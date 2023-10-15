Правящая партия Польши PiS вышла в лидеры на выборах парламента с 36,8% голосов

Tекст: Александра Юдина

По данным опроса, правящая партия Польши – право-популистская «Право и справедливость» лидирует на выборах с результатом 36,8%, а ее ближайший преследователь оппозиционная праволиберальная «Гражданская коалиция» набрала 31,6% голосов избирателей, передает РИА «Новости».

Также известно, что центристский блок «Третий путь» расположился на третьем месте с 13% голосов избирателей, «Левые» набрали 8,6% голосов, а коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация» получила 6,2% голосов.

Глава польской оппозиции Дональд Туск при этом отметил, что уверен в победе на парламентских выборах, добавив, что результат мог быть еще лучше, однако «уже сейчас настал конец плохих времен, конец правления PiS».

Газета ВЗГЛЯД рассуждала, как могут измениться отношения Москвы и Варшавы в случае, если антироссийски настроенная партия «Право и справедливость» потеряет возможность сформировать правительство.