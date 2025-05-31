Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
ХАМАС согласился принять план Уиткоффа с оговорками по Газе
Телеканал Al Arabiya заявил, что ХАМАС, вероятно, примет новое предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о прекращении огня в Газе, но с оговорками.
По информации источников, представители ХАМАС собираются настаивать на поэтапном освобождении израильских заложников небольшими группами на протяжении 60 дней, передает ТАСС.
Ранний вариант, согласно которому всех заложников должны были освободить за два дня, движение не устроил. Также сообщается, что ХАМАС будет требовать от США предоставления реальных гарантий выполнения будущего соглашения со стороны Израиля.
По мнению палестинской стороны, нынешнее предложение Уиткоффа позволяет израильским властям самостоятельно принимать решения о возобновлении боевых действий в Газе, что их не устраивает.
Ранее правительство Израиля приняло решение о расширении присутствия на Западном берегу и восстановлении поселений.
План спецпосланника президента США Стива Уиткоффа предусматривает 60-дневное прекращение огня с обязательным обменом заложниками и заключенными.