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    Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.

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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов «Афоня» играет панк

    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

    56 комментариев
    31 мая 2025, 20:45 • Новости дня

    Израиль подтвердил ликвидацию главы военного крыла ХАМАС Синвара

    Tекст: Мария Иванова

    В результате точечного удара по Европейской больнице в районе Хан-Юнис армия Израиля ликвидировала главу военного крыла ХАМАС Мухаммеда Синвара.

    Армия Израиля подтвердила устранение главы военного крыла ХАМАС Мухаммеда Синвара в секторе Газа, передает ТАСС.

    В заявлении пресс-службы военных отмечается, что операция была проведена в результате точечного удара по территории Европейской больницы в районе города Хан-Юнис на юге сектора.

    По сообщению армии, под зданием больницы находился боевой штаб ХАМАС, где в момент атаки пребывал Синвар. Представители израильской армии подчеркнули, что этот объект использовался для координации боевых действий движения.

    Ликвидация Синвара стала одной из самых значимых операций израильских сил за последнее время. Руководство Израиля заявляет, что подобные действия направлены против структур ХАМАС, которые используют гражданские объекты в военных целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу палестинское движение ХАМАС передало свой официальный ответ посредникам на предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о прекращении огня.

    Палестинское движение и Израиль одобрили проект соглашения о прекращении огня, предполагающий двухмесячную паузу в боевых действиях в секторе Газа.

    30 мая 2025, 11:52 • Новости дня
    Макрон выдвинул ультиматум Израилю
    Макрон выдвинул ультиматум Израилю
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости ужесточения позиции Евросоюза по Израилю, если гуманитарный кризис в Газе не будет решен в ближайшие часы, сообщает Politico.

    Европа должна ужесточить свою позицию в отношении Израиля, если кризис в секторе Газа не начнет решаться в ближайшие часы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Сингапур, передает Politico.

    «Сегодня совершенно ясно, что мы не можем позволить продолжаться этой ситуации», – подчеркнул Макрон на пресс-конференции перед началом форума Shangri-La Dialogue.

    По его словам, если гуманитарная ситуация не сдвинется с мертвой точки в течение нескольких часов, Европа будет вынуждена ужесточить свою «коллективную позицию» по отношению к Израилю.

    Макрон добавил, что признание Палестинского государства – это «моральный долг» и «политическая необходимость».

    Ранее он уже критиковал действия Израиля в Газе, назвав их «позорными». В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил французского лидера в поддержке ХАМАС и распространении «кровавых наветов».

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц также выступил с резкой критикой израильской операции в Газе, отметив, что она «больше не может оправдываться борьбой с терроризмом ХАМАС».

    Белый дом накануне сообщил, что Израиль согласился на предложенное США соглашение о 60-дневном перемирии и освобождении заложников, и теперь Вашингтон ждет официального ответа от ХАМАС.

    По информации BBC, представитель ХАМАС в пятницу заявил, что группировка отвергнет американское предложение, так как оно не учитывает их основные требования, включая прекращение войны. Вместе с тем, агентство Reuters передает, что ХАМАС все еще изучает план и даст ответ в пятницу или субботу.

    Ранее Эммануэль Макрон заявил о возможности признания Палестины государством в июне.

    Более 300 известных британцев, включая актера Бенедикта Камбербэтча, певиц Энни Леннокс и Дуа Липу, подписали открытое письмо с требованием к правительству Британии прекратить поставки вооружения Израилю и поддержать палестинцев.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подверг критике западные страны за требование завершить операцию в Газе, увидев в этом угрозу росту террористической активности.

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    30 мая 2025, 10:33 • Новости дня
    Грета Тунберг собралась прорвать блокаду Газы

    Грета Тунберг присоединилась к миссии «Флотилии Свободы» для прорыва блокады Газы

    Грета Тунберг собралась прорвать блокаду Газы
    @ Jan Kaare Ness/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Шведская экоактивистка Грета Тунберг и актер Лиам Каннингем отправятся на судне с гуманитарной помощью в попытке прорвать блокаду Газы, сообщает Al Jazeera.

