  • Возросло число пострадавших при столкновении поездов метро в Москве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чем опасен обвал облигаций США для остального мира
    В Израиле заявили об отмене «всех правил ведения войны»
    Рар поддержал заявление Маска о неизбежной гражданской войне в Европе
    Пашинян оценил отношения России и Армении
    В кибуце Кфар-Аза после нападения ХАМАС обнаружили тела 200 израильтян
    Песков разъяснил позицию России по конфликту Израиля и Палестины
    Посол Израиля оценил мнение о якобы причастности России к атаке ХАМАС
    Зеленский заявил о последней стадии конфликта Украины с Россией
    В Магадане отказались принимать предателей и релокантов
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Финляндия как пример пересборки отношений с Европой

    Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.

    0 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян продолжает сдавать Армению

    Армянский премьер-министр – настолько уникальное явление, что ему сложно найти аналог или сравнение. Он чуть ли не в одиночку и под улюлюкание уличной группы поддержки разрушил то, что до него – через кровь и сверхусилия – строили другие.

    9 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Католическая церковь знает божественную тайну России

    Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.

    14 комментариев
    11 октября 2023, 12:22

    Генсек НАТО пригрозил ответом в случае подтверждения атаки на Balticconnector

    Генсек НАТО Столтенберг пригрозил ответом в случае подтверждения атаки на Balticconnector

    Tекст: Ольга Никитина

    Ответ НАТО в случае, если подтвердится факт намеренной атаки на газопровод Balticconnector, будет «решительным и единым», пообещал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

    Об этом он заявил перед началом в Брюсселе двухдневной встречи глав военных ведомств стран – членов Североатлантического блока, сообщает RT.

    Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте назвал диверсию возможной причиной утечки газа на газопроводе между Финляндией и Эстонией.

    10 октября 2023, 17:14
    Названа возможная причина повреждения еще одного газопровода в Балтике

    Названа возможная причина утечки газа на газопроводе между Финляндией и Эстонией

    Названа возможная причина повреждения еще одного газопровода в Балтике
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Финляндии Саули Ниинисте назвал диверсию возможной причиной утечки газа на газопроводе между Финляндией и Эстонией.

    Ниинисте считает, что повреждение газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией могло стать результатом внешнего воздействия, передает РИА «Новости».

    «Ущерб подводной инфраструктуре считается серьезным, и его причины расследуются с воскресенья. Вполне вероятно, что как газопровод, так и кабель повреждены в результате внешнего воздействия. Эти события никак не повлияют на безопасность поставок», – заявил президент Финляндии.

    «Точная причина повреждения пока не ясна, и расследование продолжается в сотрудничестве между Финляндией и Эстонией», – сказал финский лидер.

    Он подчеркнул, что НАТО выразило готовность помочь расследованию аварии. «Сегодня я провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. НАТО готово оказать помощь в расследовании», – сказал Ниинисте.

    В воскресенье оператор Gasgrid Finland сообщил, что в ночь на воскресенье подводный газопровод между Финляндией и Эстонией был перекрыт в связи с необычным падением давления в трубе. В понедельник Gasrid заявил, что «есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода».

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил о планах Украины повредить газопровод «Турецкий поток».

    Коментарии (51)
    10 октября 2023, 17:38
    В США рассказали, как на Украине погибли инструкторы ВСУ из Британии

    Экс-советник главы Пентагона рассказал, как ВС России ликвидировали инструкторов ВСУ из Британии

    В США рассказали, как на Украине погибли инструкторы ВСУ из Британии
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВС России ликвидировали инструкторов, прибывших сражаться за ВСУ из Британии, сказал он в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.

    По словам Макгрегора, Россия следит за происходящим на Украине с помощью систем наблюдения, поэтому ВС России могут обнаружить любую цель и нанести по ней удар, пишет Газета.ru.

    Так были ликвидированы британские и натовские советники в 48 км от фронта, также были уничтожены несколько сотен солдат ВСУ.

