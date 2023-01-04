Трамп призвал поддержать Маккарти на пост спикера Палаты представителей

Экс-президент США Трамп призвал поддержать кандидатуру Маккарти на пост спикера Палаты представителей США

Бывший президент США Дональд Трамп призвал своих однопартийцев по республиканской партии поддержать кандидатуру Кевина Маккарти на пост спикера Палаты представителей американского Конгресса, а также противодействовать лидеру республиканского меньшинства в сенате Митчу Макконнеллу.

Заявление Трампа опубликовано социальной сети Truth Social. В нем экс-президент США заявил, что пришло время «великим республиканским членам в Палате проголосовать за Кевина, закрыть сделку, принять победу». Бывший американский президент также указал, что Маккарти будет прекрасно работать, передает ТАСС.

Также он призвал однопартийцев биться с лидером республиканского меньшинства в сенате Митчем Макконнеллом и его доминированием, который «наносит республиканской партии ущерб» и якобы является поклонником Китая.

Между тем, The New York Times пишет, что около 85% законодателей, голосовавших против Маккарти, были поддержаны Трампом перед промежуточными выборами 2022 года. Кроме того, 19 из 20 противников Маккарти являются членами собрания Freedom House, которое газета называет «ультраконсервативным собранием» из «крайне правых» республиканцев в палате.

Напомним, демократическая партия сохранила контроль над сенатом. Спикером сената осталась вице-президент США Камала Харрис, а демократ Чак Шумер – лидером демократического большинства.

Ранее лидер республиканцев Кевин Маккарти по итогам третьего тура выборов спикера Палаты представителей Конгресса США не смог заручиться поддержкой большинства, заседание нижней палаты американского законодательного органа на этом было завершено.

Накануне Палата представителей США впервые за 100 лет не смогла с первого раза избрать нового спикера нижней палаты Конгресса США.