    Шведская экоактивистка Грета Тунберг и актер из сериала «Игры престолов» Лиам Каннингем присоединятся к гуманитарной миссии коалиции «Флотилия Свободы» (Freedom Flotilla Coalition (FFC), которая планирует в ближайшие дни попытаться прорвать блокаду Газы, сообщает Al Jazeera.

    Судно под названием Madleen отправится из Катании, Сицилия, в воскресенье с грузом гуманитарной помощи и несколькими известными активистами на борту.

    В числе участников миссии также депутат Европарламента Рима Хассан и палестино-американский адвокат Хуаида Араф. Для FFC это уже вторая попытка за последние месяцы: ранее, в начале мая, судно Conscience было вынуждено прекратить миссию после атаки двух беспилотников, в которой активисты обвинили Израиль. В результате атаки нос корабля получил серьезные повреждения.

    Депутат Европарламента Хассан в видеообращении заявила, что миссия Madleen – это не только доставка помощи, но и протест против действий Израиля. По ее словам, цель – «отвергнуть блокаду гуманитарной помощи, продолжающийся геноцид, безнаказанность Израиля и повысить международную осведомленность». Она отметила, что акция является ответом на нападение, которое произошло 2 мая в международных водах у Мальты.

    На прошлой неделе Израиль частично снял почти трехмесячную блокаду Газы, однако в сектор поступило лишь небольшое количество помощи. США предупредили, что сектор находится на грани голода. На этой неделе тысячи палестинцев пытались получить продовольствие от фонда Gaza Humanitarian Foundation, поддерживаемого США и Израилем, в результате чего возникла давка, погибли как минимум три человека, еще десятки были травмированы.

    ООН и другие гуманитарные организации бойкотируют инициативу, обвинив Израиль в попытках контролировать распределение продовольствия и использовать его как инструмент давления. Всемирная организация здравоохранения заявила, что около четверти населения Газы находится в «катастрофической ситуации голода, недоедания, болезней и смертей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне известные представители британской культуры, включая Бенедикта Камбербэтча, Энни Леннокс и Дуа Липу, потребовали от премьер-министра Британии прекратить поставки оружия Израилю и добиться перемирия в Газе.

    Грета Тунберг ранее столкнулась с обвинениями в неповиновении полиции после участия в несанкционированной акции в защиту Палестины в Стокгольме.

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    31 мая 2025, 15:55 • Видео
    Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

    Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

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    29 мая 2025, 14:06 • Новости дня
    Израиль одобрил строительство 22 новых поселений на Западном берегу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правительство Израиля приняло решение расширить присутствие на Западном берегу, включив в проект восстановление поселений и строительство забора вдоль границы.

    Правительство Израиля одобрило строительство 22 новых поселений на Западном берегу, сообщает Bloomberg. В проект включено восстановление поселений Хомеш и Са-Нур, которые были эвакуированы два десятилетия назад, а также развитие ряда участков в Иорданской рифтовой долине на восточной границе с Иорданией.

    Министр обороны Израиля Израэль Кац заявил, что шаги направлены на предотвращение создания независимого палестинского государства и усиление стратегического контроля над территорией. По его словам, этот проект можно назвать «развитием поколения», способным обеспечить безопасность страны.

    Власти также начнут строительство новой линии безопасности – забор протяженностью примерно 400 километров на восточной границе с Иорданией и Сирией, что предусмотрено последним бюджетом страны. Около 500 тыс. израильтян проживают в уже существующих поселениях на Западном берегу.

    Министр финансов Бецалель Смотрич призвал пересмотреть вопрос о «суверенитете» над территорией, что может означать возможную аннексию части или всей территории. Обострение внутриполитических настроений против независимости Палестины произошло после атаки ХАМАС на юге Израиля в октябре 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация Израиля нанесла массированные удары по военным объектам радикальных группировок в секторе Газа. Удары были направлены на подземные сооружения, используемые боевиками.