    Макгрегор отметил, что при пересечении границы Украины сразу попадаешь под наблюдение российской разведки.

    Коментарии (23)
    10 октября 2023, 22:49
    В Израиле заявили об отмене «всех правил ведения войны»
    В Израиле заявили об отмене «всех правил ведения войны»
    @ Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль отменил все правила ведения войны, военных судов не будет, израильские солдаты не будут нести ответственность, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

    В своем обращении министр обороны Израиля подчеркнул, что израильские военные не будут нести ответственность, правила войны отменены, передает Sputnik Беларусь.

    Ранее глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к «полноценному наступлению» на сектор Газа.

    Военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны, заявили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Соответственно, одобрено и начало крупных боевых операций.

    Коментарии (114)
    10 октября 2023, 16:15
    ВС России прорвали оборону ВСУ на Авдеевском направлении
    ВС России прорвали оборону ВСУ на Авдеевском направлении
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российским военным удалось прорвать оборону ВСУ у поселка Бердичи под Донецком, ВСУ могут попасть в котел под Авдеевской, сообщил Telegram-канал 105-го стрелкового полка народной милиции ДНР.

    На северном фланге у населенного пункта Бердичи прорвана оборона украинской стороны, ВС России вышли на окраины поселка и ведут бой, сообщается в Telegram-канале полка.

    Украинские военные начали отступать. Также российские подразделения нанесли встречный удар с южного фланга Авдеевского направления. Отмечается, что все идет к образованию Авдеевского котла.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские войска улучшили позиции на Краснолиманском и Авдеевском направлениях.

    Коментарии (26)
    10 октября 2023, 12:38
    ИРИ сообщил о выходе трех серий российского сериала про хакеров

    На цифровом сервисе Wink вышли три серии отечественного сериала о российских хакерах, сообщил «Институт развития интернета» (ИРИ).

    ИРИ посоветовал своим подписчикам в Telegram сериал «Короче, план такой» о приключениях хакеров.

    Три эпизода уже вышли на сервисе Wink.

    Коментарии (0)
    10 октября 2023, 19:59
    Эрдоган назвал последствия появления авианосца США у берегов Израиля

    Эрдоган предсказал массовую гибель людей при вмешательстве США в палестино-израильский конфликт

    Эрдоган назвал последствия появления авианосца США у берегов Израиля
    @ U.S. Navy/Erik Hildebrandt

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вмешательство в конфликт Израиля и Палестины американского авианосца «Джеральд Форд» приведет к гибели множества людей в секторе Газа, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

    Авианосец США планирует запустить все свои самолеты, катера, окружить Газу и бить по ней, предположил Эрдоган, передает ТАСС. Это приведет к массовым жертвам среди мирных жителей, подчеркнул он.

    «Какие дела у авианосца США в Израиле? Зачем он идет туда?» – сказал он на пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Анкаре.

    Турция также опасается, что конфликт Палестины и Израиля может разрастись в регионе и не закончиться быстро.

    Во вторник ХАМАС объявил о ракетных ударах по израильским городам Тель-Авив, Герцлия, Беэр-Шева и Ашкелон. Напомним, что США завили о намерении направить в регион авианосец «Джеральд Форд».

    Коментарии (22)
    10 октября 2023, 20:07
    Кипр отказался передавать Киеву танки Т-80У взамен на израильские Merkava
    Кипр отказался передавать Киеву танки Т-80У взамен на израильские Merkava
    @ Константин Морозов/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Греческий Кипр отказался передавать Вооруженным силам Украины обещанные танки Т-80У из-за событий в секторе Газа.

    События в Газе нанесли репутационный ущерб израильским танкам Merkava, которые планировалось передать Кипру взамен Т-80У, поэтому ВСУ останутся без 82 обещанных бронемашин, передает News.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По данным канала, Кипр планировал получить израильские Merkava Мк.3 взамен переданных Киеву российских танков, однако увидев, как легко ХАМАС уничтожает куда более защищенные Merkava Мк.4, отказался от сделки. Кроме того, Тель-Авив заявил, что из-за боевых действий не сможет отдать свою тяжелую технику, так как ее снимают с хранения и отправляют в части, пишет канал.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об использовании переданного Украине оружия НАТО в Израиле.

