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    В фонде «Защитники Отечества» прокомментировали инцидент с экс-бойцом ЧВК
    Мнения
    Михаил Диунов Михаил Диунов Как Украину натягивали на Русь

    Что же такое Русь, что такое Украина и почему украинские националисты вот уже сто лет упрямо пытаются объединить два этих слова в одно – Украина-Русь?

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В информационной войне погибает истина

    Идет информационная война, в которой никому не будет пощады – и прежде всего истине как главному врагу пропаганды. Все это нам знакомо из опыта СВО, в ходе которой мы не раз слышали сакраментальное «Россия проигрывает информационную войну».

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Враг Израиля – не значит друг России

    Что произойдет в том случае, если ХАМАС добьется своей цели? «Сионистское образование» будет ликвидировано, израильтяне будут вырезаны или разбегутся по другим странам? ХАМАС займется строительством мирной и процветающей Палестины? Я не уверен.

    23 комментария
    17 октября 2023, 18:46

    Шведские власти заявили о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля

    Шведские власти заявили о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр по делам гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля на дне Балтики.

    На пресс-конференции Болин заявил, что проходящий между Эстонией и Швецией подводный телекоммуникационный кабель получил повреждения, однако неизвестно, что стало причиной происшествия, передает ТАСС.

    По словам шведского министра, «повреждение произошло во времени и пространстве», близком к повреждению газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

    Ранее в Эстонии заподозрили китайское судно в ЧП с газопроводом Balticconnector

    17 октября 2023, 03:10
    Звезда КВН Сивохо умер в 54 года

    Звезда КВН и продюсер «Квартала 95» Сергей Сивохо умер в 54 года

    Звезда КВН Сивохо умер в 54 года
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский шоумен и участник КВН Сергей Сивохо, работавший с Владимиром Зеленским, умер в возрасте 54 лет, сообщают украинские СМИ.

    Украинский шоумен, участник КВН, известный дончанин Сергей Сивохо умер в возрасте 54 лет, передает РИА «Новости».

    Свою известность шоумен приобрел после участия в играх команд КВН, таких как команда КВН ДПИ (Донецкого политехнического института), «Дрим-Тим», Сборная СНГ, Сборная XX века.

    Позднее Сивохо был креативным продюсером студии «Квартал 95», одним из основателей которой был Владимир Зеленский.

    В 2020 году Сергей Сивохо уволился с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на общественных началах.

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    16 октября 2023, 22:42
    Трамп назвал причину «смерти и разрушений» по всему миру

    Трамп: По всему миру «смерть и разрушения», потому что в США некомпетентный лидер

    Трамп назвал причину «смерти и разрушений» по всему миру
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что по всему миру наблюдается «смерть и разрушения», потому что в Соединенных Штатах самый некомпетентный лидер в истории страны. Такое мнение он выразил, выступая перед сторонниками в штате Айова.

    По его словам, смерть и разрушения по всей планете, потому что в США самый плохой и некомпетентный президент в истории страны, передает ТАСС. Трамп добавил, что президент США Джо Байден хорош только в том, чтобы использовать правосудие в качестве оружия против политических оппонентов, и лучше бы он потратил ту же энергию на победу над всеми врагами страны, которых теперь стало больше.

    Бывший хозяин Белого дома также отметил, что эскалации на Ближнем Востоке и конфликта на Украине не было бы, если бы он занимал пост главы администрации США.

    Ранее Трамп заявил, что глупость Байдена стала причиной начала конфликта на Украине.

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    17 октября 2023, 12:34
    Онуфриенко: В Авдеевке повторяется сценарий Артемовска

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска вынуждают ВСУ нести огромные потери, чтобы удержать укрепрайон в Авдеевке

    Онуфриенко: В Авдеевке повторяется сценарий Артемовска
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Российские войска стремятся создать угрозу окружения Авдеевки, чтобы заставить ВСУ перебросить резервы с других направлений. Противник вынужден нести большие потери, чтобы поддерживать гарнизон города в боеспособном состоянии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее армия России интенсифицировала бои за Авдеевку и окружающие ее населенные пункты.

