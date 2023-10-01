  • ПВО уничтожила две украинские ракеты над Крымом
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    Максим Соколов Максим Соколов Где истоки ереванской самоуверенности

    В Ереване уверились, что Россия и ныне, и присно, и во веки веков будет стоять за армянское дело. В любом его варианте. Рассуждения в духе «Блюдите, сколь опасно ходите» уступили место полной самонадеянности. После чего явление народу Никола Воваевича стало лишь делом времени.

    6 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева В этот день случилась Справедливость

    Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Глобальный Север» или «северная утопия»

    С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.

    22 комментария
    1 октября 2023, 14:14

    ПВО уничтожила две украинские ракеты над Крымом

    ПВО уничтожила две украинские ракеты над Крымом
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российскими силами ПВО около 13.00 мск перехвачены две украинские оперативно-тактические ракеты «Гром-2», целью которых были объекты на территории России, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что украинские ракеты были обнаружены и перехвачены в воздухе, а их обломки упали на территории Джанкойского района.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Краснодарского края .


    30 сентября 2023, 19:27
    Появилось видео с места обрушения моста в центре Киева

    Украинские СМИ опубликовали видео с места обрушения моста в центре Киева

    Появилось видео с места обрушения моста в центре Киева
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети опубликована видеозапись с места обрушения нескольких пролетов Дегтяревского моста в историческом районе Киева, обломки рухнули на автомобильную парковку.

    На кадрах видно, как разрушена парковка, которая находится под мостом, а также поврежденные машины, передает радио Sputnik со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    Отмечается, что у Дегтяревского моста в Киеве рухнули опоры, обрушились несколько недавно капитально отремонтированных пролетов, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

    По данным украинских СМИ, ремонт обойдется в 920 млн гривен (2,4 млрд рублей).

    Дегтяревский мост в Киеве построен в 1963 году. В 2020 году был проведен ремонт после того, как от него откололся кусок бетона и упал на автомобиль.

    Коментарии (37)
    30 сентября 2023, 14:40
    В США сообщили о «тихой панике» Белого дома из-за сгоревшего на Украине оружия НАТО

    InfoBRICS: Пентагон паникует в связи с уничтожением вооружения НАТО на Украине

    В США сообщили о «тихой панике» Белого дома из-за сгоревшего на Украине оружия НАТО
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Соединенных Штатах испугались уничтожения дорогостоящего вооружения НАТО на Украине, сообщил в статье InfoBRICS военный аналитик Драго Босник.

    По его словам, в закулисье Пентагона царит тихая паника из-за того, что на Украине горит поставленное НАТО оружие на сотни миллиардов долларов, передает РИА «Новости».

    Босник отметил, что зарубежные правительства и их СМИ при этом предпринимают попытки и дальше продвигать идею превосходства западного оружия над российским, однако это ложь.

    «Оно не только не смогло помочь ВСУ достичь успехов во время их контрнаступления, но также сами солдаты ВСУ предпочитают использовать свои старые советские аналоги», – подчеркнул аналитик.

    В заключение он добавил, что западные эквиваленты покажут чрезвычайную эффективность только на «военных неделях моды» и в Голливуде.

    Ранее американский сенатор из Республиканской партии Рэнд Пол выдвинул условие об исключении финансовой помощи Украине из проекта бюджета США, выполнение которого позволит избежать шатдауна (остановки работы) правительства страны.

    Коментарии (35)
    30 сентября 2023, 16:25
    Мэр Николаева: Россия применила неизвестный для ВСУ тип ракет, которые не видит ПВО
    Мэр Николаева: Россия применила неизвестный для ВСУ тип ракет, которые не видит ПВО

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России атаковали Николаев неизвестным типом ракет, которые не видит украинское ПВО, заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

    Мэра спросили, почему в Николаеве воздушная тревога в последние дни звучит уже после обстрелов. По его словам, это связано с тем, что ВС России атаковала город неизвестным типом ракет, которые не видят ПВО, пишут украинские СМИ.

