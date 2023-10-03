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    3 октября 2023, 08:30

    Сорвана попытка устроить судилище над Россией

    Россия заявила об официальном бойкоте «эрзац-конференции» в Варшаве

    Сорвана попытка устроить судилище над Россией
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    В понедельник в Варшаве открылась двухнедельная так называемая Конференция по человеческому измерению ОБСЕ. И пройдет она без России, которая демонстративно игнорирует мероприятие. Не потому, что против прав человека – а потому, что Варшавская конференция к этим правам не имеет никакого отношения. Запад извратил идею правозащиты ради попытки надавить на Россию.

    Каждый год в Европе проходит так называемое Ежегодное совещание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по обзору выполнения обязательств в области человеческого измерения (HDIM). «Крупнейшая европейская конференция в области прав человека», – как ее называют американцы. Она проводится после того, как все страны – члены ОБСЕ консенсусно согласуют повестку совещания. Однако Москва, по мнению Вашингтона, специально заблокировала проведение в этом году данного мероприятия «для того, чтобы избежать международного контроля за ее плачевными показателями в области прав человека и помешать гражданскому обществу высказаться и рассказать правду о том, что происходит в их странах».

    Собственно, Россия блокировала это совещание и в 2022-м, и в 2021-м. И каждый год логика Москвы была проста и неизменна: если такие совещания проводить, то проводить правильно, в духе ОБСЕ. А не так, как это представляют себе в Вашингтоне.

    Организация, напомним, создавалась именно как совещательный орган, где все страны-члены будут в формате сотрудничества искать компромиссы и приходить к общему знаменателю в трех так называемых корзинах вопросов: военно-политических, экономико-экологических и гуманитарных. Однако под воздействием США и Евросоюза характер работы Совещания превратился из совещательного в обвинительный и менторский. Вашингтон прямым текстом заявлял, что целью Совещания является привлечение страны-участницы к ответственности за соблюдение прав человека.

    Причем привлекались, условно, не прибалтийские страны за потворствование неонацистам и не Украина за обстрелы Донбасса. Имеются попытки привлечь Россию за ее внутреннюю и внешнюю политику, а также ее приверженность консервативным ценностям. Что Москву, конечно же, не устраивало. «Концепция самого мероприятия требует основательного пересмотра, потому что эти нравоучения по правам человека и что должна сделать Россия, чтобы исправить свой имидж, нам порядком надоели», – пояснял еще в 2021 году представитель РФ в организации Александр Лукашевич.

    Собственно, как и ожидалось, никто концепцию пересматривать не стал. Скорее наоборот, после начала российской СВО обвинительно-менторский тон европейских правозащитников не просто усилился, а был документально оформлен европейских законах.

    Против России и ее граждан развернулась травля, началась полноценная кампания культурной отмены и демонизации всего российского.

    Обе кампании, конечно, прямо противоречат базовым понятиям прав человека – но в ОБСЕ не обсуждаются. Ни в ОБСЕ, ни, собственно, в эрзац-подмене ежегодного Совещания, которое стало проходить в формате Варшавской конференции по той же теме. «Форума, где собираются представители правительств, международных организаций и гражданских активистов со всей ОБСЕ», – как позиционируют его американцы.

    По той же теме и в том же тоне. «Мы собрались сегодня на мрачном фоне агрессии России против Украины. Никогда еще в истории ОБСЕ десять основополагающих принципов Хельсинкского Заключительного акта настолько не игнорировались», – именно так начиналась на Варшавской конференции в 2022 году речь посла Великобритании при ОБСЕ Нила Буша.

    И, скорее всего, ровно так же она начнется и на нынешней конференции. Да и темами будут те, которые нравятся Скопье и Варшаве, а не те, которые согласуются всеми странами – членами ОБСЕ.

    «Вместо транспарентного обсуждения со всеми странами и поиска общих «точек соприкосновения» Варшава и Скопье приняли решение о проведении упомянутой конференции под своей эгидой. Это избавило их от необходимости вести кропотливую и непростую работу по учету мнений всех государств-участников. Данная «конференция», а также ее прошлогодняя предшественница – это наглая попытка подменить ключевое совещание по обзору выполнения обязательств в области человеческого измерения», – говорится в заявлении российского постпредства при ОБСЕ.

    Москва, понятно, узаконивать своим присутствием такую подмену не будет. И выслушивать русофобские пассажи не готова – как не готова также терпеть дополнительные унижения ради того, чтобы попасть в зал конференции.

    «В Польшу граждан России не пускают, потому мы безопасно и гарантированно приехать туда не можем», – напоминает газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев. По словам замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева, польская сторона еще в августе «не давала никаких гарантий ни по безопасности, ни по визам» для российской делегации. При этом было очевидно, что власти Варшавы всячески поддержат различные перформансы местных русофобских и украинских организаций – с обливанием краской, демонстрациями и прочим.

    Поэтому Москва заранее дала понять, что ее на конференции не будет.

    «Россия, как и в прошлом году, заявляет об официальном бойкоте указанной «эрзац-конференции» в Варшаве. Любые выводы и рекомендации, принятые в ее рамках, будут для российской стороны ничтожными», – заявляют в постпредстве России при ОБСЕ.

    По сути, России действительно нет никакого смысла сейчас обсуждать правозащитные вопросы с Европой. И не только потому, что в ходе СВО Запад будет, мягко говоря, необъективен. А потому, что правозащитная тема в Европе глубоко деформирована – она отошла от темы защиты базовых прав человека в сторону защиты европейских ультралиберальных ценностей. Не универсальных, а именно западных, которые США и Европа пытаются навязать всему миру.

    «В целом – зачем права человека обсуждать с Чехией или Нидерландами? Там уже большая часть проблем в рамках традиционной парадигмы решена. Поэтому проблематика прав человека вырождается в тему прав сексуальных меньшинств, многогендерности», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Сама же правозащитная тема на Западе давно превратилась в инструмент давления на несогласных. «Эта конференция не про права человека, ее в этом ракурсе давно разворачивают искусственно, потому что через эту тему легко оказывать давление и манипулировать»,

    – продолжает Дмитрий Офицеров-Бельский. Поэтому, по его мнению, Россия должна сейчас не только игнорировать западную правозащитную повестку, но и создавать свою. «Создавать параллельные дублирующие форматы. С той же целью и направленностью, но в рамках СНГ или ЕАЭС со странами-наблюдателями», – резюмирует эксперт.

    С теми странами, с которыми обсуждение правозащитной повестки действительно будет проходить в духе ОБСЕ – то есть для коллективного поиска решений по-настоящему проблемных вопросов. В духе ОБСЕ, о котором сама ОБСЕ уже давно забыла.

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