    «Российские войска сейчас используют тактику гибкой обороны. Она не предполагает масштабных наступлений, однако наша армия может проводить локальные атаки, чтобы держать противника в напряжении и заставить его перебрасывать резервы на опасные участки. Именно это мы сейчас видим под Авдеевкой», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Россия ведет локальное наступление около села Красногоровка на севере и в районе поселка Северное на юге. Также мы взяли под огневой контроль линию снабжения через Орловку. Поэтому противник вынужден перебрасывать сюда резервы, в том числе предназначенные для наступления на юге, чтобы не допустить перерезания своих коммуникаций», – акцентирует собеседник.

    «Повторяется сценарий Артемовска, когда противник вынужден нести большие потери, чтобы удержать свой гарнизон в боеспособном состоянии. Однако другого выхода у ВСУ нет. Авдеевка – очень мощный укрепрайон, который к тому же позволяет обстреливать Донецк. Украинская армия не может просто так его покинуть», – отмечает он.

    «Кроме того, наши войска кратно увеличили количество артиллерийских и авиационных ударов по огневым точкам противника в Авдеевке. Наши войска стремятся уничтожить позиции противника, с которых велся огонь по Донецку. Это позволит постепенно лишить ВСУ возможности обстреливать город», – подчеркнул эксперт.

    «Когда Российская армия захочет занять Авдеевку, она будет стараться окружить город с севера и юга, что позволит взять противника, находящегося в мощном укрепрайоне, измором. В таком случае ВСУ будут вынуждены либо покинуть город, либо быть уничтоженными», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее один из ключевых укрепрайонов ВСУ, авдеевская промышленная агломерация под Донецком, оказался под угрозой окружения российскими войсками. 10 октября по украинским позициям открыли огонь более 200 артиллерийских стволов и «Солнцепеки». Также были нанесены удары тяжелыми авиабомбами ФАБ-500 и ФАБ-1500. После чего российские войска пошли в атаку.

    К северо-западу от Авдеевки был занят главный террикон, он же высота 260. Это основная позиция, с которой контролируется не только завод и центральная часть города, но и единственная дорога, по которой снабжается украинский гарнизон Авдеевки.

    Чуть позже передовые части разведчиков вышли на окраины села Бердычи в нескольких километрах северо-западнее коксохима. При этом российские солдаты перешли полотно железной дороги. Использовать его в качестве линии обороны ВСУ уже не смогут.

    С юга от передовых позиций у Водяного и Опытного российское наступление шло медленнее, но и там до передового села украинских позиций под названием Тоненькое осталось около 600 метров. Дорога снабжения Авдеевки, проходящая через Орловку, оказалась фактически под огневым контролем ВС РФ.

    Российские военные закрепляются на новых позициях к северу и югу от Авдеевки, о чем в среду заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он отметил, что ВС России продвигаются с двух сторон к населенному пункту и уже уничтожили много складов и опорных пунктов ВСУ.

    Украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец написала в своей статье, что крупномасштабное наступление российских военных стало неожиданностью для украинского командования.

    Коментарии (24)
    17 октября 2023, 10:57
    Дипломаты ЕС обвинили фон дер Ляйен в «неуправляемости»

    Politico: Дипломаты ЕС обвинили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен в злоупотреблении полномочиями из-за поездки в Израиль

    Дипломаты ЕС обвинили фон дер Ляйен в «неуправляемости»
    @ European Union/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Дипломаты Европейского союза (ЕС) обвинили главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в злоупотреблении полномочиями и пожаловались на ее «неуправляемость» на фоне скандала, вызванного ее незапланированной и несогласованной поездкой в Израиль, сообщила газета Politico.

    В частных беседах в Брюсселе дипломаты, законодатели и ее сотрудники обратили внимание, что фон дер Ляйен отстраняет правительства стран ЕС от принятия решений и управляет ЕК с небольшой группой советников посредством указа, пишет Politico.

    Авторы публикации указывают, что критика главы ЕК достигла апогея после ее поездки в Израиль, где она выразила солидарность с жертвами атак ХАМАС, но не передала призывы к Тель-Авиву соблюдать международное право в секторе Газа.

    Politico отмечает, что «обычно сдержанный» глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель также публично упрекнул председателя ЕК.

