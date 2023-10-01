ВС России отразили три атаки ВСУ и «Азова» на Краснолиманском направлении

Tекст: Валентина Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что на Краснолиманском направлении ВС РФ уничтожили более 65 украинских военных, две боевые бронированные машины, два пикапа и поразили две гаубицы Д-30.

Как указали в Минобороны, на Южно-Донецком направлении российские военные отразили четыре атаки штурмовых групп 128-й бригады территориальной обороны в районе Приютного Запорожской области. Отмечается, что уничтожено до 35 украинских военных и два автомобиля.

В сообщении говорится, что во время контрбатарейной борьбы ВС России уничтожили гаубицу FH70 производства Великобритании, два орудия Д-20 и боевую машину РСЗО «Град».

В Минобороны добавили, что на Запорожском направлении российская армия отразила две атаки штурмовых групп 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в направлении Работино и Вербового Запорожской области. В пресс-службе подчеркнули, что уничтожено до 30 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля, а также во время контрбатарейной борьбы ВС РФ уничтожили орудия Д-20 и Д-30 и артиллерийскую систему М777 производства США.

На Купянском направлении уничтожено до 25 украинских военнослужащих и два автомобиля, во время контрбатарейной борьбы поражены гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град», и в районе Волчанска Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады спецназначения ВСУ, указали в ведомстве.

В сообщении говорится, что на Херсонском направлении за минувшие сутки российская армия уничтожила до 30 украинских военных, два автомобиля и гаубицу Д-30, а также на острове Переяславский пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ и в районе Снегиревки Николаевской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

В ведомстве отметили, что в районе Никаноровки ДНР уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 110-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Авдеевки ДНР.

Ранее в Минобороны сообщили, что на Донецком направлении российские войска уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной разведки «Пластун».