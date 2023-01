Власти Турции объявили о готовности инфраструктуры для газового хаба Турция захотела обсудить с Россией отсрочку оплаты за газ Власти Турции назвали поставщиков газа на торговую площадку для Европы Министр энергетики Турции Донмез: РФ, Азербайджан и Иран могут стать игроками на газовой торговой площадке для Европы 7 января 2023, 03:32 Текст: Антон Никитин

Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что Россия, Азербайджан и Иран могут стать игроками на создаваемой в республике газовой торговой площадке для Европы. Донмез заявил в эфире телеканала Habertürk, что Анкара открывает торговую газовую площадку, местом торговли будет Турция, и здесь же будет формироваться цена на газ. По словам министра, игроками на создаваемой в республике газовой торговой площадке для Европы могут стать Азербайджан, Россия, Иран, а также сама Турция, передает ТАСС. Он отметил, что в эксплуатацию введены две нитки газопровода «Турецкий поток», одна из которых идет на Болгарию. Кроме того, по словам чиновника, у Турции много терминалов. Он также выступил с утверждением, что Турция расположена близко к источникам газа. Донмез сообщил, что, по планам Анкары, за обслуживание сделок на хабе будет взиматься плата, цена на газ будет индексироваться в соответствии со стоимостью на рынках Западной Европы, что, по его словам, якобы станет преимуществом для юго-восточной Европы. Говоря об отношениях с Россией в газовой сфере, министр напомнил, что контракты с РФ реализуются уже много лет, Россия стала первым поставщиком газа в Турцию еще при покойном Озале (Тургут Озал, президент Турции 1989 – 1993). Ранее министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил о готовности инфраструктуры для создания в республике газового хаба и торговой площадки для Европы. Германия и Норвегия договорились построить газопровод 5 января 2023, 16:02

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек и премьер Норвегии Йонас Гар Стере договорились о постройке трубопровода для доставки природного газа и впоследствии водорода в Германию. Хабек и Стере в Осло согласовали стратегическое партнерство, согласно договоренности, должен быть построен трубопровод для водорода в Германию, передает Deutsche Welle* (признан иноагентом в России). Конструкцию планируется возвести к 2030 году. Сначала норвежская международная энергетическая компания Equinor займется поставками природного газа по этой ветке, позже по трубе планируется пустить водород, производимый с помощью возобновляемой энергии. Его будет принимать немецкая компания RWE. Стере подчеркнул, что водород важен для «зеленой трансформации» и для ФРГ, и отметил, что Норвегия намерена строить водородные электростанции. Также стороны планируют сотрудничать в сфере подземного хранения углекислого газа по технологии Carbon Capture and Storage (CCS). В Германии введен запрет на такую технологию, но вице-канцлер намерен изменить закон. По словам Хабека, «лучше закачивать СО2 в землю, чем выпускать его в атмосферу». В 2011 году официально заработал магистральный газопровод между Россией и Германией «Северный поток – 1». Он проходит по дну Балтийского моря. Позже началась реализация другого схожего проекта – «Северный поток – 2», который был доведен до состояния готовности к эксплуатации. В начале осени 2022 года на «Северных потоках» произошли взрывы. Российский президент Владимир Путин отмечал, что произошедшее является очевидным терактом. По его словам, взрывы на трубопроводах являются актом государственного терроризма, это сделано в интересах тех, кто заинтересован в транзите российского газа исключительно через Украину. В январе 2023 года в Еврокомиссии подчеркнули, что новых данных по взрывам на «Северных потоках нет. В ЕК заявили об отсутствии новых данных о терактах на «Северных потоках» В ЕК заявили об отсутствии новых данных по расследованию терактов на «Северных потоках» 5 января 2023, 15:41 Текст: Вера Басилая

