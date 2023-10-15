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    15 октября 2023, 07:05

    Польские русофобы будут мешать друг другу

    15 октября в Польше проходят парламентские выборы

    Польские русофобы будут мешать друг другу
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кирилл Аверьянов

    В воскресенье, 15 октября в одной из наиболее русофобских стран ЕС, Польше, пройдут парламентские выборы. Велика вероятность, что партия «Право и справедливость», настроенная крайне антироссийски, потеряет возможность сформировать правительство. Но как это в итоге повлияет на отношения Москвы и Варшавы?

    В парламентских республиках нередко складывается ситуация, когда партия выигрывает выборы, но проигрывает борьбу за власть. Именно это может произойти 15 октября с пока еще правящей в Польше партией «Право и справедливость» (ПиС).

    Все опросы общественного мнения показывают, что ПиС наберет больше голосов избирателей, чем остальные участники парламентской гонки. Но те же опросы говорят о том, что, объединившись, оппозиционные силы в лице «Гражданской коалиции», «Третьего пути» и «Левых» займут большинство мест в Сейме (более 230) и смогут сформировать новое правительство.

    Так, согласно опросу, проведенному 6-7 октября, ПиС может рассчитывать на 183 места, «Гражданская коалиция» – на 157, «Третий путь» – на 49, «Левые» – на 28. В совокупности у гипотетической леволиберальной коалиции – 234 мандата. Этого достаточно, чтобы оттеснить консервативную ПиС от власти.

    Ранее польские СМИ пророчили союз правящей партии с националистической «Конфедерацией», что могло бы позволить команде Ярослава Качиньского сформировать свое коалиционное правительство. Но, во-первых, голосов «конфедератов» может не хватить для большинства (в вышеуказанном опросе у них только 42 мандата), а во-вторых, государственные СМИ в последнее время так активно пишут о связях кандидатов от «Конфедерации» с Россией, что разговоры о возможной коалиции двух правых партий практически сошли на нет. Единственная надежда для ПиС состоит в том, что центристы из «Третьего пути» предадут коллег по оппозиционному лагерю и войдут в коалицию с нынешней партией власти. Но вероятность этого невелика.

    Если леволиберальной оппозиции удастся сформировать правительство, то премьер-министром Польши, скорее всего, станет Дональд Туск, уже занимавший этот пост с 2007 по 2014 год. На период премьерства Туска пришлась «перезагрузка» российско-польских отношений.

    В 2009 году Владимир Путин, бывший тогда председателем правительства России, написал статью для польского издания Gazeta Wyborcza, где говорилось: «Тени прошлого не могут больше омрачать сегодняшний, а тем более – завтрашний день сотрудничества между Россией и Польшей. Наш долг перед ушедшими, перед самой историей – сделать все, чтобы избавить российско-польские отношения от груза недоверия и предубежденности, доставшегося нам в наследство. Перевернуть страницу и начать писать новую». И действительно, тогда американский политог Збижгнев Бжезинский назвал статью Путина важным и конструктивным шагом вперед в российско-польских отношениях.

    Однако российско-польская перезагрузка завершилась после возвращения Крыма в состав России,

    в полном соответствии с принципом «дружба Москвы и Варшавы заканчивается там, где начинается украинский вопрос». В том же 2014 году Туск покинул пост премьер-министра Польши и стал председателем Европейского совета.

    Уже будучи одним из лидеров Европейского союза, Дональд Туск многократно высказывался в поддержку Украины и перспектив ее членства в ЕС и НАТО. Так, в 2019 году, выступая в Верховной Раде, Туск заявил: «Мы с вами и хотим дальше вам помогать. Хочу повторить, что Европа никогда не признает российскую аннексию Крыма и не откажется от санкций, пока Россия не выполнит свои обязательства».

    Нет сомнений, что, вернувшись в кресло премьер-министра, Туск попытается восстановить польско-украинские отношения, которые зашли в тупик при правительстве ПиС. Лидер оппозиции уже сообщил, что готовится план нормализации отношений с Украиной, который должен обойтись «без эмоций, без сантиментов и без обид, без позитива и негатива».


    Дональд Туск не скрывает, что руководствуется не симпатиями к украинцам, а желанием освоить €50 млрд, выделяемых Европейским союзом на восстановление Украины. «Где гарантии для Польши, что она будет основным участником этого процесса восстановления? Из того, что мы знаем, несколько столиц уже договорились, как использовать эти деньги, участвуя в восстановлении», – сказал Туск, указывая на бездействие нынешнего польского руководства в получении европейских средств.

    Помимо нормализации на прагматичной основе польско-украинских отношений оппозиционные избиратели ожидают от Туска восстановления доверия между Варшавой и Евросоюзом, а также либерализации законодательства об абортах, ЛГБТ и иммиграции.

    Однако претворить в жизнь свою леволиберальную программу Туску и его команде будет крайне затруднительно.

    Издание Politico справедливо замечает: «Если оппозиция добьется успеха и победит, она будет настолько подавлена судами и институциями, контролируемыми ПиС, а также враждебным президентом, что не сможет сделать ничего большего, нежели подправить оптику, но не хирургическим путем удалить наросты, созданные "Правом и справедливостью"».

    Нынешний президент Польши Анджей Дуда связан с ПиС, его каденция завершится только в 2025 году. Для преодоления президентского вето леволиберальной коалиции необходимо иметь в Сейме квалифицированное большинства в три пятых голосов.

    Получить настолько мощную поддержку избирателей на выборах 15 октября «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» точно не смогут. Поэтому ПиС в любом случае на два ближайших года останется влиятельной политической силой, которая будет вставлять палки в колеса новой власти.

    Рассчитывать на улучшение отношений Польши и России в случае возвращения Туска в премьерское кресло не стоит. Нового раунда «перезагрузки» не будет, поскольку польские леволибералы солидарны с консерваторами в том, что украинский конфликт должен закончиться не в пользу Москвы. Именно на этом постулате будет строиться политика Варшавы на восточном направлении при любом возможном премьер-министре.

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