Блогеры возмутились пародии Смольянинова на приезд Лаврова в Африку

Блогеры назвали уехавшего из России актера Артура Смольянинова (признан иноагентом) не очень умным за пародию на визит главы МИД России Сергея Лаврова в Африку.

«Иноагент Смольянинов «высмеял» приезд Лаврова в Африку. Вообще это представление больше похоже на сбежавшего из дурки, но, по всей видимости, Артур считает, что это очень умное видео с глубочайшим философским смыслом», – пишет Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Мозги иноагента Смольянинова окончательно разжижило в эмиграции. Делает нелепые агитки в «Гражданине поэте» с другим иноагентом – Быковым. Вместо Ефремова, который сидит за пьяное ДТП со смертельным исходом», – считают авторы Telegram-канала «Вариант».

Блогер Полина Усенко раскритиковала Смольянинова за его попытку спародировать Лаврова. «Смольянинов высмеял визит Лаврова в Африку. Ну как высмеял... по крайней мере, ему кажется, что это смешно», – написала Усенко в Telegram-канале.

Напомним, Смольянинов в интервью заявил о готовности воевать на стороне Украины. Он пригрозил убить другого актера Сослана Фидарова, участвующего в СВО.

В октябре 2022 года Гагаринский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Дело возбудили из-за негативного высказывания о спецоперации на Украине. Дело в отношении артиста было направлено в суд 17 октября.

С декабря 2022 года Смольянинов работает с другим СМИ-иноагентом, размещенным в Латвии, – «Медузой*».