Расследование диверсии на «Северных потоках» ведется на национальном уровне, новых данных по этим инцидентам нет, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант. Спинант заявила, что в ЕК ничего не могут добавить нового по инцидентам на «Северных потоках», но отметила, что была усилена защита критической инфраструктуры и предприняты шаги для безопасности, передает РИА «Новости». Представитель ЕК напомнила, что власти Швеции проинформировали о том, что разрушения на газопроводах стали результатом диверсии, но расследования продолжаются в Швеции, Дании и Германии. Ранее СМИ сообщили, что компания Nord Stream AG начала оценку стоимости ремонта поврежденных участков газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в Балтийском море и восстановления подачи газа. До этого президент России Владимир Путин заявил, что взрывы на «Северных потоках» являются актом международного государственного терроризма, за ним стоят страны, заинтересованные в транзите газа РФ исключительно по территории Украины, при этом само событие никто не расследует. Напомним, в начале осени 2022 года на «Северных потоках» произошли взрывы. Владимир Путин указывал, что произошедшее является очевидным терактом. Новости СМИ2 Катера береговой охраны Турции и Греции устроили стрельбу в Эгейском море Катера береговой охраны Турции и Греции обменялись предупредительными выстрелами в Эгейском море 6 января 2023, 05:52 Текст: Антон Антонов

Береговая охрана Турции не позволила катеру береговой охраны Греции преследовать турецкие рыболовецкие суда в Эгейском море, сообщило командование береговой охраны МВД Турции. У мыса Текагач рыболовецкие суда «подверглись преследованию» со стороны греческой береговой охраны, сообщила турецкая сторона. Катер береговой охраны Турции «выдворил» греческих коллег, после чего рыболовецкие суда продолжили промысел. Указывается, что греческий катер «открыл огонь в воздух, турецкий катер береговой охраны ответил тем же». Береговая охрана Греции заявила, что предприняла попытку «идентификации трех турецких рыболовецких судов, которые вели промысел в греческих территориальных водах», когда турецкий катер принялся угрожать тараном, в связи с чем были произведены предупредительные выстрелы в безопасном направлении, передает ТАСС со ссылкой на «Катимерини». В декабре глава Минобороны Турции Хулуси Акар призвал НАТО остановить «провокационные действия» Греции в отношении Анкары. Турция предотвратила перехват греческими ВВС силами двух своих самолетов в воздухе над Эгейским морем. В Турции допустили обострение ситуации на Украине Представитель Эрдогана спрогнозировал ситуацию на Украине в ближайшие месяцы 6 января 2023, 11:36 Текст: Елизавета Шишкова

Ситуация на Украине в ближайшие месяцы может обостриться, но Турция продолжит принимать меры по возобновлению переговорного процесса, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Он отметил, что по ситуации на Украине может ожидаться «глубокий долгосрочный кризис», передает РИА «Новости». При этом Калын заверил, что Анкара будет продолжать интенсивные усилия – от прекращения огня до обмена заключенными, от поставок зерна до ядерной безопасности – для урегулирования кризиса и начала переговоров. Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сказал, что Москва открыта к диалогу по Украине при выполнении Киевом известных требований и учете новых территориальных реалий. В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что боевые действия на Украине находятся в критически важной точке, при этом Россия, по его словам, «не пытается замедлить темпы». Новости СМИ2 Путин заявил Эрдогану об открытости России к диалогу по Украине Путин заявил Эрдогану об открытости России к диалогу по урегулированию на Украине при учете новых реалий 5 января 2023, 14:32 Текст: Елизавета Шишкова