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    29 мая 2025, 11:18 • Новости дня
    Знаменитости Британии потребовали прекратить поставки оружия Израилю
    Знаменитости Британии потребовали прекратить поставки оружия Израилю
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Известные представители британской культуры обратились к премьеру с требованием остановить поставки оружия Израилю и содействовать перемирию в Газе.

    Более 300 известных британцев, включая актера Бенедикта Камбербэтча, певиц Энни Леннокс и Дуа Липу, подписали открытое письмо с требованием к правительству Британии прекратить поставки вооружения Израилю и поддержать палестинцев, передает ТАСС. Обращение адресовано премьер-министру Британии Киру Стармеру, его текст приводит телеканал Sky News.

    Письмо подготовила благотворительная организация Choose Love, занимающаяся помощью беженцам. В письме говорится о необходимости немедленно остановить экспорт британского оружия в Израиль, допустить гуманитарные организации в сектор Газа, а также содействовать перемирию. «Мы призываем вас немедленно принять меры, чтобы положить конец соучастию Великобритании в ужасах, происходящих в Газе», – отмечается в обращении.

    Письмо также подписали певица Палома Фейт, группы Massive Attack и Primal Scream, актеры Риз Ахмед, Лина Хиди, Тильда Суинтон, Максин Пик, Зоуи Эштон, ирландская актриса Никола Кофлан, режиссер Дэнни Бойл и спортивный комментатор Гари Линекер.

    В письме отмечено, что «нельзя называть происходящее «невыносимым» и при этом бездействовать. За происходящим наблюдает весь мир, и история этого не забудет. Дети Газы не могут ждать ни минуты дольше».

    Напомним, в сентябре прошлого года Британия уже приостановила часть экспортных лицензий на военную продукцию для Израиля, а в мае ввела санкции против семи израильских лиц и компаний, а также прекратила переговоры о свободной торговле с Израилем после новой военной операции в секторе Газа.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с критикой в адрес властей Великобритании, Франции и Канады после их заявлений о возможном признании палестинского государства и требовании к Израилю прекратить операцию в секторе Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности признания Палестины государством в июне. Лидеры стран ЛАГ договорились провести в течение года президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, включая сектор Газа, Западный берег и Восточный Иерусалим.

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    29 мая 2025, 18:40 • Новости дня
    Нетаньяху принял план Уиткоффа по урегулированию в Газе

    Израиль согласился на предложение Уиткоффа по перемирию и освобождению заложников

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля подтвердил готовность страны действовать по новому плану урегулирования ситуации в Газе, одобренному Израилем.

    Израиль согласился принять новый план спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа по урегулированию ситуации в секторе Газа, передает ТАСС. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с семьями израильских заложников, удерживаемых радикалами в Газе.

    «Израиль принимает новый план Уиткоффа», – сказал Нетаньяху, слова которого приводит портал Ynet. Согласно заявлению, предложение включает меры по прекращению огня и освобождению заложников. Детали самого плана не раскрываются, однако отмечается, что он разработан при участии спецпосланника США Стивена Уиткоффа.

    Ранее Израиль неоднократно отвергал другие схемы перемирия, настаивая на освобождении всех удерживаемых граждан до остановки военных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Израиля приняло решение расширить присутствие на Западном берегу реки Иордан, включив в проект восстановление поселений и строительство забора вдоль границы.

    Спецпредставитель Вашингтона по Ближнему Востоку выразил разочарование позицией ХАМАС и отверг сообщения о согласии движения на предложенное перемирие.

    Израильские военные заняли 77% территории сектора Газа, используя прямые наземные операции и интенсивный огневой контроль над жилыми районами.

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    30 мая 2025, 04:24 • Новости дня
    Король Саудовской Аравии получил письмо от Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин направил королю Саудовской Аравии Салману бен Абделю Азизу Аль Сауду письмо, которое касается отношений Москвы и Эр-Рияда, сообщило SPA.