    По его словам, таких атак на этой неделе было уже три – сначала были взрывы, большие разрушения и пожар, а потом раздавались сирены.

    Ранее ВС России нанесли мощный ракетный удар, который повредил объект инфраструктуры в Николаеве на Украине.

    Напомним, украинский премьер Шмыгаль заявил об уничтожении Россией 40 оборонных предприятий на Украине.

    Коментарии (42)
    30 сентября 2023, 19:40
    Российский Су-35С уничтожил в воздушном бою украинский самолет

    Минобороны: Российский Су-35С уничтожил в воздушном бою украинский самолет в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж Су-35С ВКС России в воздушном бою уничтожил самолет ВСУ в зоне спецоперации, сообщили в Министерстве обороны России.

    Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С патрулировали заданный район, прикрывая российские бомбардировщики и штурмовики, а также вертолеты армейской авиации, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Во время очередного вылета летчики ВКС своевременно обнаружили и уничтожили самолет противника.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Российские Воздушно-космические силы за неделю поразили пять украинских боевых самолетов.

    Коментарии (39)
    30 сентября 2023, 20:57
    Захарова назвала циничной ложь Блинкена о Бабьем Яре

    Официальный представитель МИД Захарова назвала циничной ложь Блинкена о Бабьем Яре

    Захарова назвала циничной ложь Блинкена о Бабьем Яре
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Энтони Блинкен цинично соврал, что якобы в СССР забыли о расстреле фашистами украинского населения в урочище Бабий Яр, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Энтони Блинкен позволил себе соврать об одной из самых ужасающих трагедий Второй мировой войны: о расстреле мирного населения советского Киева 29-30 сентября 1941 года в урочище Бабий Яр. Тогда нацисты, оккупировав территорию города, приступили к «зачисткам». Только за 29-30 числа немецкие фашисты зверским образом уничтожили 34 тыс. человек», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    По ее словам, «самая вопиющая ложь американского госсекретаря заключена в чудовищной по своему невежеству и цинизму фразе: «Советы похоронили (в значении – замалчивали) эту историю». Захарова заявила, что ни одна другая страна в мире столь последовательно не обвиняла национал-социализм в преступлениях Холокоста, как Советский Союз.

    Дипломат напомнила, что в марте 1945 года было принято постановление Совета народных комиссаров УССР и ЦК КП(б)У № 378 «О сооружении монументального памятника на месте Бабьего Яра», в соответствии с которым началась работа по созданию парка и установке памятника на месте захоронения жертв немецко-фашистских оккупантов. Он был открыт 2 июля 1976 года на территории, впоследствии названной Национальный историко-мемориальный заповедник «Бабий яр» в Киеве.

    По ее словам, Бабий Яр для советского народа, такая же кровоточащая рана как Хатынь, Треблинка или Аушвиц, освобожденный советским солдатом. Этой трагедии посвятили свои произведения всенародно известные и признанные творцы: советский писатель Анатолий Кузнецов, режиссер Марк Донской, композитор Дмитрий Шостакович.

    «Как у Блинкена хватило наглости написать о том, что мы якобы не помним или не помнили прошлого, да еще и в годовщину трагедии!», – возмутилась Захарова, отметив, что «самый влиятельный еврей в мире» не осудил чествование нациста в канадском парламенте.

    «Что мы все хотим от госсекретаря США, который отдает распоряжение финансировать нацистский режим в Киеве, прославлявший коллаборационистов Бандеру и Шухевича? Что мы хотим от госсекретаря США, который отдает распоряжение голосовать против резолюции ГА ООН , осуждающей неонацизм, расизм и ксенофобию?» – заявила Захарова.

    В конце представитель МИД отметила, что отчим Блинкена – Самуэль Пизар – прошел несколько лагерей смерти, Аушвиц и Дахау, до конца жизни с благодарностью вспоминал о роли СССР и вкладе советского солдата в Победу над нацизмом.

    «Интересно, что бы он сегодня сказал на ложь своего пасынка», – задалась вопросом она.

