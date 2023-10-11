Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.6 комментариев
Глава МИД Британии прибыл в Израиль
Глава МИД Британии Клеверли прибыл в Израиль
Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли в среду прибыл в Израиль, сообщает ТВ.
Глава внешнеполитического ведомства королевства планирует встретиться с выжившими в результате атак, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News.
Клеверли ранее заявлял, что Лондон «решительно осуждает» удары, нанесенные ХАМАС по «гражданским лицам в Израиле», и подтвердил, что королевство «будет всегда поддерживать право Израиля на самооборону».