Палата представителей США трижды не смогла избрать нового спикера

Американские законодатели с трех попыток не смогли избрать нового спикера Палаты представителей Конгресса США

Лидер республиканцев Кевин Маккарти по итогам третьего тура выборов спикера Палаты представителей Конгресса США не смог заручиться поддержкой большинства, заседание нижней палаты американского законодательного органа на этом было завершено, следует из трансляции телеканала C-SPAN.

Кандидат от демократов Хаким Джеффрис в ходе голосования получил поддержку 212 американских законодателей, тогда как Маккарти, несмотря на контроль республиканцев над нижней палатой, поддержали лишь 202 конгрессмена, при необходимых для победы 218 голосах, передает ТАСС.

При этом по итогам третьего тура голосования число республиканцев, которые не поддержали своего лидера, увеличилось до 20 по сравнению с 19 во втором и первом турах. Все они поддержали другого однопартийца – Джима Джордана.

Накануне Палата представителей США впервые за 100 лет не смогла с первого раза избрать нового спикера нижней палаты Конгресса США.

Последний раз подобная ситуация имела место в 1923 году. Тогда для утверждения нового спикера потребовалось целых девять туров голосования. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из кандидатов не наберет достаточное количество голосов. Палата представителей возобновит заседание в среду в полдень по местному времени (20.00 мск).