    Как сообщает SPA, король «получил письменное послание» от российского лидера. Содержание письма касается «двусторонних отношений» России и Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    Напомним, по данным Reuters, Россия рассматривает Саудовскую Аравию в числе стран, где могут быть организованы прямые переговоры с Украиной. Также Саудовская Аравия рассматривалась как возможное место встречи лидеров России и США. В феврале в Эр-Рияде состоялись переговоры высокопоставленных делегаций России и США.


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    29 мая 2025, 21:46 • Новости дня
    ХАМАС и Израиль согласились прекратить огонь в Газе на 60 дней

    Tекст: Денис Тельманов

    Палестинское движение и Израиль одобрили проект соглашения о прекращении огня, предполагающий двухмесячную паузу в боевых действиях в секторе Газа.

    О согласии ХАМАС и Израиля на прекращение огня в секторе Газа на срок 60 дней сообщил телеканал Al Arabiya, передает ТАСС. По информации источников телеканала, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф уже был уведомлен о достижении договоренностей между сторонами и одобрении предложенного им проекта соглашения.

    Ожидается, что в ближайшие несколько часов об этом объявит американский президент Дональд Трамп, отмечают источники Al Arabiya. Детали соглашения и условия прекращения огня пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля подтвердил готовность страны действовать по новому плану урегулирования ситуации в Газе.

    Правительство Израиля приняло решение расширить присутствие на Западном берегу реки Иордан, включая восстановление поселений и строительство забора вдоль границы.

    Палестинское движение согласилось на новое предложение США, предусматривающее освобождение десяти заложников и перемирие сроком на семьдесят дней.

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    31 мая 2025, 01:58 • Новости дня
    Целью израильского авианалета стали позиции армии Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль нанес авиаудары по месту дислокации 107-й бригады сирийской армии в районе города Джебла, при этом пострадали мирные жители, сообщил телеканал Syria TV.

    В результате израильского авианалета пострадали трое жителей деревни Зама рядом с Джеблой. Также удары были нанесены по провинции Латакия, передает ТАСС со ссылкой на Syria TV и SANA.

    Напомним, пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что атаковала склады вооружений и компоненты зенитных ракет.

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    29 мая 2025, 14:19 • Новости дня
    Лидеры Персидского залива выступили против ударов по Ирану

    Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия осудили возможные удары по Ирану

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководители трех крупнейших государств Персидского залива выразили опасения из-за угрозы удара по ядерным объектам Ирана и поддержали дипломатические переговоры.

    Лидеры Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии выступили против военного удара по ядерным объектам Ирана во время встреч с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Axios. По данным портала, руководители стран призвали Трампа продолжать добиваться новой ядерной сделки и выразили обеспокоенность риском ответных ударов со стороны Ирана по их территориям, где размещены американские военные базы.

    Эмир Катара особо отметил, что в случае атаки по Ирану страны Персидского залива понесут наибольшие потери. Саудовская Аравия и Катар выразили тревогу по поводу возможного удара Израиля, а власти ОАЭ подчеркнули, что дипломатическое решение конфликта было бы наилучшим исходом. Лидеры трех государств также поддержали усилия Трампа по проведению переговоров с Тегераном.

    Ранее президент США заявил, что предостерег премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от действий против Ирана, которые могут сорвать переговоры по ядерной программе. В то же время, по данным CNN, Израиль в последние месяцы рассматривает возможность военного удара по иранской ядерной инфраструктуре, чтобы вынудить Тегеран пойти на уступки.

    На прошлой неделе в Риме завершился пятый раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе при посредничестве Омана. По итогам раунда участники отметили «определенный, но не окончательный прогресс» и выразили надежду на достижение договоренностей в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцелярия премьер-министра Израиля опровергла сообщения о готовности к атаке на ядерные объекты Ирана. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что создание регионального ядерного консорциума не рассматривается как альтернатива национальной программе обогащения урана. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран не согласится на новые договоренности с США при условии отказа от обогащения урана для мирных целей.

