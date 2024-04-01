Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.3 комментария
В Турции задержали подозреваемых в подготовке теракта в Стамбуле
В Турции задержали уроженцев Таджикистана и Киргизии, подозреваемых в подготовке теракта в Стамбуле
Правоохранительные органы Турции задержали уроженцев Таджикистана и Киргизии, подозреваемых в подготовке теракта от лица террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ, запрещена в РФ) в Стамбуле.
Как сообщает газета Hurriyet, силовики задержали 37-летнего гражданина Таджикистана Фазылджона А. и 41-летнюю гражданку Киргизии Зульфию С. в их квартире в районе Пендик. При обыске у них были обнаружены форма жандармерии, полицейский жилет и фуражка, рация, кобура для оружия и нож, а также электронные материалы с «инструкциями», сообщает РИА «Новости».
Следствие установило, что план теракта был уже на продвинутой стадии. Фазылджон А. после допроса был арестован, а Зульфия С. депортирована из Турции.
Накануне в ходе масштабной операции в 21-й провинции Турции были задержан 51 человек по подозрению в связях с ИГ. До этого в ходе операции турецкие силовики задержали в Стамбуле 17 человек, подозреваемых в причастности к ИГ.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