    «Внешняя политика определяется лидерами 27 стран ЕС на международных саммитах и обсуждается министрами иностранных дел на встречах «под моим председательством», – подчеркнул Боррель.

    Натали Луазо, европейский депутат и старший член группы «Обновление Европы» президента Франции Эммануэля Макрона, повторила критику в своем посте на X (бывший Twitter, ограничен в России). «Я не понимаю, какое отношение председатель комиссии имеет к внешней политике, которая не является ее обязанностью», – написала она.

    Отвечая на вопрос о критике ее поездки в понедельник, главный представитель ЕК Эрик Мамер сказал, что фон дер Ляйен просто представляла Еврокомиссию, а не позицию 27 стран – членов ЕС.

    Politico отмечает, что риск для фон дер Ляйен заключается в том, что разочарование, которое до сих пор в основном ограничивалось сотрудниками Брюсселя, недовольными ее стилем управления, и ворчанием дипломатов в частных беседах, перерастет в нечто большее. Недовольство в столицах ЕС может поставить под угрозу ее потенциальную заявку на второй срок на посту главы ЕК после выборов в Европейский парламент в июне следующего года.

    Ранее произошла заочная перепалка между главой Евросовета Шарлем Мишелем и фон дер Ляйен из-за Украины. Конфликт разгорелся после недавнего интервью Мишеля немецкому изданию, где он раскритиковал внешнеполитические инициативы Еврокомиссии. Он также обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий.

    Немецкий политолог Рар заявил газете ВЗГЛЯД, что конфликт фон дер Ляйен и Мишеля заставляет забыть о блестящем будущем ЕС.

    Коментарии (22)
    16 октября 2023, 22:24
    Google «опустил» курс доллара до 62 рублей

    Из-за ошибки сервиса курс доллара в Google опустился до отметки 62 рубля

    Google «опустил» курс доллара до 62 рублей
    @ Hasan Bratic/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Из-за ошибки сервиса курс доллара в Google отображается на отметке 62 рубля, сообщили СМИ.

    Как сообщает Telegam-канал RT, при вводе в поиск фразы «курс доллара к рублю» сервис выдавал 62,62 рубля за доллар. В настоящее время ошибка уже исправлена.

    Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что обязательная продажа валюты рядом российских экспортеров вряд ли фундаментально повлияет на рубль, он стабилизируется на уровне 90 рублей за доллар.

    Коментарии (16)
    17 октября 2023, 13:09
    Орбан оценил встречу с Путиным в Пекине

    Орбан: Венгрия всегда хотела расширять контакты с Россией, а не противостоять

    Орбан оценил встречу с Путиным в Пекине
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрии удалось наладить хорошие контакты с Россией, несмотря на то что отношения двух стран потеряли очень много из-за конфликта на Украине, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

    Премьер-министр Венгрии заявил, что Будапешт никогда не стремился противостоять Москве, а наоборот, удалось наладить максимально хорошие контакты с Москвой, что и является целью республики, передает ТАСС.

    Обращаясь к Путину, премьер Венгрии сообщил, за все 12 встреч, которые были, «такой сложной еще не было».

    «В такой тяжелой ситуации мы еще никогда не находились», – признался Орбан.

    По его словам, отношения двух стран очень много потеряли из-за конфликта на Украине и санкций, но Будапешт старается «спасти все, что можно» из двусторонних контактов.

    Кроме того, пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши заявил, что Орбан на встрече с Путиным отметил необходимость скорейшего прекращения вооруженного конфликта на Украине, беженцев и санкций.

    Ранее Путин на полях форума «Один пояс – один путь» в Пекине на встрече  с Орбаном назвал чрезвычайно важным обмен мнениями с Венгрией не только по двусторонним отношениям, но и по ситуации в мире, в Европе, несмотря на то, что позиции стран далеко не всегда совпадают.

    Коментарии (6)
    16 октября 2023, 21:59
    Немецкий журналист назвал западную технику бесполезной на Украине
    Немецкий журналист назвал западную технику бесполезной на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западное оружие, которое отправляют Украине, уничтожается ВС России, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети.

    По его словам, из-за серьезных российских оборонительных позиций западная техника оказалась бесполезной, передает РИА «Новости».

