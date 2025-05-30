Times of Israel опубликовала план Уиткоффа по сектору Газа

Tекст: Дмитрий Зубарев

План спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, опубликованный газетой Times of Israel, содержит 13 пунктов, передает РИА «Новости». Документ предлагает ввести режим прекращения огня на 60 дней, а президент США Дональд Трамп должен гарантировать, что Израиль будет соблюдать эти условия.

Согласно плану, в первые дни прекращения огня из сектора Газа в Израиль передадут десять живых заложников и тела 18 погибших, а в обмен Израиль освободит 125 палестинских заключенных, осужденных пожизненно, 1111 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года, и 180 тел погибших жителей сектора Газа.

Передача заложников и тел, а также освобождение заключенных должны состояться в первый и седьмой дни перемирия без официальных церемоний. На десятый день ХАМАС и Израиль обменяются информацией о заложниках и задержанных, а полный обмен будет завершен после заключения соглашения о постоянном прекращении огня.

В случае отсутствия итогового соглашения через 60 дней, временное прекращение огня может быть продлено. План предусматривает передислокацию израильских войск внутри сектора Газа и организацию доставки гуманитарной помощи, которой будут заниматься ООН и Международный комитет Красного Креста.

Гарантами соблюдения режима названы США, Египет и Катар. Ожидается, что для завершения переговоров Стив Уиткофф посетит Ближний Восток, а об итоговом соглашении объявит Трамп.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС и Израиль согласились прекратить огонь в Газе на 60 дней. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял план специального представителя США по урегулированию ситуации в Газе Уиткоффа. Спецпредставитель Вашингтона по Ближнему Востоку выразил разочарование позицией ХАМАС и отверг сообщения о согласии движения на предложенное перемирие.