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    30 мая 2025, 23:44 • Новости дня
    Израильская армия нанесла удары в районе Латакии

    Tекст: Антон Антонов

    Нанесены удары по складам вооружений в районе Латакии на северо-западе Сирии, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

    Основной целью авиаудара стали склады, в которых, по данным военных, находились противокорабельные ракеты, представлявшие, как заявил Израиль, угрозу международной и израильской свободе судоходства. В пресс-службе добавили, что также подверглись атаке компоненты зенитных ракет, передает ТАСС.

    Армия обороны Израиля заявила, что продолжит проводить операции для «сохранения свободы действий в регионе». Израильские военные подчеркнули свою решимость устранять любые угрозы для государства и граждан Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль намерен поддерживать в Сирии состояние умеренного хаоса и стремится не допустить восстановления сильной сирийской государственности.

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    30 мая 2025, 10:25 • Новости дня
    Экс-советник Трампа оценил вероятность смены фокуса США на Ближний Восток

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон высказал мнение в интервью испанской газете El Pais, что американский лидер может выйти из переговорного процесса по ситуации на Украине и сосредоточиться на Ближнем Востоке.

    По мнению Болтона, Трамп стремится получить Нобелевскую премию мира, причем для него не принципиально, за какое международное достижение – за украинское направление, за урегулирование на Ближнем Востоке или посредничество между Индией и Пакистаном, передает ТАСС.

    Он также отметил, что Трамп всегда желал этой награды, ссылаясь на мнение бывшего президента о незаслуженности получения премии Обамой.

    Экс-советник добавил, что если Трампу не удастся добиться успеха на украинском направлении, он может отказаться от дальнейших попыток урегулирования и сосредоточиться на событиях в регионе Ближнего Востока.

    Помимо этого, Болтон заявил, что, несмотря на разговоры о возможности третьего срока для Трампа, его действия на внутренней и международной арене не свидетельствуют о желании продолжить пребывание у власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио рассказал о стремлении прекратить конфликт на Украине ради концентрации ресурсов на соперничество с Китаем.

    Тем временем Трамп стал первым за два десятилетия американским лидером, посетившим Катар из Саудовской Аравии. Он выразил недовольство действиями Биньямина Нетаньяху и исключил Израиль из обсуждения будущих соглашений с Ираном и Саудовской Аравией.

    СМИ назвали три вызова для Трампа в ходе турне на Ближний Восток.

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    30 мая 2025, 10:51 • Новости дня
    Израиль начал насильственно переселять палестинцев с севера Газы

    Израильская армия приказала переселить пять районов севера сектора Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Армия Израиля усилила военные действия, объявив о принудительном переселении палестинцев из северных районов сектора Газа в западную часть эксклава, сообщил официальный представитель армии Израиля Авихай Адраи.

    Израильские военные начали насильственное выселение палестинцев с севера сектора Газа. Официальный представитель армии Авихай Адраи сообщил о приказе эвакуировать пять районов в двух городах на севере сектора: Эль-Ататра, Джебалия эль-Балад, Шуджайя, Эд-Дередж и Эз-Зейтун. По его словам, армия намерена значительно расширить боевые действия в этих зонах, передает Anadolu.

    «Мы призываем жителей немедленно покинуть указанные районы и двигаться на запад сектора Газа», – заявил Адраи.

    До этого военные Израиля объявили о начале наземной операции «Колесницы Гидеона», главная цель которой – полная и постоянная оккупация сектора и принудительное переселение палестинцев в лагеря на юге.

    Ранее правительство Израиля приняло решение о расширении присутствия на Западном берегу и восстановлении поселений.

    Сообщалось, что израильские военные заняли 77% территории сектора Газа, используя прямые наземные операции и огневой контроль.

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил о планах контролировать территорию Газы после завершения операции.

    План спецпосланника президента США Стива Уиткоффа предусматривает 60-дневное прекращение огня с обязательным обменом заложниками и заключенными.

