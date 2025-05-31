Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
ХАМАС передал посредникам ответ на предложение Уиткоффа по Газе
Палестинское движение ХАМАС передало свой официальный ответ посредникам на предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о прекращении огня.
Палестинское движение ХАМАС передало свой официальный ответ посредникам на предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о прекращении огня, передает РИА «Новости».
Представители движения уточнили в заявлении, что готовы в рамках будущего соглашения освободить десять живых израильских заложников и передать тела 18 погибших заложников.
В обмен на это ХАМАС требует освобождения израильскими властями согласованного числа палестинских заключенных из тюрем. Детали предложения, а также реакция посредников и американской стороны пока не раскрываются.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в последние недели проводил консультации с представителями сторон для урегулирования конфликта в секторе Газа. Переговоры по прекращению огня продолжаются при участии международных посредников.
Ранее телеканал Al Arabiya заявил, что ХАМАС, вероятно, примет новое предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о прекращении огня в Газе, но с оговорками.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял план специального представителя США по урегулированию ситуации в Газе Уиткоффа.
План спецпосланника президента США Стива Уиткоффа предусматривает 60-дневное прекращение огня с обязательным обменом заложниками и заключенными.