Палата представителей США не смогла избрать спикера с первого раза

Палата представителей США впервые за сто лет не смогла избрать спикера с первого раза

Выборы спикера Палаты представителей Конгресса США впервые за 100 лет не ограничились одним туром, лидер республиканцев Кевин Маккарти с первого раза не получил большинство голосов, будет новое голосование.

На голосование были выставлены три кандидатуры: от республиканцев – Маккарти и Эндрю Биггс, а от демократов – Хаким Джеффрис. Республиканец не получил поддержку достаточного числа однопартийцев, передает ТАСС.

Ранее палаты представителей не удавалось выбрать спикера в первом туре в 1923 году.

Напомним, по итогам выборов республиканцы отобрали у демократов контроль над Палатой представителей США. Республиканцы хотят устроить аудит средств, которые США направляют на помощь Украине. Американский сенатор Билл Хагерти сказал, что Киев получает от Вашингтона много помощи, но нет «ясности относительно того, на что идут эти деньги».