    Также уничтожают технику ВСУ минные поля и непрекращающиеся атаки FPV-дронов. Репке отметил, что такая тактика ВС России не позволяет ВСУ пользоваться западной техникой по назначению. По этой причине, по его словам, Киев ведет контрнаступление пешком.

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    16 октября 2023, 20:36
    Путин рассказал Нетаньяху о беседе с ближневосточными лидерами

    Путин заявил Нетаньяху о предпринимаемых шагах России по нормализации обстановки в секторе Газа

    Путин рассказал Нетаньяху о беседе с ближневосточными лидерами
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о шагах Москвы по урегулированию палестино-израильского конфликта, сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что российский лидер проинформировал о предпринимаемых Москвой шагах с целью содействия нормализации обстановки, недопущения дальнейшей эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа, передает ТАСС.

    В пресс-службе уточнили, что Путин довел до израильской стороны ключевые моменты сегодняшних телефонных контактов с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии. Кроме того, глава государства заявил Нетаньяху о готовности России содействовать дипломатическому урегулированию палестино-израильского конфликта, отметили в Кремле.

    Как уточнили в пресс-службе, Путин осудил действия в Израиле, жертвами которых становятся мирные люди. Президент России также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети, добавили в Кремле.

    Ранее израильские СМИ сообщили, что Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху. До этого российский лидер в ходе телефонных переговоров с сирийским и иранским коллегами Башаром Асадом и Эбрахимом Раиси, президентом Египта Абдель Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом обсудил палестино-израильский конфликт.

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    17 октября 2023, 00:24
    Посол Антонов осудил выпады Байдена в адрес Путина

    Посол Антонов заявил о недопустимости выпадов США против политического руководства России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия считает неприемлемыми и неуместными выпады американской стороны против своего политического руководства, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя интервью президента США Джо Байдена телеканалу CBS.

    По его словам, выпады против российского политического руководства неприемлемы и неуместны. Антонов отметил, что стороны могут иметь разные точки зрения, но недопустимо опускаться до непристойных характеристик, подогревая в очередной раз и без того расцветшую пышным цветом в стране русофобию, передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Напомним, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал на «деменцию» Джо Байдена, комментируя желание президента США «подавить» российского лидера Владимира Путина.

    Коментарии (0)
    17 октября 2023, 13:08
    Захарова резко раскритиковала ПАСЕ за резолюцию о Путине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Резолюция Парламентской ассамблеи Европы с призывом признать президента России Владимира Путина «нелегитимным главой государства» после окончания его полномочий в 2024 году ничтожна, указала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Резолюция ПАСЕ – это часть информационной войны США и ЕС против России, элемент вмешательства во внутренние дела страны, не имеющая никакой юридической силы, она ничтожна, подчеркнула Захарова. Ее комментарий приводится на сайте МИД.

    В резолюции содержатся призывы против России, игнорирующие выраженную на референдуме 2020 года волю российского народа, отметила она. Захарова задала риторический вопрос о том, какой объективности можно ожидать от тех, кто считает сегодняшнюю Украину демократией, или от тех, кто поддерживает ее президента Владимира Зеленского после его встречи с нацистом Ярославом Гунькой в парламенте Канады.

    ПАСЕ придерживается «порочной логики двойных стандартов», русофобские документы свидетельствуют о деградации Совета Европы и политического класса в странах коллективного Запада, подчеркнула дипломат.

    До этого МИД отмечал, что ПАСЕ продемонстрировала свою никчемность, объявив Путина «нелегитимным президентом» после 2024 года.

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    17 октября 2023, 08:33
    Маск одним знаком отреагировал на слова Йеллен о противостоянии с Россией
    Маск одним знаком отреагировал на слова Йеллен о противостоянии с Россией
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск емко прокомментировал высказывание главы Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен о «способности Белого дома поддерживать одновременно два военных конфликта».

    Так, на слова Йеллен телеканалу Sky News отреагировал американский предприниматель, коротко прокомментировав соответствующий пост в соцсети X емким «!», передает РИА «Новости».

    Другие пользователи также выразили несогласие с этим высказыванием и призвали американскую власть задаться вопросами внутри страны, в частности, о причинах роста госдолга США.

    Ранее администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.

