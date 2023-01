Зеленский назвал помощь США жизненно важной для Украины ВТБ подал обращения на разблокировку иностранных ценных бумаг клиентов 7 января 2023, 11:52 Текст: Кристина Цыцура

Банк ВТБ подал обращения в адрес казначейства Бельгии и минфина Люксембурга о получении лицензии на разблокировку иностранных ценных бумаг клиентов в Euroclear и Clearstream. Речь идет об активах клиентов, находящихся на брокерском обслуживании, а также тех, кто до передачи активов мог зачислить купоны, дивиденты или средства от погашения ценных бумаг, пояснили в банке, передает РИА «Новости». В пресс-службе банка указали, что выполнили все процедуры и требования. Разрешения на разблокировку активов Национального расчетного депозитария (НРД) минфин Люксембурга выдал 20 декабря, казначейство Бельгии (Euroclear) – 22 декабря. Но завершить процедуры можно до 7 января. WarGonzo сообщил о прорыве Российской армией обороны Соледара 6 января 2023, 12:00

Текст: Вера Басилая

Российские войска прорвали оборону города Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) и взяли под контроль поселок Бахмутское, сообщил военкор Семен Пегов . По данным Telegram-канала WarGonzo, в ходе тяжелых наступательных действий подразделениям ВС РФ удалось взять под контроль населенный пункт Бахмутское и продвинуться в центр Соледара. Также сообщается, что противник из-за фланговых прорывов вынужден отступать севернее центра. Военный корреспондент Семен Пегов входит в координационную группу по вопросам специальной военной операции на Украине. Пегов ведет Telegram-канал WarGonzo. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что вооруженные силы Украины несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике. СМИ: Никита Михалков попал в реанимацию Стало известно о госпитализации Никиты Михалкова в реанимацию 6 января 2023, 13:15

Текст: Елизавета Шишкова

Режиссер Никита Михалков находится в реанимации одной из больниц в Москве, он в тяжелом состоянии. По данным источников, у Михалкова диагностирована ковидная пневмония, передает «Московский комсомолец». Напомним, режиссера, актера и главу Союза кинематографистов России Никиту Михалкова госпитализировали накануне. Новости СМИ2 Воюющий за ВСУ грузин пообещал «сравнять с землей» Грузию 6 января 2023, 12:17 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Один из грузин, воюющих за ВСУ, распространил в социальных сетях видеообращение, в котором пообещал «сравнять с землей» собственную родину, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Грузию сравняем с землей вместе с вами, – угрожает автор видео. – Проедемся катком, а потом выстроим заново. Вы не должны называться грузинами, ходить под флагами Грузии, петь гимн, иметь паспорта Грузии». «Вот такие у нас «герои» и «патриоты», которые хотят сравнять с землей родину. Анонсируют уничтожение Грузии, чтобы привести во власть «националов», – заявил учредитель одного из общественных движений «Аи иа» Вато Шакаришвили. Большинство из воюющих на Украине за ВСУ грузин – сторонники осужденного на шесть лет экс-президента Грузии и лидера «Единого национального движения» Михаила Саакашвили. На днях член этой радикальной оппозиционной партии Гиви Таргамадзе заявил, что «рано или поздно грузинские бойцы вернутся, и это должно сниться в ужасных снах «мечтателям» («Грузинская мечта» – правящая партия Грузии)». Власти Грузии отказались торжественно отправлять на Украину добровольцев, чего добивались «националы». Грузия участвует в международных санкциях против России, поддерживает Украину во всех международных форматах, но не ввела собственные санкции против России исходя из национальных интересов. Боррель высказался о рождественском прекращении огня на Украине Боррель заявил о необходимости вывода войск РФ для рождественского «перемирия» 6 января 2023, 16:56

Текст: Вера Басилая

Гуманитарная инициатива России о рождественском перемирии рассматривается как попытка выиграть время на перегруппировку войск, она должна сопровождаться выводом войск и военной техники с территории Украины, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Боррель заявил, что предложение Путина о рождественском прекращении огня не заслуживает доверия, поскольку необходимо увидеть полное прекращение военных атак и полный вывод ее войск и военной техники с территории Украины. Он считает, что без вывода армии одностороннее прекращение огня представляется попыткой выиграть время, передает ТАСС. Ранее со схожим заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель, который назвал российскую инициативу о перемирии «подделкой и лицемерием». Минобороны сообщило об украинских обстрелах после наступления режима прекращения огня. В четверг президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января. После этого глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился ввести этот режим на 36 часов. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на призыв Путина к прекращению огня отказом. По его словам, Москва якобы пытается таким способом скрыть «подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы». Новости СМИ2 Полицейские открыли огонь по оказавшей вооруженное сопротивление женщине в Мурманске Полицейские ранили оказавшую вооруженное сопротивление женщину в Мурманске 6 января 2023, 15:41 Текст: Вера Басилая