    Коментарии (28)
    10 октября 2023, 21:15
    Сейсмологи зафиксировали время и мощность повреждения газопровода Balticconnector
    Сейсмологи зафиксировали время и мощность повреждения газопровода Balticconnector
    @ Lehtikuva/Mikko Stig/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Норвежские сейсмологи заявили, что зафиксировали вероятный взрыв в ночь на воскресенье в районе газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией в Балтийском море.

    Как сообщило норвежское сейсмологическое объединение NORSAR, у берега Финляндии в Балтийском море 8 октября в 1.20 по местному времени (совпадает с мск) был зафиксирован вероятный взрыв, передает РИА «Новости».

    Магнитуда сейсмологического события оценивается в 1, что, по данным NORSAR, ниже, чем у взрыва на «Северных потоках» в сентябре прошлого года.

    Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте назвал диверсию возможной причиной утечки газа на газопроводе между Финляндией и Эстонией.

    Коментарии (19)
    11 октября 2023, 00:40
    В Израиле убит бывший советский ученый Сергей Гредескул
    В Израиле убит бывший советский ученый Сергей Гредескул
    @ @AteoBreaking

    Tекст: Вера Басилая

    Проживавший в Израиле советский физик-теоретик Сергей Гредескул был убит вместе со своей супругой в городе Офаким во время атаки ХАМАС.

    Во время нападения ХАМАС Сергей Гредескул находился в доме с супругой, их убили во дворе, физику был 81 год, пишет «Московский комсомолец».

    Сергей Андреевич Гредескул родился в 1942 году. Получил образование в Харьковском государственном университете и был учеником Евгения Лифшица.

    С 1991 по 2012 годы был  профессором в израильском Университете им. Бен Гуриона, в городе Беэр-Шева. Совместно с другим советским физиком-теоретиком – академиком АН СССР Ильей Лифшицем и Львом Пастуром написал монографию «Введение в теорию неупорядоченных систем» и около ста научных статей. Лауреат Государственной премии Украинской Советской Социалистической республики.

    В 1991 году, после развала СССР переехал в Израиль.

    Коментарии (32)
    10 октября 2023, 14:54
    Экс-сотрудник ЦРУ оценил перемены в имидже Зеленского из-за Израиля

    Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон заметил перемены в имидже Зеленского из-за Израиля

    Экс-сотрудник ЦРУ оценил перемены в имидже Зеленского из-за Израиля
    @ ABACA/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский «боится и нервничает» из-за ситуации в Израиле, поскольку киевский режим может лишиться поддержки Запада, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

    Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom отметил, что Зеленский «снял свой костюм Че-Гевары-Фиделя-Кастро» и больше не появляется в зеленом хаки. Теперь, как отметил эксперт, президент Украины ходит в черном, «как Джонни Кэш» (американский певец и композитор).

    «Уже сам факт смены одежды говорит о том, что он волнуется, потому что понимает, что его ждет», – передает РИА «Новости» слова Джонсона.

    Теперь союзники на Западе, как уверен бывший аналитик ЦРУ, будут отдавать приоритет военной помощи Израилю. Тем временем зарубежные СМИ, по словам эксперта, стали забывать про киевский режим. «Уже почти никто не сообщает или обсуждает то, что они там делают», – резюмировал специалист.

    Американист Малек Дудаков ранее заявил газете ВЗГЛЯД, что США серьезно израсходовали собственные запасы боеприпасов в рамках помощи Украине. Поддерживать в таких условиях еще и Израиль становится практически невозможно, поэтому придется выбирать, считает эксперт.

    Коментарии (21)
    11 октября 2023, 00:33
    Пашинян оценил отношения России и Армении

    Пашинян заявил о сложном этапе отношений России и Армении

    Пашинян оценил отношения России и Армении
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Армения и Россия находятся на сложном этапе отношений, но Ереван не меняет внешнеполитического вектора, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян общественному ТВ Армении.

