В Ереване уверились, что Россия и ныне, и присно, и во веки веков будет стоять за армянское дело. В любом его варианте. Рассуждения в духе «Блюдите, сколь опасно ходите» уступили место полной самонадеянности. После чего явление народу Никола Воваевича стало лишь делом времени.12 комментариев
ВС России отразили три атаки ВСУ и «Азова» на Краснолиманском направлении
Российские военные за минувшие сутки отразили три атаки ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» в районе Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Краснолиманском направлении ВС РФ уничтожили более 65 украинских военных, две боевые бронированные машины, два пикапа и поразили две гаубицы Д-30.
Как указали в Минобороны, на Южно-Донецком направлении российские военные отразили четыре атаки штурмовых групп 128-й бригады территориальной обороны в районе Приютного Запорожской области. Отмечается, что уничтожено до 35 украинских военных и два автомобиля.
В сообщении говорится, что во время контрбатарейной борьбы ВС России уничтожили гаубицу FH70 производства Великобритании, два орудия Д-20 и боевую машину РСЗО «Град».
В Минобороны добавили, что на Запорожском направлении российская армия отразила две атаки штурмовых групп 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в направлении Работино и Вербового Запорожской области. В пресс-службе подчеркнули, что уничтожено до 30 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля, а также во время контрбатарейной борьбы ВС РФ уничтожили орудия Д-20 и Д-30 и артиллерийскую систему М777 производства США.
На Купянском направлении уничтожено до 25 украинских военнослужащих и два автомобиля, во время контрбатарейной борьбы поражены гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град», и в районе Волчанска Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады спецназначения ВСУ, указали в ведомстве.
В сообщении говорится, что на Херсонском направлении за минувшие сутки российская армия уничтожила до 30 украинских военных, два автомобиля и гаубицу Д-30, а также на острове Переяславский пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ и в районе Снегиревки Николаевской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
В ведомстве отметили, что в районе Никаноровки ДНР уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 110-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Авдеевки ДНР.
Ранее в Минобороны сообщили, что на Донецком направлении российские войска уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной разведки «Пластун».