Россия открыта к диалогу по Украине при выполнении Киевом известных требований и учете новых территориальных реалий, заявил российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Кремля. Эрдоган подтвердил свою готовность к посредничеству в целях политического урегулирования конфликта, говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин указал Эрдогану на деструктивную роль западных государств, накачивающих Киев вооружениями и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания. Лидеры также обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономических связей, прежде всего в сфере энергетики. Кроме того, отмечается приоритетное значение реализации таких стратегических совместных проектов, как создание в Турции регионального газового хаба и строительство АЭС «Аккую». Глава российского государства также подчеркнул необходимость устранения всех барьеров для российского экспорта. Также президенты обсудили вопросы сирийского урегулирования и обменялись поздравлениями с Новым годом. Ранее источник сообщал, что Эрдоган продолжит предлагать Путину посредничество по Украине. США ввели санкции против шестерых иранцев за «поставки беспилотников России» 6 января 2023, 19:00 Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты объявили санкции в отношении шестерых иранских граждан, которые, по версии американской стороны, якобы связаны с поставками беспилотников России. Санкции введены против шести представителей руководства и членов совета директоров уже находящейся под санкциями компании Qods Aviation Industries, заявили в Минфине США, передает ТАСС. Эта компания занимается производством иранской оборонной продукцией и ответственна за разработку и производство беспилотников, утверждает американское ведомство. США полагают, что Иран отправлял такие беспилотники России, чтобы та могла применять их в ходе спецоперации на Украине. Также США ввели ограничения в отношении директора иранской Организации аэрокосмической промышленности (Aerospace Industries Organization). Она, по версии Вашингтона, ответственна за «контроль над иранской программой производства баллистических ракет». Ранее глава МИД Ирана Хосейн Абдоллахиан заявлял, что России были переданы беспилотники в небольшом количестве. Он пояснял, что это происходило за несколько месяцев до начала СВО. Новости СМИ2 Развивающиеся страны получили меньше СПГ из-за большого спроса на сжиженный газ в Европе 5 января 2023, 12:54 Текст: Елизавета Шишкова

В результате роста спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Европе заметно сократился импорт этого ресурса Китаем и другими развивающимися странами, сообщила газета Handelsblatt. По данным Института рыночных исследований Icis, удельный вес импорта СПГ сместился в страны Европы, так как ЕС нарастил закупки на фоне прекращения поставок газа из России, передает Deutsche Welle* (признан иноагентом). Китай, по данным Icis, в 2022 году сократил импорт газа на 21% – до 16 млн тонн, Бразилия – на 72%, Индия – на 17%. Отмечается, что причиной снижения импорта стали в том числе жесткие антикоронавирусные ограничения в Китае, а также рост цен на СПГ из-за резкого увеличения спроса на газ в Европе. При этом Франция, наоборот, нарастила импорт СПГ на 99% – до почти 13 млн тонн, Бельгия – на 167%, Нидерланды – на 99%. От увеличения импорта СПГ в соседние страны выиграла также Германия, так как до декабря у нее не было ни одного морского терминала для приема грузов СПГ. При этом аналитики Icis прогнозируют, что в 2023 году Китай сможет нарастить импорт СПГ из-за ослабления мер против COVID, и это обострит ситуацию на глобальном рынке СПГ. Ранее в Еврокомиссии заявили, что газохранилища в Евросоюзе на начало 2023 года заполнены более чем на 80%, так как спрос снизился из-за теплой погоды. Молдавия назвала срок получения первых результатов аудита долга Газпрому Вице-премьер Молдавии Спыну выразил надежду на скорое получение первых результатов аудита долга перед Газпромом 4 января 2023, 22:58 Текст: Антон Антонов