    Президент США Джо Байден заявил о способности Вашингтона поддерживать Украину и Израиль одновременно.

    Коментарии (11)
    17 октября 2023, 11:17
    Кремль раскрыл темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

    Песков: Путин и Си Цзиньпин сверят часы по Украине и всей повестке дня

    Кремль раскрыл темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящих переговоров в Пекине, запланированных на 18 октября, планируют сверить часы по украинской тематике, а также всем вопросам двусторонней повестки дня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В первую очередь лидеры всегда обсуждают российско-китайские двусторонние отношения, рассказал Песков, отметив, что это «продвинутые, особые отношения стратегического партнерства». Двусторонняя повестка, как отметил представитель Кремля, будет «весьма и весьма обширной». Речь пойдет об экономическом взаимодействии, совместных проектах, «там много всего», передает ТАСС слова Пескова.

    Кроме того, лидеров ждет «детальный обмен мнениями и сверка часов по международным делам, по региональным конфликтам, включая Украину». Российский лидер, как правило, дает свою оценку нынешнему состоянию дел о ходе специальной военной операции, а глава Китая делится своим мнением, рассказал Песков.

    Также лидеры России и Китая намерены обсудить палестино-израильский конфликт, эта тема стоит в повестке дня всех мировых лидеров. Песков напомнил, что перед визитом в Китай Путин провел «телефонный марафон по ближневосточным делам», поэтому, сказал он, лидерам будет чем обменяться, тем более что напряженность в этой ситуации сохраняется.

    Еще одной темой для обсуждения станет проект «Сила Сибири – 2». Песков уточнил, что в составе российской делегации, прибывшей в Пекин, присутствуют все профильные министры, вице-премьер Александр Новак и представители профильного бизнеса. При этом представитель Кремля уточнил, что никаких документов подписывать не планируется.

    Часть встречи Путина и Си Цзиньпина пройдет в неформальном ключе, планируется «достаточно длительное общение в формате с глазу на глаз», сообщил Песков.

    «Фактически то, что завтра будет, оно и будет неформальной частью. Мы завтра вам расскажем, почему», – уточнил Песков, отвечая на вопрос, стоит ли ждать со стороны китайского лидера жеста, аналогичного тому, когда Путин пригласил своего гостя в свою квартиру в Кремле.

    Песков отметил очень высокий уровень организации визита Путина в Китай и подчеркнутую доброжелательность по отношению к российскому лидеру, а также традиционное китайское гостеприимство. «Но главное – конструктивный подход к предстоящим переговорам, подготовка по линии ведомств», – сказал он, обратив внимание на весьма представительную делегацию.

    Напомним, Путин во вторник прибыл с двухдневным визитом в Китай.

    Коментарии (8)
    16 октября 2023, 22:15
    В Германии зафиксированы массовые случаи нападений на флаги Израиля

    Bild: В ФРГ массово срывают, крадут и повреждают флаги Израиля

    В Германии зафиксированы массовые случаи нападений на флаги Израиля
    @ Matthias Rietschel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во многих городах Германии за прошедшие дни были сорваны, украдены или повреждены флаги Израиля, размещенные в знак солидарности на флагштоках у госучреждений, сообщили СМИ.

    Как сообщает издание Bild, за прошлую неделю и выходные были сорваны и  украдены израильские флаги у ратуш или администраций Берлина, Крефельда, Эрфурта, Мерса, у собора в Штральзунде и здания МВД в Шверине. В Виттене и Реклингхаузене флаги украли дважды, передает РИА «Новости».

    Издание сообщила также, что в Майнце и Ахене флаги были сорваны с флагштоков у ратуш и сожжены. В Штаде группа молодых людей намеревалась сорвать флаг у местной ратуши, но с этим так и не справилась, в Пирне попытка сжечь флаг была предотвращена, а в Мюнстере неизвестные сняли и порвали флаг на части.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц осудил пропалестинские демонстрации в Германии, на которых звучали антисемитские призывы, и пообещал, что власти будут жестко пресекать любые правонарушения.