    Ранее Блинкен опубликовал в своем аккаунте в X(бывший Twitter, заблокирован в России) комментарий, в котором по непонятным причинам заявил, что Советская власть «похоронила» историю с убийством тысяч евреев в Бабьем Яру, он также обвинил Москву в манипуляции этой истории для «прикрытия нарушений» на Украине.

    Коментарии (35)
    30 сентября 2023, 17:16
    Американский разведчик предсказал присоединение Россией еще пяти областей Украины

    Экс-разведчик США Риттер: Россия присоединит пять областей освобожденной Украины

    Американский разведчик предсказал присоединение Россией еще пяти областей Украины
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия освободит Одессу, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы, а Украину разделят по «плану Моргентау», заявил экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.

    Эксперт предположил, что конфликт на Украине не закончится, пока Россия «не возьмет» еще пять регионов. По его прогнозам, Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы будут освобождены от Украины, передает РИА «Новости».

    Риттер заявил, что Украину разделят в стиле «плана Моргентау», когда ключевые производственные районы перейдут под международный контроль, а тяжелая промышленность будет ликвидирована. Он также считает, что правительство Зеленского будет свержено, а остатки ВСУ будут уничтожены.

    Ранее Риттер заявил, что встречи президента Украины Владимира Зеленского с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и руководителями военных ведомств Франции и Британии только приблизили крах ВСУ.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий, так что новых регионов в составе России будет больше.

    Коментарии (23)
    1 октября 2023, 00:22
    Опубликовано видео удара по эшелону с бронетехникой ВСУ

    Минобороны России опубликовало видеозапись ударов по эшелону с бронетехникой ВСУ и местам скопления украинских бригад

    Опубликовано видео удара по эшелону с бронетехникой ВСУ
    @ vk.com/mil

    Tекст: Антон Антонов

    Российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» уничтожили эшелон с бронетехникой и поразили места скопления двух украинских бригад, сообщают информационные агентства со ссылкой на Минобороны России.

    Ведомство опубликовало видео нанесения удара с характерными мощными взрывами. Указывается, что ракеты запустили ОТРК «Искандер», передает РИА «Новости».

    Минобороны сообщило, что уничтожен «пункт погрузки 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области».

    Также «ракетным ударом уничтожен район сосредоточения подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ».

    Напомним, сообщалось, что вооруженные силы России уничтожили ракетным ударом пункт погрузки отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины в Николаевской области.

    Коментарии (42)
    1 октября 2023, 01:44
    Взрывы произошли в Киеве и Харькове

    Взрывы произошли в Киеве, Харькове и Черкасской области Украины

    Взрывы произошли в Киеве и Харькове
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве произошли взрыв и пожар, в Харькове также прогремели взрывы, в столице Украины воздушная тревога не объявлялась, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ со ссылкой на соцсети сообщают «о сильном взрыве и пожаре в Киеве, на Лесном массиве», передает РИА «Новости».

    Кроме того, взрывы произошли в городе Умань в Черкасской области, передает ТАСС.

    Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Винницкой, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской и Днепропетровской областях, а также в тех районах Херсонской области, которые контролируют вооруженные силы Украины.

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что «мощнейшие удары нанесены по целям в Харькове и других регионах». «Серия ударов баллистическими ракетами по объектам в районе Харькова. Также взрывы в Запорожье и «Герани» на юге в сторону одесских портов», – говорится в сообщении.

    Позднее украинские СМИ подтвердили, что серия взрывов прогремела в подконтрольном украинским властям городе Запорожье.

    Напомним, сообщалось, что серия взрывов прогремела в Одессе.


    Коментарии (15)
    30 сентября 2023, 18:50
    Взрыв на нефтепроводе произошел под Ивано-Франковском

    МВД Украины: Взрыв на нефтепроводе произошел под Ивано-Франковском

    Взрыв на нефтепроводе произошел под Ивано-Франковском
    @ @blacklist2477

    Tекст: Вера Басилая

    В селе Стримба Ивано-Франковской области на западе Украины произошел взрыв с возгоранием из-за прорыва нефтепровода, сообщило МВД Украины.