В конце января Молдавия рассчитывает получить первые результаты аудита долга «Молдовагаза» перед Газпромом, сообщил вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну. Как заявил Спыну, он хочет, чтобы «результат был верным». В таком случае, по его словам, появится «отправная точка», позволяющая определить, что «делать дальше с долгом», передает РИА «Новости» со ссылкой на Vocea Basarabiei. Спыну сказал, что при отказе Газпра признать результаты «независимого аудита» нельзя будет вести речь об урегулировании задолженности, так как «никто не понимает, как она появилась». Спыну заверил, что Молдавия готова «оплачивать долг, если он есть», но отказывается оплачивать «чужие» долги. Аудит, как заявил вице-премьер, должен ответить на три вопроса: какова величина долга, как он был накоплен и кто в этом виноват. Напомним, аудит проводят нанятые кабмином страны компании Wikborg Rein Advokatfirma A. S (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co. Limited (Великобритания). При этом Молдавия не успела завершить аудит до 1 октября, как предполагали договоренности с российской стороной. Счетная палата Молдавии заявила, что долг «Молдовагаза» перед Газпромом составляет 590 млн долларов. Газпром подчеркивал, что оставляет за собой право на расторжение контракта из-за грубого нарушения сроков. Газпром считает, что долг «Молдовагаза» составляет 433 млн долларов, с учетом просрочки – 709 млн долларов. Новости СМИ2 СМИ: Восток и Запад попали в зависимость от Эрдогана «Коммерсант» указал на попадание Востока и Запада в зависимость от Эрдогана 5 января 2023, 08:22 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в 2022 году стал одним из наиболее влиятельных политиков, а с началом конфликта на Украине – почти незаменимым, так как выполняет роль практически безальтернативного посредника между двумя сторонами, получая от этого выгоду политическую и экономическую. Издание «Коммерсант» отмечает, что Эрдоган уже давно является уникальным партнером для Запада и для России, однако с начала российской спецоперации его положение стало беспрецедентным. В марте 2022 года переговоры Москвы и Киева проходили именно в Турции, однако результата не дали. При этом, пишет «Ъ», продолжение конфликта на Украине дало президенту Турции шанс укрепить свое влияние на мировой арене, хотя он неоднократно призывал к скорейшему решению конфликта мирным путем. Между тем, отмечает издание, чем дольше против России будут вводиться санкции, тем больше выгоды будет получать Турция, помогая их обходить. По данным исследования газеты The New York Times, товарооборот между Россией и Турцией с начала СВО вырос (по данным на октябрь) на 198%. Кроме того, Турция получила еще ряд бонусов от кризиса в отношениях Запада и России: проект газового хаба, заключение в Стамбуле зерновой сделки, рычаг давления на НАТО после подачи заявок на вступление в альянс Швеции и Финляндии. Вместе с тем Анкара продолжает активно сотрудничать с Киевом в военной сфере. При этом, продолжает «Ъ», Эрдоган лавирует, говоря о своем отношении к России, Западу и конфликту на Украине. Однако уже через полгода – в мае или июне 2023 – в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. «Коммерсант» подчеркивает, что выбор турецких граждан может повлиять на дальнейшее развитие украинского кризиса, повеление НАТО, ситуацию на Ближнем Востоке и на возможность Москвы обходить санкции. При этом пока точно оценить шансы Эрдогана нельзя, однако ситуация, учитывая рейтинги, для него может быть нестабильной. Напомним, ранее сенат Пакистана выдвинул кандидатуру Эрдогана на Нобелевскую премию мира в связи с действиями по урегулированию кризиса на Украине. Эксперт: Россия будет развивать поставки газа на экспорт танкерами вместо трубопроводов 4 января 2023, 09:18 Текст: Александра Юдина

Россия начнет уходить от экспорта газа по трубопроводам в сторону поставок сжиженного природного газа СПГ, выразил мнение гендиректор компании «Европейская Электротехника» по производству крупного оборудования, в том числе для нефтегазовой отрасли, Илья Каленков. По словам эксперта, в условиях фактически разрушенного Северного потока, одна из основных крупных магистральных газопроводов остается «Сила Сибири», которая идет в Китай. При этом строительство и внедрение «Силы Сибири 2» может занять минимум пять лет. Так, более мобильной транспортировкой газа станет перевозка в танкерах, передает РИА «Новости». Каленков отметил, что в данный момент в этом фокусе делается довольно много. В частности, построен завод «Новатэка» – «Ямал СПГ» мощностью около 16,5 млн тонн. Также активно строится второй завод «Новатэка» – «Арктик СПГ» и еще целый ряд заводов. Кроме того, эксперт напомнил заявление президента Владимира Путина о том, что в стране есть множество негазифицированных населенных пунктов, вследствие чего развитие внутреннего рынка потребления также будет приоритетным направлением в ближайшем будущем. «Это и социальный эффект, когда всем жителям России будет доступно дешевое и удобное топливо», – резюмировал Каленков. Тем временем первая партия сжиженного природного газа из Соединенных Штатов прибыла в Германию на ее новый терминал в Вильгельмсхафене. Новости СМИ2 Цена газа в Европе опустилась ниже 700 долларов за 1 тыс. куб. м впервые с сентября 2021 года 5 января 2023, 11:18 Текст: Елизавета Шишкова