    Коментарии (18)
    16 октября 2023, 21:52
    Лишенный сана протодиакон Кураев решил покинуть Россию
    Лишенный сана протодиакон Кураев решил покинуть Россию
    @ Павел Смертин/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Протодиакон Андрей Кураев, которого Русская православная церковь (РПЦ) лишила сана, сообщил, что решил уехать из России в Чехию.

    Кураев в своем Telegram-канале написал, что после раздумий и колебаний, которые длились полтора года, он решил уехать. Он добавил, что его «московский мир разрушен», и поэтому вся «боль пришедшей одинокой старости может быть смягчена погружением в атмосферу счастливого пражского детства и пониманием того, что здесь родители провели самые счастливые годы своей жизни».

    По его словам, в Чехии у него еще есть «одноклассники по школе», один из которых уже купил ему скутер для передвижений, поэтому «проблемы «машины с российскими номерами» не будет». Кураев отметил, что планирует проводить в Чехии публичные встречи и лекции.

    Он уточнил, что может писать, говорить и читать лекции, поэтому он намерен проводить в Чехии публичные встречи и лекции. Кураев назвал эту поездку трудовой миграцией и выразил надежду, что она будет не сезонная. «Но пока мысли не о том, как обжиться там, а о том, как ампутироваться здесь», – резюмировал протодиакон.

    В апреле Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ, которым лишил священного сана протодиакона и блогера Андрея Кураева.

    Напомним, в декабре 2020 года Епархиальный суд Москвы рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях Кураева и постановил лишить его сана. Патриарх ввел мораторий на вступление решения суда в силу, дав протодиакону Андрею время «для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви». Кураев пообещал подумать над своей позицией.

    Кураев был временно отстранен от богослужений в связи с публичным оскорблением памяти протоиерея Александра Агейкина, который в 2020 году скончался от осложнений после коронавируса.

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    16 октября 2023, 20:02
    Назван средний размер пенсии россиян к 2026 году

    Страховые пенсии неработающих пенсионеров к 2026 году решили увеличить до 25 590 рублей

    Назван средний размер пенсии россиян к 2026 году
    @ Олег Елков/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Страховые пенсии неработающих пенсионеров в 2025 и 2026 годах планируют проиндексировать дважды, в 2025 году – на 4,5% и на 2,2%, в 2026 году – на 4% и на 2,3%, к 2026 году среднегодовой размер пенсии может вырасти до 25 590 рублей, сообщили в Счетной палате.

    В заключении Счетной палаты на проект федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» говорится, что в проекте бюджета предусмотрена индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года на 7,5%, с 1 февраля 2025 года и 2026 года – на 4,5% и 4%, с 1 апреля 2025 года и 2026 года – на 2,2% и 2,3% соответственно, передает ТАСС.

    В документе указано, что в 2025 году среднегодовой размер страховой пенсии неработающего пенсионера может составить 24 330 рублей. Среднегодовой размер социальной пенсии в 2024 году составит 13 230,22 рубля, в 2025 году – 14 424,86 рубля, в 2026 году – 15 883,86 рубля, среднегодовой размер накопительной пенсии в 2024 году – 1605,25 рубля, в 2025 году – 1897,84 рубля, в 2026 году – 2141,93 рубля, а среднегодовой размер срочной пенсионной выплаты в 2024 году – 2474,95 рубля, в 2025 году – 2631,40 рубля, в 2026 году – 2787,85 рубля.

    Также среднегодовое число пенсионеров в 2024 году прогнозируется на уровне 43 512,92 тыс. человек, в 2025 году – 43 467,79 тыс. человек, в 2026 году – 43 322,43 тыс. человек.

    Отмечается, что повышение размеров социальных выплат и государственных пособий запланировано ежегодно с 1 февраля на уровне прогнозируемой инфляции предыдущего года, в 2024 году – на 7,5%, в 2025 году – на 4,5%, в 2026 году – на 4%.

    Кроме того, соотношение среднего размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров и среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в 2024 году составит 26,5%, в 2025 году – 25,8%, в 2026 году – 25,3%. Соотношение среднегодового размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров и прожиточного минимума пенсионера в 2024 году составит 175,4%, в 2025 году – 167,2%, в 2026 году – 159,4%.

    Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что средняя пенсия в России в 2024 году составит чуть больше 23,2 тыс. рублей в месяц.

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