Сотрудники полиции открыли стрельбу по женщине, оказавшей вооруженное сопротивление, следователи в Мурманске проводят проверку, сообщили в региональном СУСК России. По предварительным данным, полиция обнаружила в ночь на пятницу на одной из улиц Мурманска женщину с пистолетом в руках. Требованию бросить оружие женщина не подчинилась, направила пистолет в сторону полицейских, которые отрыли огонь и ранили ее. Сейчас пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, передает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СКР. Ранее мужчина в неадекватном состоянии устроил стрельбу в сторону полицейского автомобиля и ранил правоохранителя в Москве. Эшелон российской военной техники прибыл в Белоруссию 6 января 2023, 14:28

Текст: Елизавета Шишкова

В Белоруссию прибыл еще один эшелон с военной техникой, которая входит в состав региональной группировки войск Союзного государства, сообщили в Минобороны республики. Там уточнили, что наращивание региональной группировки войск Белоруссии и России продолжается, передает РИА «Новости». Минобороны Белоруссии заявило, что Минск и Москва наращивают региональную группировку войск и планируют совместные летно-тактические учения для повышения уровня боеподготовки авиационных подразделений. В пятницу президент республики Александр Лукашенко посетил 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский под Барановичами в Брестской области, где размещается российская часть совместной группировки войск. Новости СМИ2 Глава Минобороны Украины назвал конфликт с РФ выполнением миссии НАТО Глава Минобороны Украины Резников: ВСУ в конфликте с Россией выполняют миссию НАТО 7 января 2023, 04:30

Текст: Антон Никитин

Украинские солдаты, участвуя в конфликте с Россией, выполняют миссию НАТО, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По словам главы украинского военного ведомства, западные политики постоянно напоминают Киеву, что он якобы прикрывает весь «цивилизованный мир», весь Запад в качестве щита. Резников заявил в интервью телеканалу «1+1», что Украина сегодня выполняет миссию НАТО. Он выступил с утверждением, что народы входящих в блок стран не проливают свою кровь, так как украинцы проливают свою, поэтому от НАТО требуется поставлять оружие, передает РИА «Новости». Накануне власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере более 3 млрд долларов. В администрации Байдена сообщили, что США поставят Украине самоходные гаубицы и боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу. В Польше назвали нереальными цели Украины по выводу войск России из Крыма и Донбасса СМИ: Украина не сможет добиться ухода России из Крыма и Донбасса 6 января 2023, 12:57 Текст: Вера Басилая

Украина не достигнет цели по выводу войск России из Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, это нереально, заявил обозреватель Питер Уайт в статье для польского издания Mysl Polska. Уайт считает, что Москва ни при каких-либо обстоятельствах не выведет войска из Крыма и «восточного коридора вместе с Донбассом», передает RT. Обозреватель отметил, что Украина постоянно заявляет о скорой победе, но на самом деле несет критические потери.Также журналист заявил, что если Украина всего неделю не получит боеприпасы с Запада, война может закончиться, и этот момент наступит, поскольку НАТО не сможет увеличивать мощности по производству боеприпасов. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что следующий 2023 год станет переломным для конфликта между Российской Федерацией и Украиной: Киев победит, и Крым перейдет под украинский контроль. Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что если Украина не выполнит российские требования и продолжит «бессмысленное сопротивление», то ее демилитаризацию и денацификацию обеспечит армия России. Новости СМИ2 Российские войска за сутки уничтожили более 230 украинских военных 6 января 2023, 14:50

Текст: Вера Басилая

ВС России уничтожили более 230 украинских военных на всех направлениях линии соприкосновения, возле Авдеевки в ДНР уничтожены пусковая установка и радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По данным в Telegram-канале Минобороны, на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР было уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Также на Краснолиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение двум штурмовым группам противника в районе населенного пункта Ямполовка в ДНР, кроме того, уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в поселке Червоная Диброва ЛНР, в Серебрянке и в Григоровке в ДНР. Общие потери противника на данном направлении за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре пикапа, сообщили в Минобороны. Конашенков сообщил, что на Донецком направлении потери противника за сутки составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей. Вместе с тем на Южно-Донецком направлении в районах населенных пунктов Константиновка, Новомихайловка, Пречистовка, Новомайорское ДНР и Дорожнянка Запорожской области было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и три пикапа. В Минобороны сообщили, что всего авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России за сутки поражены 65 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 102-х районах. В Красном Лимане поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, в Новомихайловке, Часовом Яре ДНР и Отрадокаменке Херсонской области уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ. Возле Авдеевки и Рай-Александровки ДНР вскрыты позиции и уничтожены пусковая установка, а также радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Ранее Минобороны объявило 36-часовой режим прекращения огня в зоне спецоперации. Друг арестованного в Латвии журналиста Марата Касема рассказал о попытке отговорить его от поездки из Москвы в Ригу 6 января 2023, 17:26