    Он отметил, что никакого вектора в отношениях Армения никогда не меняла. По его словам, проблема не в отношениях России и Армении, а в сложностях между сверхдержавами, передает ТАСС.

    Премьер Армении подчеркнул, что  вопрос ратификации Римского статута никак не направлен против России и был запущен до выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России Владимира Путина.

    Пашинян уточнил, что в сентябре 2020 года Еревану стало ясно, что определенные системы безопасности не работают, и возможностью которые повышения безопасности для Армении стал Римский статут, который предоставляет возможность регулирования отношений с отдельными странами на двусторонней основе.

    Ранее замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) является абсолютно недружественным шагом.

    Коментарии (22)
    10 октября 2023, 21:41
    В кибуце Беэри на границе с Газой обнаружили более ста тел бойцов ХАМАС
    В кибуце Беэри на границе с Газой обнаружили более ста тел бойцов ХАМАС
    @ Yousef Masoud/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Тела более сотни бойцов ХАМАС были обнаружены в израильском кибуце Беэри возле границы с сектором Газа, сообщил канал i24 News.

    Всего обнаружено 103 тела, они были найдены в израильской общине Беэри, передает ТАСС.

    Ранее в этом же кибуце волонтеры израильской общественной организации ЗАКА обнаружили не менее 100 тел израильтян после атаки радикалов ХАМАС. Напомним, Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Затем бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

    Коментарии (7)
    10 октября 2023, 17:45
    Журнал Playboy уволил ливанскую порноактрису за поддержку ХАМАС

    Журнал Playboy уволил ливанскую порноактрису Халифу за поддержку ХАМАС

    Журнал Playboy уволил ливанскую порноактрису за поддержку ХАМАС
    @ Simona Chioccia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Руководство Playboy разорвало контракт с бывшей порноактрисой Мией Халифой ливано-американского происхождения после того, как она поддержала ХАМАС, женщина назвала их «борцами за свободу», передает телеканал Fox News.

    В журнале заявления Мии назвали «отвратительными и предосудительными, прославляющими нападения ХАМАС на Израиль», пишет «Фонтанка.ру».

    Редакция пояснила, что поощряет свободу выражения мнений, но придерживается политики абсолютной нетерпимости к разжиганию ненависти. Девушка назвала Израиль государством «апартеида».

    Ранее ХАМАС объявил о ракетном ударе по Иерусалиму.

    Коментарии (20)
    11 октября 2023, 09:27
    Посол Израиля назвал ерундой мнения о якобы причастности России к атаке ХАМАС

    Посол Израиля Бен Цви назвал полной ерундой мнения о якобы причастности России к атаке ХАМАС

    Посол Израиля назвал ерундой мнения о якобы причастности России к атаке ХАМАС
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Израиль не верит, что Россия каким-либо образом причастна к атаке палестинской радикальной группировки ХАМАС на страну, заявил израильский посол в Москве Александр Бен Цви.

    «Это полная ерунда. Мы не верим, что Россия в какой-то форме в этом участвовала», – сказал он газете «Коммерсант».

    Сторонники обвинений в адрес России утверждают, что атака на Израиль якобы отвечает интересам Москвы, поскольку теперь внимание и ресурсы США будут переключены с Украины на Ближний Восток. Израильский посол подчеркнул, что эти люди сильно ошибаются, полагая, что Штаты направят в Израиль какие-то серьезные ресурсы.

    Александр Бен Цви отметил, что Соединенные Штаты действительно являются стратегическим партнером Израиля и поставляют стране вооружения. «Кстати, бывает и наоборот», – указал он, отметив, что в этом вопросе ничего не изменится. «И в России это понимают», – добавил дипломат.

    По его словам, подобные версии о якобы российской причастности к ситуации в Израиле являются чистой конспирологией.

    Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о желании России развязать войну на Ближнем Востоке, назвал подобные предположения безосновательными и указал, что в Кремле негативно относятся к таким заявлениям.