Стоимость газа в Европе в начале торгов в четверг составила менее 700 долларов за 1 тыс. куб. м впервые с сентября 2021 года, следует из данных лондонской биржи ICE. С начала дня общее снижение стоимости составило больше 2,8%, передает ТАСС. Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до 696,3 долларов за 1 тыс. куб. м, или 63,5 евро за МВт ч. Напомним, за 2022 год расчетная цена газа в Европе составила в среднем 1260,8 доллара за тысячу кубометров. Стало известно о планах Эрдогана предложить Путину посредничество по Украине 4 января 2023, 10:16 Текст: Александра Юдина

Турецкий президент Тайип Эрдоган планирует продолжить предлагать посредничество для переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, сообщил дипломатический источник. По его словам, Эрдоган намерен продолжить усилия по возобновлению переговорного процесса между двумя странами, так как Турция имеет возможность вести переговоры с двумя сторонами, передает РИА «Новости». Ранее в Кремле анонсировали разговор Путина и Эрдогана 4 января. До этого официальный представитель турецкого президента заявил, что членство Турции в НАТО и союз с США не препятствуют поддержанию хороших отношений с Россией. Новости СМИ2 В ЕК заявили о почти полной заполненности хранилищ газа в ЕС В ЕК заявили о почти полной заполненности хранилищ газа в ЕС в начале года из-за теплой погоды 4 января 2023, 15:33 Текст: Александра Юдина

Хранилища газа в Евросоюзе на начало 2023 года заполнены более чем на 80%, так как спрос снизился из-за теплой погоды, сообщил представитель Еврокомиссии Тим Макфи. При этом точных цифр он не привел, но обозначил последнюю зафиксированную цифру в 83%. «Это очень хороший показатель на этот период года. Из-за теплой погоды спрос на газ был снижен», – передает РИА «Новости» слова Макфи. Ранее сообщалось, что отбор газа из подземных хранилищ ЕС практически сравнялся с рекордной закачкой после окончания рождественских праздников в Европе. Эрдогана выдвинули на Нобелевскую премию мира Anadolu сообщило о выдвижении Эрдогана на Нобелевскую премию мира Сенатом Пакистана 5 января 2023, 02:22 Текст: Антон Антонов

Сенат Пакистана выдвинул кандидатуру президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира в связи с действиями Анкары по урегулированию кризиса на Украине. В обращении спикера Сената Садика Санджрани в Нобелевский комитет говорится, что Эрдоган «в одиночку предотвратил глобальную катастрофу». В Пакистане заявили о «неустанных усилиях» президента Турции, а также о его «своевременной и эффективной» работе с обеими сторонами конфликта. На прошлой неделе спикер парламента Турции Мустафа Шентоп рассказал, что инициировал выдвижение Эрдогана на Нобелевскую премию мира за «вклад в дело мира между Россией и Украиной», передает ТАСС со ссылкой на Anadolu. Напомним, в 2022 году Нобелевская премия мира была вручена белорусскому адвокату и активисту Алесю Беляцкому, российскому центру «Мемориал*» (признан иноагентом), украинскому Центру гражданских свобод. Новости СМИ2 Эрдоган захотел обсудить с Зеленским «зерновой коридор» 5 января 2023, 15:03 Текст: Алексей Дегтярев

В четверг планируются переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана и украинского президента Владимира Зеленского, заявил турецкий лидер. Президенты намерены обсудить ситуацию на Украине, предложить пути ее смягчения, и поговорить на тему «зернового коридора», заявил Эрдоган, передает РИА «Новости». В ноябре прошлого года сообщалось, что Россия в ходе зерновой сделки экспортировала более 15 млн тонн зерна.