Текст: Андрей Резчиков

Властям Латвии дали команду «фас», им теперь можно брать всех, кто им не нравится. Это стало особенно заметно после начала российской спецоперации на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД рижский журналист Юрий Алексеев об аресте шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема по обвинению в шпионаже. Алексеев сообщил, что предупреждал Касема о возможных проблемах и не советовал приезжать в Ригу. «Я созванивался с Маратом накануне его приезда в Ригу, мы договорились встретиться четвертого января, пожарить у меня картошечки. Но я предупреждал Марата, чтобы он не приезжал, а то его «примут». Но третьего января он уже пропал – не отвечал на звонки и в соцсетях, а вчера власти сообщили, что он находится в тюрьме – в Рижском централе. Московская свобода слова и демократия расслабляет даже наших латвийских журналистов, которые должны понимать, что сейчас творится», – считает рижский журналист Юрий Алексеев. Собеседник считает, что выдвинутые против Касема обвинения в шпионаже – надуманные, но в данном случае Россия никак не может помочь, потому что журналист – гражданин Латвии. Касем несколько лет живет в Москве и работает в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит новостной ресурс Sputnik Литва. «Касем уже лет пять работает в Москве. Какой тут может быть шпионаж, непонятно. Но статья тяжелая (до 15 лет), он будет сидеть в тюрьме как минимум до конца следствия. В ближайшие десять дней, как сообщила мне его адвокат, Касем может подать прошение о пересмотре меры пресечения. Но из-за статьи «шпионаж» перспектив практически никаких», – уверен Алексеев, добавив, что по той же статье в соседней Литве сидит в тюрьме политик, экс-депутат Альгирдас Палецкис. В пятницу Совет по правам человека при президенте России призвал ООН, ОБСЕ и Совет Европы вмешаться в ситуацию с задержанием Касема. Тридцатого декабря он приехал в Латвию по семейным делам и был задержан. Пятого января рижский суд заключил журналиста под стражу. По словам адвоката, Касема могут обвинять в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, а также в шпионаже. Алексеев добавил, что сам уже «шестой год судится по надуманным обвинениям» и по одному из них ему грозит от 5 до 15 лет по статье «Нанесение вреда Латвийской Республике по предварительному сговору группой лиц». Заседание Апелляционного суда назначено на девятое января. «Властям страны дали команду «фас», им теперь можно брать всех, кто им не нравится. Это стало особенно заметно после начала российской спецоперации на Украине. После этого они слетели с катушек и все последствия налицо. В Латвии уже возбуждено больше 30 дел против русских журналистов. Поводом становится их сотрудничество с подсанкционными компаниями», – отметил собеседник. Алексеев уверен, что ООН, ОБСЕ и Совет Европы не станут вмешиваться в ситуацию с арестом журналиста. «Если бы Касем писал что-нибудь антироссийское и проукраинское, то все правозащитные организации вписались бы за него в первые пять минут после задержания. Но Европа считает Россию своим врагом и воюет с ней с 2014 года», – считает он. Алексеев напомнил, что Касем последний раз приезжал на родину в августе прошлого года, а свой предстоящий визит анонсировал в конце декабря. «Первого января он опубликовал в соцсетях свою фотографию на фоне Памятника свободы в Риге и в комментариях налетели злобные нацисты, которые начали писать о том, «куда смотрит Служба госбезопасности», если «агент» RT и «Спутника» совершенно свободно гуляет по Риге», – указал журналист. Новости СМИ2 США раскрыли подробности трехмиллиардного пакета военной помощи Украине 6 января 2023, 21:51 Текст: Алексей Дегтярев

Большая часть средств нового пакета помощи Вашингтона Киеву планируется выделить из запасов Пентагона, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Через Пентагон планируется выделить 2,8 млрд долларов, в этой части будут поставлены БМП Bradley и самоходные гаубицы, сказала Жан-Пьер, передает ТАСС. Еще 225 млн долларов планируется потратить на укрепление военного потенциала Киева и модернизацию ВСУ. Также в пакет включены 682 млн долларов для партнеров по НАТО на Востоке. Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби пояснил, что БМП Bradley попадут на Украину еще не скоро, но Вашингтон постарается ускорить этот процесс. В пятницу США объявили о новом пакете военной помощи Украину на 3 млрд долларов. Европейцев призвали готовиться к распространению «кракена» Politico: Европейцам стоит готовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения варианта коронавируса «кракен» 7 января 2023, 06:59 Текст: Антон Никитин

