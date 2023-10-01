Словацкое телевидение со ссылкой на экзитпол предсказало победу Progresivne Slovensko на парламентских выборах

Tекст: Антон Антонов

Как сообщает Словацкое телевидение со ссылкой на результаты экзитпола, Progresivne Slovensko наберет 19,97% голосов избирателей, Smer – 19,09%. Всего в парламент, вероятно, пройдут восемь политических сил, передает ТАСС.

Однако первые данные управления статистики республики показывают, что пока побеждает Smer, набирая 22,6% голосов, передает РИА «Новости».

Новостной портал sme.sk сообщает, что после подсчета голосов избирателей на 0,79% избирательных участков, партия Smer заручилась поддержкой 24,34% избирателей, а Progresivne Slovensko – 8,29% голосов.

Политолог Федор Лукьянов, комментируя в Telegram результаты экзитпола, отметил, что «никакой результат в Словакии кардинально в европейской политике ничего изменить не может». «Хоть как голосуй», – заявил он.

Напомним, перед голосованием Smer считалась фаворитом. При этом на Западе бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо изображали «агентом Кремля». Западные СМИ пугали читателей тем, что парламентские выборы могут изменить ход поддержки Западом Украины, так как ожидается, что у власти в стране окажутся «дружественные» России партии. При этом Фицо действительно критикует поставки оружия Украине и призывает к к немедленному проведению мирных переговоров для урегулирования украинского конфликта.