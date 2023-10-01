Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.5 комментариев
Экзитпол предсказал победу соперников Фицо на выборах в Словакии
Словацкое телевидение со ссылкой на экзитпол предсказало победу Progresivne Slovensko на парламентских выборах
Либеральное движение Progresivne Slovensko («Прогрессивная Словакия»), которое возглавляет зампредседателя Европарламента Михал Шимечек, может стать лидером на парламентских выборах в Словакии, свидетельствуют результаты экзитпола. Однако первые данные управления статистики республики показывают лидерство Smer («Курс») Роберта Фицо.
Как сообщает Словацкое телевидение со ссылкой на результаты экзитпола, Progresivne Slovensko наберет 19,97% голосов избирателей, Smer – 19,09%. Всего в парламент, вероятно, пройдут восемь политических сил, передает ТАСС.
Однако первые данные управления статистики республики показывают, что пока побеждает Smer, набирая 22,6% голосов, передает РИА «Новости».
Новостной портал sme.sk сообщает, что после подсчета голосов избирателей на 0,79% избирательных участков, партия Smer заручилась поддержкой 24,34% избирателей, а Progresivne Slovensko – 8,29% голосов.
Политолог Федор Лукьянов, комментируя в Telegram результаты экзитпола, отметил, что «никакой результат в Словакии кардинально в европейской политике ничего изменить не может». «Хоть как голосуй», – заявил он.
Напомним, перед голосованием Smer считалась фаворитом. При этом на Западе бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо изображали «агентом Кремля». Западные СМИ пугали читателей тем, что парламентские выборы могут изменить ход поддержки Западом Украины, так как ожидается, что у власти в стране окажутся «дружественные» России партии. При этом Фицо действительно критикует поставки оружия Украине и призывает к к немедленному проведению мирных переговоров для урегулирования украинского конфликта.