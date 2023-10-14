Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.6 комментариев
Захарова отреагировала на обвинения в адрес России в «снабжении» ХАМАС
Попытки Запада обвинить Россию в якобы снабжении ХАМАС оружием и боеприпасами носят спекулятивный характер, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.
«В западных странах распространяются спекуляции применительно к очередному витку палестино-израильского конфликта в попытках обвинить Российскую Федерацию в причастности к снабжению военизированных структур ХАМАС оружием и боеприпасами», – говорится в официальном комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
В действительности, бесконтрольно расходятся по миру вооружения, поставляемые Западом Украине, на чем наживаются не только украинские чиновники и криминальные структуры, но и транснациональные преступные объединения, а также западные политики, «одержимые антироссийскими настроениями», подчеркнула дипломат.
Она также обвинила западные страны в использовании серых схем при закупке вооружения для Украины, указав на использование ими «нечистоплотных брокерских компаний, подставных фирм, фиктивных контрактов и сертификатов конечного пользователя, а также иной поставочной документации».
Кроме того, Захарова отметила нарушение действующих санкций в отношении ряда стран при поставках военной техники Киеву. «Повсеместно нарушаются и действующие санкционные режимы в отношении ряда стран при поставках на Украину военной техники и продукции двойного назначения, реквизированных, главным образом, в ходе «пиратских» миссий евроатлантических союзников на основных путях международных морских перевозок», – заявила она.
Дипломат также указала на то, что Россия постоянно напоминает странам НАТО и Евросоюза о нарушении взятых ими обязательств в рамках Международного договора о торговле оружием. Она заявила о пренебрежении западом международными договоренностями, нацеленными на минимизацию рисков попадания высокоточного оружия в «теневой» оборот.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о продажах оружия с Украины на Ближний Восток.