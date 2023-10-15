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    Евросоюз начал войну с Илоном Маском
    Путин оценил возможность ядерной войны
    На Украине признали невозможность выхода к Азовскому морю
    Гимн России впервые с февраля 2022 официально прозвучал в стране НАТО
    Иран пригрозил Израилю из-за ударов по Газе
    Израиль заявил о проведении «смертоносной войны» в секторе Газа
    Минобороны: Беспилотник США приблизился к границе России в Черном море
    ВС России нанесли удар по элитному подразделению ВСУ в Очакове Николаевской области
    Украина решила арендовать ПВО у других стран на период холодов
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского

    Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Путин сделал то, чего не могли сделать российские гуманитарии

    Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.

    31 комментарий
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин В чем заблуждение евразийцев

    Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.

    30 комментариев
    15 октября 2023, 22:56

    Правящая партия Польши PiS вышла в лидеры на выборах парламента

    Правящая партия Польши PiS вышла в лидеры на выборах парламента с 36,8% голосов

    Tекст: Александра Юдина

    Правящая партия Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского вышла в лидеры на выборах парламента страны с результатов в 36,8%, следует из распространенных Польским телевидением данных exit poll.

    По данным опроса, правящая партия Польши – право-популистская «Право и справедливость» лидирует на выборах с результатом 36,8%, а ее ближайший преследователь оппозиционная праволиберальная «Гражданская коалиция» набрала 31,6% голосов избирателей, передает РИА «Новости».

    Также известно, что центристский блок «Третий путь» расположился на третьем месте с 13% голосов избирателей, «Левые» набрали 8,6% голосов, а коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация» получила 6,2% голосов.

    Глава польской оппозиции Дональд Туск при этом отметил, что уверен в победе на парламентских выборах, добавив, что результат мог быть еще лучше, однако «уже сейчас настал конец плохих времен, конец правления PiS».

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, как могут измениться отношения Москвы и Варшавы в случае, если антироссийски настроенная партия «Право и справедливость» потеряет возможность сформировать правительство.

    15 октября 2023, 12:20
    ВС России нанесли удар по элитному подразделению ВСУ в Очакове Николаевской области

    Сальдо: ВС России нанесли удар по элитному подразделению ВСУ в Очакове Николаевской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли удар по элитному подразделению ВСУ на военной базе в городе Очакове Николаевской области, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, нанесен удар по месту дислокации одного из «элитных» подразделений врага на военной базе в городе Очакове Николаевской области, потери противника составили около 20 боевиков, передает РИА «Новости».

    Ранее российские военные поразили самоходную установку зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Соколовки Николаевской области.

    Коментарии (28)
    15 октября 2023, 11:59
    Путин оценил возможность ядерной войны

    Путин: Никто в здравом уме не должен допускать возможность ядерной войны

    Путин оценил возможность ядерной войны
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ни один человек в здравом уме не должен допускать возможность войны между ядерными державами, заявил президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    Так по просьбе ведущего Павла Зарубина он прокомментировал рекомендацию комиссии Конгресса США готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем, в том числе учитывая вариант ядерного противостояния.

    «Если говорить про войну между великими ядерными державами – это другая история совсем, – отметил Путин, сравнивая такое противостояние со специальной военной операцией и конфликтом на Ближнем Востоке. – Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться».

    По словам Путина, Россия в отношениях с Западом, следуя известному древнему принципу, «готовится к войне», но желает мира.

    «Я не думаю, что это какие-то здоровые мысли приходят в голову здоровым людям, потому что говорить о том, что США готовятся к войне с Россией, ну… Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному древнему принципу: хочешь мира – готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира», – передает ТАСС слова Путина.

    Глава российского государства обратил внимание, что горячий конфликт Запада с Россией, если таковой произойдет, не ограничится рамками специальной военной операции, «это будет совсем другая война». «Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что, разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить?» – обратил внимание президент России.

