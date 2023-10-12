Столтенберг рассказал об обещании министров обороны НАТО Израилю

Столтенберг: Министры обороны НАТО объявили, что Израиль не останется в одиночестве

Tекст: Ольга Никитина

«Израиль не останется в одиночестве, несколько стран НАТО уже оказывают ему поддержку», – приводит его слова ТАСС.

Галант, выступая по видеосвязи, сообщил странам НАТО «о зверствах, которые боевики ХАМАС совершили против гражданских лиц Израиля и ряда стран» Североатлантического альянса, говорится в сообщении пресс-службы военного блока.

Министры стран НАТО заявили, что Израиль «имеет право на самооборону». Кроме того, они потребовали от боевиков ХАМАС «немедленно освободить всех заложников». Подчеркивается также, что никакая страна или организация «не должны пытаться воспользоваться ситуацией или способствовать эскалации конфликта».

Ранее источник в Брюсселе сообщал, что Израиль на данном этапе боевых действий не нуждается в военной помощи США и государств НАТО, но в случае затягивания конфликта и расширения его географии такая поддержка может понадобиться.