Израиль подтвердил ликвидацию главы военного крыла ХАМАС Синвара

Tекст: Мария Иванова

Армия Израиля подтвердила устранение главы военного крыла ХАМАС Мухаммеда Синвара в секторе Газа, передает ТАСС.

В заявлении пресс-службы военных отмечается, что операция была проведена в результате точечного удара по территории Европейской больницы в районе города Хан-Юнис на юге сектора.

По сообщению армии, под зданием больницы находился боевой штаб ХАМАС, где в момент атаки пребывал Синвар. Представители израильской армии подчеркнули, что этот объект использовался для координации боевых действий движения.

Ликвидация Синвара стала одной из самых значимых операций израильских сил за последнее время. Руководство Израиля заявляет, что подобные действия направлены против структур ХАМАС, которые используют гражданские объекты в военных целях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу палестинское движение ХАМАС передало свой официальный ответ посредникам на предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о прекращении огня.

Палестинское движение и Израиль одобрили проект соглашения о прекращении огня, предполагающий двухмесячную паузу в боевых действиях в секторе Газа.