    Коментарии (13)
    15 октября 2023, 13:14
    На Украине признали невозможность выхода к Азовскому морю

    Депутат Верховной рады Костенко: ВСУ вряд ли смогут выйти к Азовскому морю до конца года

    На Украине признали невозможность выхода к Азовскому морю
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Валентина Григоренко

    У Украины нет достаточных ресурсов для достижения всех целей, поставленных Киевом перед началом контрнаступления. Украинским войскам вряд ли удастся выйти к Азовскому морю до конца года, заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

    Как указал Костенко в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, выход ВСУ к Азовскому морю до конца года маловероятен. По его словам, у Киева недостаточно средств для достижения поставленных перед контрнаступлением целей. Он подчеркнул, что для наступления Киеву нужно было бы иметь как минимум равные силы по всем видам вооружений, а на данный момент на Украине их гораздо меньше, передает ТАСС.

    Костенко отметил, что сейчас Украине не хватает ракет большой дальности, поддержки с воздуха, артиллерии и реактивных систем залпового огня. По его мнению, чаще всего техника является устаревшей и не позволяет украинской армии добиться желаемых успехов. Секретарь комитета Верховной рады рассказал, что сегодня Киев получил около 60 танков Leopard и 12 Challenger, но Leopard 1 является танком 1960-х годов, который легко уничтожить. Если Украина не получит более качественное оружие, то тогда потребуется численное превосходство, пояснил он.

    Костенко заявил, что с помощью доставленной техники ВСУ не смогли укомплектовать даже все бригады, которые предназначались для контрнаступления. «С ней на самом деле выиграть невозможно, в лучшем случае можно только удержать линию», – указал он, добавив, что «не питает больших надежд и на коалицию по поставкам истребителей».

    Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские военные не смогут выйти к Азовскому морю без систем ПВО, которые Россия эффективно уничтожает.

    В пятницу украинский лидер Владимир Зеленский попросил у стран Запада системы ПВО «хотя бы на зимний период».

    Коментарии (17)
    14 октября 2023, 23:23
    Гимн России впервые с февраля 2022 официально прозвучал в стране НАТО
    Гимн России впервые с февраля 2022 официально прозвучал в стране НАТО
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Черногории в городе Будва завершился Кубок Европы по боксу, в честь чемпионов-россиян в Европе и в стране НАТО звучал государственный гимн России, чего не было с начала СВО и запрета всего российского спорта.

    Четверо российских спортсменов стали чемпионами турнира: Баир Батлаев в весовой категории до 51 кг, Максим Кузнецов – до 54 кг, Габил Мамедов – до 63,5 кг, и Джамбулат Бижамов – до 75 кг.

    Серебряными призерами Кубка Европы стали Соян Артыш и Вадим Щеблыкин в весовых категориях до 48 кг и до 86 кг соответственно.

    Кубок Европейской конфедерации бокса (EUBC) проходил в Будве (Черногория) 8-14 октября. В нем приняли участие спортсмены из 33 стран Европы.

    Напомним, МОК отстранил до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России. Решение принято на основании того, что Олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стали членами Олимпийского комитета России.

    Кроме того, МОК в середине июня сообщил, что России и Белоруссии не будет в числе 203 национальных олимпийских комитетов, которым организация отправит приглашения на Игры в Париже. Позже глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что руководство МОК стало действовать в интересах украинских спортсменов.

    Коментарии (6)
    15 октября 2023, 17:41
    Бастрыкин поручил завести дело после видео с избиениями прохожих в Петербурге

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уголовное дело возбуждено после появления видеозаписей с избиением петербуржцев иностранными гражданами по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

    Бастрыкин поручил завести дело после новостей о том, что группа выходцев из Азербайджана избивает случайных прохожих в Петербурге и выкладывает видео с этим в Сети, сообщается в Telegram-канале СК России.

    Отмечается, что ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

    Коментарии (51)
    15 октября 2023, 06:58
    Российские огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ под Купянском

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские тяжелые огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

    Также были уничтожены самоходная артустановка Krab и четыре минометных расчета украинских войск, передает РИА «Новости».

    Напомним, на Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ около Угледара и Никольского Донецкой народной республики (ДНР).

    Коментарии (13)
    15 октября 2023, 15:46
    Иран посоветовал Израилю прекратить удары по сектору Газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильской стороне необходимо перестать бить по сектору Газа, соответствующее послание передано Израилю через его союзников, заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян.