    Прорыв нефтепровода диаметром 150 мм привел к разливу нефтепродуктов на площади 100 кв. м и горением, в результате сгорел частный дом, пострадали три человека, передает ТАСС.

    Ранее украинские СМИ сообщали о мощном взрыве под Ивано-Франковском.

    Напомним, украинский премьер Шмыгаль заявил об уничтожении Россией 40 оборонных предприятий на Украине.

    Коментарии (10)
    30 сентября 2023, 14:57
    Украинцы раскритиковали фото главы ГУР Буданова

    Украинские пользователи соцсети раскритиковали фото главы ГУР Буданова

    Украинцы раскритиковали фото главы ГУР Буданова

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские пользователи соцсети X (экс-Twitter, заблокирован в России) раскритиковали фотографию, которую глава ГУР Кирилл Буданов прикрепил к одной из публикаций, заподозрили, что снимки выставляют при помощи фотошопа.

    «Почему он такой худой?», – спросил Dmytro.

    Пользователь Марсік предположил, что у Буданова «как будто какая-то незначительная стадия рахита», передает РИА «Новости».

    «Его на все фотки вставляют с помощью фотошопа?», – предположил Gooze.

    «Почему Буданов похож на фальшивую надувную мишень?», –поинтересовался fun day channel.

    Ранее Буданов заявил, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».

    Депутат Госдумы Ивлев в связи с высказываниями Буданова заявил, что он ему напомнил героя рассказа «Алиса в стране чудес» Чеширского кота, чья улыбка появлялась тогда, когда кота на самом деле не было.

    Коментарии (8)
    30 сентября 2023, 19:49
    Китайские производители дронов резко сократили поставки на Украину

    NYT: Китайские производители дронов резко сократили поставки на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские производители беспилотников резко уменьшили поставки дронов и их комплектующих на Украину из-за новых правил экспорта, сообщила The New York Times.

    Газета пишет, что китайские поставщики сократили свои продажи из-за вступивших в КНР новых правил по экспорту компонентов для дронов, передает ТАСС.

    Теперь китайские производители требуют от украинцев сложную систему посредников для поставки беспилотников, поэтому «некоторые украинцы были вынуждены провозить контрабандой необходимые компоненты для восстановления числа подбитых дронов».

    Отмечается, что Китай производит порядка 90% гражданских беспилотников в мире и заменить китайских производителей сложно, а ВСУ теряют порядка 10 тыс. БПЛА в месяц.

    Ранее производитель Bayraktar заявил о планах построить на Украине завод по производству БПЛА.

    Коментарии (27)
    30 сентября 2023, 17:54
    В США отметили важную деталь в заявлениях жены Зеленского

    Tекст: Кристина Цыцура

    Речь Елены Зеленской во время ответа на вопрос о втором президентском сроке ее мужа свидетельствует о серьезных проблемах на Украине, заявил экс-разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

    «Я это интерпретирую как то, что на Украине сейчас серьезные проблемы», – заявил он, передает РИА «Новости».

    Также Риттер отметил, что концу российско-украинского конфликта правительство Зеленского падет.

    Ранее Елена Зеленская выразила сомнения в том, что муж будет принимать участие в президентских выборах, но пообещала поддержать его в любом случае.

    Коментарии (4)
    30 сентября 2023, 21:51
    ВС России уничтожили пункт погрузки военной техники ВСУ в Николаевской области

    Российские силы уничтожили пункт погрузки военной техники ВСУ в Николаевской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили ракетным ударом пункт погрузки отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины в Николаевской области, сообщили в Министерстве обороны России.

    Разведчики выявили место погрузки эшелона с бронированной военной техникой 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, координаты цели передали расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар, передает ТАСС.

    Кроме того, в Минобороны сообщили, что ракетным ударом был уничтожен район сосредоточения подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ у Курахово на донецком направлении, а именно бронированная автомобильная техника, вооружения, боеприпасы и личный состав противника.