    Коментарии (9)
    10 октября 2023, 19:04
    Россию не избрали в Совет по правам человека ООН

    Россия не прошла в СПЧ ООН на выборах в Генассамблее

    Россию не избрали в Совет по правам человека ООН
    @ IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россию не избрали на выборах в Генеральной Ассамблее в состав Совета Организации Объединенных Наций по правам человека на 2024-2026 годы.

    На два места от восточноевропейских стран претендовали Албания, Болгария и Россия, за Албанию отдали 123 голоса, за Болгарию – 160, за Россию – 83, передает РИА «Новости».

    Россия избиралась в состав СПЧ ООН в 2020 году и проработала в нем до апреля 2022 года. По инициативе США решением Генассамблеи ООН членство России приостановили. Из-за этого страна лишилась права голоса в Совете и права выступать там. В ответ Россия прекратила свои полномочия в СПЧ.

    Постпредство России при ООН указывало, что Москва решила претендовать на возвращение в состав СПЧ на этих выборах.

    Российская сторона не желает допускать нарастания тенденции превращения СПЧ в организацию, выполняющую задачи одной группы стран по наказанию неугодных правительств.

    Коментарии (38)
    Главное
    NYT раскрыла причины неготовности Израиля к нападению ХАМАС
    В России нашли решение по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26
    Киргизия ратифицировала соглашение с Россией по объединенной системе ПВО
    Партия «Альтернатива для Германии» обновила рекорд популярности
    В Румынии от Зеленского потребовали вернуть территории
    Квартиру Зеленского в Крыму выставили на продажу
    Курение вейпов в России предложили разрешить только в отведенных местах

    Чем опасен обвал облигаций США для остального мира

    Рекордное за всю 250-летнюю историю США падение американских гособлигаций еще далеко от завершения, считает одна из крупнейших в мире инвесткомпаний BlackRock. Это событие важно для всей мировой экономики, так как последствия проблем в США могут коснуться всех, в том числе и Россию. Подробности

    Перейти в раздел

    Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку

    Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам президента, это связано с отсутствием аналогичных действий со стороны США. Данное решение предстоит принять Госдуме. Как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности и что этот шаг дает России стратегически? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создает новый котел для ВСУ в Донбассе

    Российская армия успешно развивает наступление в районе Авдеевки. Задействована штурмовая авиация, ствольная и реактивная артиллерия. Наблюдатели сообщают о мощнейшей за всю СВО артиллерийской подготовке, которая сорвала ротацию ВСУ. О чем говорит активизация ВС РФ на данном участке фронта и к каким последствиям она может привести? Подробности

    Перейти в раздел

    США придется выбирать между Израилем и Украиной

    Белый дом пытается увязать помощь Украине с помощью Израилю. На первом настаивают демократы, на втором – республиканцы. Однако далеко не все в Конгрессе солидарны с такой идеей. Хватит ли у Вашингтона потенциала на поддержку двух фронтов и как подобное развитие событий скажется на ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленскому не повезло с войной в Израиле

      Резкое обострение арабо-израильского конфликта стало полной неожиданностью для многих. Но для властей Украины эта бойня может иметь особенно неприятные последствия, несмотря на географическую удаленность от Ближнего Востока. На это есть три причины.

    • Война с Израилем. Чего ждать?

      Вооруженные силы Израиля приступили к массированным бомбардировкам сектора Газа в ответ на нападение ХАМАС на север страны. Новая война на Ближнем Востоке идет уже третий день, ее начало стало для мира полной неожиданностью. Как долго это может продлиться и к чему приведет?

    • Макрон метит в лидеры всей Европы

      Президент Франции Эммануэль Макрон сумел удачно воспользоваться разногласиями в ЕС и постепенно увеличивает влияние Парижа и свою собственную роль в европейской политике. Таково мнение аналитиков Bloomberg. Да, формально Франция остается мощной и влиятельной державой. Но Макрона явно перехваливают.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............