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    30 мая 2025, 09:28 • Новости дня
    Times of Israel опубликовала план Уиткоффа по сектору Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    План спецпосланника Стива Уиткоффа предусматривает 60-дневное прекращение огня в секторе Газа с обязательным обменом заложниками и заключенными в первые недели, сообщила газета Times of Israel.

    План спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, опубликованный газетой Times of Israel, содержит 13 пунктов, передает РИА «Новости». Документ предлагает ввести режим прекращения огня на 60 дней, а президент США Дональд Трамп должен гарантировать, что Израиль будет соблюдать эти условия.

    Согласно плану, в первые дни прекращения огня из сектора Газа в Израиль передадут десять живых заложников и тела 18 погибших, а в обмен Израиль освободит 125 палестинских заключенных, осужденных пожизненно, 1111 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года, и 180 тел погибших жителей сектора Газа.

    Передача заложников и тел, а также освобождение заключенных должны состояться в первый и седьмой дни перемирия без официальных церемоний. На десятый день ХАМАС и Израиль обменяются информацией о заложниках и задержанных, а полный обмен будет завершен после заключения соглашения о постоянном прекращении огня.

    В случае отсутствия итогового соглашения через 60 дней, временное прекращение огня может быть продлено. План предусматривает передислокацию израильских войск внутри сектора Газа и организацию доставки гуманитарной помощи, которой будут заниматься ООН и Международный комитет Красного Креста.

    Гарантами соблюдения режима названы США, Египет и Катар. Ожидается, что для завершения переговоров Стив Уиткофф посетит Ближний Восток, а об итоговом соглашении объявит Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС и Израиль согласились прекратить огонь в Газе на 60 дней. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял план специального представителя США по урегулированию ситуации в Газе Уиткоффа. Спецпредставитель Вашингтона по Ближнему Востоку выразил разочарование позицией ХАМАС и отверг сообщения о согласии движения на предложенное перемирие.

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    30 мая 2025, 06:36 • Новости дня
    Израильские удары в Газе унесли жизни более 70 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В течение последних суток в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли не менее 70 человек, из них почти 20 – в лагере Эль-Бурейдж.

    По меньшей мере 70 человек погибли за последние сутки в секторе Газа в результате ударов израильских военных, передает ТАСС. Катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что почти 20 погибших были зафиксированы после бомбардировки лагеря беженцев Эль-Бурейдж, находящегося в центральной части анклава.

    Министерство здравоохранения палестинского анклава уточнило, что за 24 часа ранения получили не менее 184 человек. Армия обороны Израиля продолжила обстрелы южной части сектора Газа, где, по информации телеканала, ночью были нанесены удары по палаткам беженцев в гуманитарной зоне Аль-Маваси возле города Хан-Юнис. В результате этих обстрелов погибли три человека и несколько получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. ООН заявила, что Израиль препятствует гуманитарной работе в Палестине. В секторе Газа наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев.

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    31 мая 2025, 13:30 • Новости дня
    ХАМАС согласился принять план Уиткоффа с оговорками по Газе

    Tекст: Александра Юдина

    Телеканал Al Arabiya заявил, что ХАМАС, вероятно, примет новое предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о прекращении огня в Газе, но с оговорками.

    По информации источников, представители ХАМАС собираются настаивать на поэтапном освобождении израильских заложников небольшими группами на протяжении 60 дней, передает ТАСС.

    Ранний вариант, согласно которому всех заложников должны были освободить за два дня, движение не устроил. Также сообщается, что ХАМАС будет требовать от США предоставления реальных гарантий выполнения будущего соглашения со стороны Израиля.

    По мнению палестинской стороны, нынешнее предложение Уиткоффа позволяет израильским властям самостоятельно принимать решения о возобновлении боевых действий в Газе, что их не устраивает.

    Ранее правительство Израиля приняло решение о расширении присутствия на Западном берегу и восстановлении поселений.

    План спецпосланника президента США Стива Уиткоффа предусматривает 60-дневное прекращение огня с обязательным обменом заложниками и заключенными.

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