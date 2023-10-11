Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.7 комментариев
Первый американский самолет с боеприпасами прибыл в Израиль
В Израиль прибыл первый американский самолет с боеприпасами в помощь израильской армии для нанесения значительных ударов, сообщила армейская пресс-служба.
В сообщении отмечается, что самолет с передовыми боеприпасами, предназначенными для нанесения значительных ударов и подготовки к дополнительным сценариям, приземлился ночью на базе Неватим, передает ТАСС.
Израильские военные поблагодарили США за поддержку, отметив, что «общие враги» знают, что сотрудничество между армиями сильно как никогда.
Ранее авианосец ВМС США с ударной группой прибыл в Средиземное море.
Между тем, президент США Джо Байден заявил, что вашингтонская администрация намерена запросить у Конгресса средства на экстренную помощь Израилю, и пообещал предоставить стране все необходимое для ответа на нападение ХАМАС.