    Ранее российский Су-35С уничтожил в воздушном бою украинский самолет.

    Коментарии (3)
    30 сентября 2023, 22:19
    Палата представителей США одобрила проект бюджета без помощи Украине

    Палата представителей США одобрила предложенный республиканцами проект бюджета на 45 дней без помощи Украине

    Палата представителей США одобрила проект бюджета без помощи Украине
    @ Louie Palu/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Проект финансирования правительства США сроком на 45 дней, который предложила Республиканская партия и который не включает помощь Украине, одобрен Палатой представителей, сообщают СМИ.

    Проект набрал необходимые две трети голосов конгрессменов, его поддержали 335 членов Палаты представителей, против выступил 91, передает РИА «Новости» со ссылкой на C-Span.

    Проект бюджета далее должен одобрить Сенат, затем документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену. Чтобы правительство США избежало шатдауна, документ необходимо подписать до воскресенья по местному времени (07.00 мск 1 октября), передает ТАСС.

    Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл от лица Республиканской партии пригрозил выступить против сенатской версии инициативы финансирования правительства, которая содержит пункт о 6 млрд долларов для Украины. Лидер демократического большинства Чак Шумер заявил, что данный проект не будут выносить на голосование, решено подождать версии Палаты представителей.

    Напомним, в США вывели помощь Украине из бюджета Пентагона. Американист Дмитрий Дробницкий пояснил, что включение помощи Украине в оборонный бюджет могло привести к шатдауну. Шатдаун – приостановка деятельности федерального правительства, может наступить с 1 октября, если Конгресс не согласует новый бюджет. Байден признавался, что не знает, как предотвратить шатдаун.

    Коментарии (9)
    1 октября 2023, 03:28
    Британия захотела отправить военных на Украину

    Министр обороны Британии Шэппс сообщил о планах разместить военных на Украине

    Британия захотела отправить военных на Украину
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания хочет направить своих военных на Украину, чтобы проводить обучение украинских солдат там, а не на базах стран НАТО, сообщил британский министр обороны Грант Шэппс.

    Шэппс заявил, что обсудил с военным командованием «перенос официальной программы подготовки под руководством Великобритании на Украину». Кроме того, он призвал «больше британских оборонных фирм открывать заводы на Украине», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    По словам Шэппса, это особенно относится к Западной Украине, где Великобритания могла бы проявить себя не только в обучении вооруженных сил Украины, но и размещением там военного производства. Шэппс полагает, что «есть возможность, чтобы в конечном итоге приблизить обучение и фактически перенести его на Украину».

    Шэппс добавил, что британцы – «военно-морская нация», и в этой сфере Лондон также мог бы помочь Киеву, «особенно потому, что вода является международной». По его словам, нельзя допустить, чтобы «международные перевозки» оказались запрещены в Черном море. Он заявил, что «есть много сфер, в которых Британия может помочь советом», передает РБК.

    По словам Шэппса, в ходе разговора с Владимиром Зеленским ему стало ясно, насколько Украина благодарна за то, что Великобритания делает в стране. Сообщается, что сейчас Шэппс «ведет переговоры с военными руководителями об отправке британских военнослужащих на Украину для официального проведения учений на их собственной земле».

    Как указывает Telegraph, в НАТО избегали этого шага, опасаясь, что войска попадут под обстрел российской армии, что приведет к серьезной эскалации конфликта.

    Напомним, в четверг Шаппс посетил Киев. До этого он заявил, что Великобритания собирается довести число подготовленных украинских военных до 30 тысяч к концу года.

    Коментарии (23)
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    Появилось видео с места обрушения моста в центре Киева
    Опубликовано видео уничтожения эшелона с бронетехникой ВСУ
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      Более 70% населения, почти 85 тыс. человек покинули Нагорный Карабах после армянской капитуляции. Проиграв войну 30 лет назад, Азербайджан сделал ставку на военную силу и навязал Армении свою волю. Остался только один вопрос – о ее разделе надвое.

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