    Если израильские «преступления в секторе Газа» не прекратятся, то «завтра будет поздно», такое послание Тегеран передал Иерусалиму, сказал Абдоллахиян в интервью Al Jazeera, передает ТАСС.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что израильские военные уничтожат палестинское движение ХАМАС.

    Коментарии (17)
    15 октября 2023, 13:31
    Восемь украинских наемников погибли в перестрелке с военными Судана в Хартуме

    Al-Mashhad: Не менее восьми украинских наемников убиты в перестрелке с военными Судана в Хартуме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Между украинскими наемниками и военнослужащими вооруженных сил Судана вспыхнула перестрелка на военной базе Вади Сейдна в Хартуме после того, как украинцы поддержали удары Израиля по сектору Газа, в результате были убиты восемь украинцев и десять суданцев, сообщает новостной портал Al-Mashhad Al-Yemeni.

    Как сообщает Al-Mashhad Al-Yemeni, вооруженное столкновение вспыхнуло между военнослужащими вооруженных сил Судана и украинским личным составом после того, как последние выразили свою полную поддержку массированным воздушным бомбардировкам Израиля в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    По данным суданского портала Soukukkaz, поддержка украинцами действий Израиля спровоцировала военных Судана, спор перерос в прямое вооруженное столкновение и закончился гибелью восьми украинских и десяти суданских военнослужащих.

    Как отмечает Al-Mashhad Al-Yemeni, данный инцидент подтверждает присутствие украинских сил на авиабазе Вади Сейдна в городе Омдурман (Республика Судан).

    Ранее стало известно, что британская разведслужба MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков. В задачи отряда входят диверсии и ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией. Командующим формированием назначен офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины Виталий Пращук, который уже привлекался к участию в совместных спецоперациях с британскими спецслужбами в Зимбабве.

    Коментарии (13)
    15 октября 2023, 17:01
    Израиль заявил о проведении «смертоносной войны» в секторе Газа
    Израиль заявил о проведении «смертоносной войны» в секторе Газа
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Военные Израиля планируют провести в секторе Газа «мощную и смертоносную войну» в рамках операции против организации ХАМАС, заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

    Галант подчеркнул, что «это будет мощная, смертоносная и точная война. По его словам, эта война изменит ситуацию навсегда, передает ТАСС со ссылкой на The Times of Israel.

    Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия уничтожит все тоннели ХАМАС в секторе Газа и всех боевиков движения.

    Напомним, в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить палестинское движение ХАМАС.

    Коментарии (22)
    15 октября 2023, 14:02
    Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в бывшем Степанакерте
    Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в бывшем Степанакерте
    @ president.az

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг республики в Ханкенди (Степанакерт).

    Как пишет АзерТАдж, Алиев выступал на церемонии, передает ТАСС.

    Отмечается, что в административном здании в центре Ханкенди установлен государственный герб Азербайджана, сообщает РИА «Новости».

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, как Алиев переделает Карабах.

    1 октября члены миссии ООН прибыли в Карабах впервые за 30 лет. Позже Алиев сообщил о планах миссии ООН посетить Нагорный Карабах вновь в ближайшее время.

    Коментарии (30)
    15 октября 2023, 10:21
    Российская альпинистка Оленева погибла после падения в расщелину в Непале
    Российская альпинистка Оленева погибла после падения в расщелину в Непале
    @ vk.com/oleneva_n

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Альпинистка Надежда Оленева, пропавшая в горах во время восхождения на непальский восьмитысячник Дхаулагири (8 167 м), была найдена мертвой, сообщил главный тренер сборной России Павел Шабалин.

    По его словам, тело Оленевой обнаружено, решается вопрос транспортировки, потому что посадка вертолета там невозможна, передает ТАСС        .

    Ранее газета Himalayan Times, ссылаясь на неназванный источник, сообщила, что Оленева «упала в расщелину, находясь на высоте около 6 680 метров». Она совершала восхождение в составе группы, в которую также входят Роман Абилдаев и Расим Кашапов. Оленевой было 37 лет. В 2022 году она завоевала титул чемпионки России по альпинизму.

    Ранее альпинистка из Москвы сорвалась с 20-ти метровой высоты при подъеме с напарником на скалу «Мшатка-Къая» в районе поселка Форос, спасатели эвакуировали девушку, получившую травму головы и другие ранения различной степени тяжести.

