет, когда по израильским больницам намеренно запускались ракеты ХАМАС».

    «Извинитесь за то, что годами прятали голову в песок, пока ХАМАС беспрепятственно строил свою военную машину в Газе», – передает ТАСС его слова. Также он назвал непостижимым то, что Совбез ООН до сих пор не осудил атаку ХАМАС на Израиль.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал конфликт Израиля и ХАМАС «войной другого рода».

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    19 октября 2023, 09:21
    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена показали новые глобальные разногласия

    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена выставили напоказ новые глобальные разногласия

    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена показали новые глобальные разногласия
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Поездки Владимира Путина в Китай и Джо Байдена в Израиль продемонстрировали усиливающиеся разногласия между Западом, с одной стороны, и Москвой и Пекином – с другой, пишут американские СМИ.

    В статье The New York Times визиты Путина в Китай и Байдена в Израиль называются контрастирующими поездками, показавшими, насколько сильно изменился глобальный политический ландшафт в результате конфликта на Украине. Проявились эти изменения и в нынешней войне в секторе Газа, передает RT содержание публикации.

    Нарастающие разногласия между Западом, с одной стороны, и России с Китаем – с другой, касаются не только вопроса об ответственных за рост насилия на Ближнем Востоке, но и «разницы взглядов на правила, лежащие в основе глобальных отношений», а также на то, кто определяет эти правила.

    Израиль отрицает причастность к удару по больнице в секторе Газа, однако ожесточенная реакция палестинцев и простых арабов «сделала поездку Байдена значительно более неловкой». Сорвались планы американского лидера встретиться как с израильскими, так и с арабскими лидерами, в том числе с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом. NYT отмечает, что Байдену будет труднее «действовать в качестве честного посредника».

    Байден, по оценке авторов статьи, пытается удержать «политически раненого» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от чрезмерной реакции, которая бы навредила интересам США. Также в публикации говорится, что на президента США будет расти давление с тем, чтобы тот убедил Израиль разрешить поставку гуманитарной помощи, а также подачу воды и электричества в сектор Газа.

    Напомним, в преддверии визита в Китай Путин заявил, что так называемый основанный на правилах порядок, о котором говорят на Западе, является чушью, поскольку никто и никогда этих правил не видел и не согласовывал.

    Кроме того, в Европе обратили внимание на публичное унижение Байдена во время поездки на Ближний Восток.

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    18 октября 2023, 21:59
    ХАМАС заявил об отсутствии у него ракет, способных убить сотни людей

    ХАМАС заявил об отсутствии у палестинцев ракет, способных одномоментно убить сотни людей

    Tекст: Ольга Иванова

    Присутствующие в анклаве палестинские группировки не имеют в своем распоряжении ракет, применение которых может одномоментно повлечь за собой такие жертвы, заявило движение ХАМАС, комментируя обстрел больницы в Газе.

    В ХАМАС пояснили, что «ракеты, которыми располагают силы палестинского сопротивления, местного производства и не обладают такой разрушительной силой», передает ТАСС.

    В ХАМАС также потребовали у Израиля предъявить видеозапись, подтверждающую израильскую версию произошедшего в больнице.

    Ранее Минздрав сектора Газа заявил, что более 470 человек погибли из-за удара по больнице Аль-Ахли.

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