Европейцам стоит приготовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения подварианта омикрон-штамма «кракен», заявил обозреватель Politico Карло Мартушелли. Мартушелли сообщил читателям издания плохую новость. По имеющимся у него данным, XBB.1.5 быстро распространяется, скорее всего, потому, что у него есть определенные большие преимущества перед доминирующими в настоящее время омикрон-штаммами, передает РИА «Новости». Автор публикации сослался на статью Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в которой говорится, что «кракен» впервые выявили 22 октября 2022 года в США. Агентство отметило, что XBB.1.5 стал наиболее трансмиссивным подвариантом. Мартушелли обратил внимание, что поступающие из США данные свидетельствуют, что XBB.1.5 распространяется агрессивно, число случаев удваивается каждые девять дней. Напомним, в начале декабря минувшего года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в составе омикрон-штамма коронавируса появляются еще более заразные варианты вируса, которые в России пока не выявлены. Новости СМИ2 Минобороны сообщило об украинских обстрелах после наступления режима прекращения огня 6 января 2023, 14:38

Текст: Алексей Дегтярев

Вооруженные силы России объявили с 12.00 мск 6 января режим прекращения огня по всему фронту на территории проведения специальной военной операции, сообщили в российском Минобороны. Между тем, ВСУ продолжили обстрел населенных пунктов и позиций российских войск в ДНР и ЛНР. В соответствии с поручением президента России Владимира Путина и указаниями министра обороны Сергея Шойгу в Объединенной группировке российских войск в районе СВО с 12.00 6 января до 24.00 7 января объявлен режим прекращения огня, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Он вводится по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. При этом ведомство подчеркнуло, что российская сторона соблюдает режим прекращения огня, однако киевский режим продолжает обстрелы населенных пунктов и позиций войск ВС России из артиллерии. Министерство перечислило, где именно украинские войска продолжили атаки. На Краснолиманском направлении ВСУ провели четыре обстрела из минометов по российским позициям. У поселка Белогоровка (ЛНР) зафиксировано три артиллерийских обстрела ВСУ. Из района поселка Новопавловка Запорожской области было произведено восемь артиллерийских обстрелов. Российские войска ответным огнем подавили позиции ВСУ. В четверг президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января. После этого глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился ввести этот режим на 36 часов. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на призыв Путина к прекращению огня отказом. По его словам, Москва якобы пытается таким способом скрыть «подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы». Авиация ВКС России сбила в ДНР самолет Су-25 ВВС Украины 6 января 2023, 14:50 Текст: Алексей Дегтярев

В Донецкой народной республике Воздушно-космические силы России сбили Су-25 украинских воздушных сил, сообщило Министерство обороны России. Су-25 сбит в районе населенного пункта Марьевка, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. У поселка Победа (ДНР) в ходе контрбатарейной борьбы на огневой позиции уничтожена гаубица Д-20, у города Орехова (Запорожская область) уничтожена американская артиллерийская система M-777. Возле поселков Васильцовка (Харьковская область) и Ивано-Дарьевка (ДНР) уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы АN/TPQ-36 и АN/TPQ-50. Средства ПВО сбили за сутки пять украинских беспилотников у населенных пунктов Новокраснянка, Кременная (ЛНР) и Заводовка (Херсонская область). Также перехвачено восемь американских реактивных снарядов РСЗО HIMARS у населенных пунктов Копани, Сладкая Балка и Терноватое (Запорожская область). В прошлые сутки ВС России на четырех направлениях уничтожили свыше 170 украинских военных. Новости СМИ2 Макрона обвинили в нарушении военного табу по Украине Telegraph: Президент Франции Макрон своим решением передать Украине БМП AMX-10 RC нарушил негласное военное табу 7 января 2023, 06:31

Текст: Антон Никитин

Президент Франции Эммануэль Макрон своим решением передать Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC нарушил негласное военное табу, сообщила британская The Telegraph. Как отметили обозреватели издания Джо Барнс и Ник Гаттеридж, Франция первой отправила в Киев боевые машины западного производства, неожиданно первой нарушив негласное военное табу, перейдя красную черту. Они также добавили, что своей инициативой Макрон превзошел США, Германию и Британию, которая находилась в числе лидеров по военному обеспечению Украины, передает РИА «Новости». Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал конфликт с Россией выполнением миссии НАТО. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.