    Коментарии (8)
    15 октября 2023, 18:26
    Байден заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль одновременно
    Байден заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль одновременно
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты способны поддерживать одновременно киевский режим и Израиль, заявил американский президент Джозеф Байден в интервью.

    США являются самой могущественной страной «за всю историю человечества», они могут позаботиться и об Украине, и об Израиле, сказал Байден CBS, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что параллельно Вашингтон может поддерживать собственную обороноспособность на международных рубежах.

    По мнению американского лидера, у США есть обязательства сделать это.

    Ранее администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.

    Коментарии (35)
    15 октября 2023, 13:45
    Минобороны: Беспилотник США приблизился к границе России в Черном море

    Минобороны: Российские военные пресекли разведку беспилотника США у границы России в Черном море

    Минобороны: Беспилотник США приблизился к границе России в Черном море
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вооруженные силы России подняли в воздух истребитель Су-27 из-за полета над Черным морем американского разведывательного беспилотника Global Hawk, сообщили в Минобороны России.

    Как указали в ведомстве, 15 октября российскими РЛС над акваторией Черного моря была обнаружена приближающаяся к госгранице РФ воздушная цель, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе подчеркнули, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Отмечается, что экипаж истребителя России идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА RQ-4B Global Howk ВВС США.

    В министерстве добавили, что «при приближении истребителя России иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от российской госграницы. В Минобороны уточнили, что российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения границы не допущено.

    Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.

    Ранее российские истребители пресекли разведку двух беспилотников США в районе Крымского полуострова.

    Коментарии (20)
    15 октября 2023, 12:24
    В Венгрии рассказали, из-за чего политиков в ЕС объявляют «агентами Кремля»

    Глава МИД Венгрии Сийярто: «Агентами Кремля» могут назвать политиков с отличающимся от мейнстрима мнением

    Tекст: Валентина Григоренко

    Если мнение какого-либо политика в Евросоюзе не соответствует мнению либерального большинства, то его будут воспринимать как «кремлевского пропагандиста» или «российского шпиона», заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Как указал Сийярто, если мнение политика на 110% не совпадает с «либеральным мейнстримом», то он на него сразу же смотрят как на «путиниста», «российского шпиона» или «кремлевского пропагандиста». Поэтому, по его словам, в ЕС стало невозможно рационально обсуждать важные, стратегические вопросы или проблемы, которые связаны с долгосрочным влиянием на будущее Европы, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Будапешт уверен в том, что нужно честно оценивать, какое влияние окажет вступление Украины в ЕС на объединение. «Было бы замечательно, если бы в Европейском союзе хоть что-нибудь обсуждали рационально и прагматично. К сожалению, сейчас это нереально», – уточнил Сийярто.

    Министр отметил, что в ЕС было сложно вести «рациональный, здравый и уважительный диалог по важным вопросам» еще до конфликта на Украине, но после обострения ситуации в феврале прошлого года «это стало совсем невозможным, потому что все дебаты оказываются под влиянием идеологии, догматизма».

    Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не одобрит начало переговоров о принятии Украины в Евросоюз, пока Киев не решит вопрос закарпатских венгров.

    Коментарии (2)
    15 октября 2023, 13:12
    Украина решила арендовать ПВО у других стран на период холодов

    Игнат: Украина арендует ПВО у других стран на период холодов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина берет средства противовоздушной обороны в аренду у других государств на отопительный период, сообщил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    По его словам, практика аренды систем ПВО у ВСУ уже есть, но при этом в мире нет столько средств ПВО, чтобы взять и отдать их Киеву сразу, передает РИА «Новости». Игнат добавил, что Киев усиливается, заходят новые комплексы, пусть даже морально немного устаревшие, как ЗРК MIM-23 Hawk, но ВСУ нужно больше, и то, что Украина может получить в пользование на тот же отопительный период, – это «большой положительный знак».

    Какие именно страны предоставляют Украине средства ПВО, Игнат уточнять не стал, сославшись на нежелание партнеров афишировать эту информацию.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи в Одессе с и.о. премьера Нидерландов Марком Рютте заявил, что Украина попросила у стран Запада системы ПВО «хотя бы на зимний период».

    Коментарии (22)
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