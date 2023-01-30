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Глава Мюнхенской конференции призвал к поставкам Киеву истребителей
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Хойсген выступил за передачу Украине истребителей
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Западным странам следует передать Украине истребители – например, американские F16 или самолеты советской разработки, которые поставлялись в ГДР, заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.
Хойсген назвал такой шаг «адекватной» мерой по «защите» Украины от «атак россиян». Он утверждает, что поставки Киеву вооружений, включая танки и самолеты, не противоречит международному праву, передает РИА «Новости» со ссылкой на ARD.
По версии Хойсгена, поставки не делают Запад участником боевых действий, передает ТАСС.
В субботу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев проводит переговоры о поставках авиации и дальнобойных ракет для ударов по территории России. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обсуждение поставок Киеву самолетов продолжится в ближайшие недели.
Во Франции ответили на угрозы Украины бойкотировать Олимпиаду в Париже
Лидер движения «Патриоты» Филиппо: Мировой спорт переживет бойкот Украины ОИ в Париже
Возглавляющий французское движение «Патриоты» Флориан Филиппо ответил на заявления Украины, пригрозившей бойкотом Олимпийских игр 2024 года в случае участия в них спортсменов из России.
По его словам, мировой спорт переживет, если Украина будет бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допуска российских спортсменов, передает «Чемпионат».
Президент МОК Томас Бах сказал, что россияне могли бы участвовать в ОИ в нейтральном статусе.
Напомним, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что в феврале Генассамблея НОК Украины обсудит возможность бойкота Олимпийских игр, которые должны пройти в Париже в 2024 году.
Глава минобороны Украины признал тяжелую военную ситуацию на востоке
Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил в интервью канадскому телеканалу CBC, что военная ситуация на востоке тяжелая.
В интервью Резников сослался на украинских генералов, он отметил, что военная ситуация «сложная, но находится под контролем», передает РИА «Новости».
Глава ведомства также отметил, что на получение обещанных Западом танков и обучение их использованию уйдет некоторое время.
Напомним, после нескольких недель колебаний Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, а также не препятствовать их поставкам со стороны других государств.
Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.
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В США предрекли Украине печальное будущее из-за сговора в НАТО
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Запад намеренно растягивает поставки техники НАТО Украине, чтобы создать видимость поддержки Киева, при этом страны осознают неизбежность поражения ВСУ, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он подчеркнул, что некоторые страны НАТО открыто говорят о невмешательстве в украинский конфликт, при этом другие страны участвуют на фарсовом уровне, то есть предоставляют оборудование, которое не будет работать. При этом, подчеркнул Риттер, никто из них не верит, что Украина может выиграть в конфликте, сообщает РИА «Новости».
По словам военного, такой вывод можно сделать из того, что Запад не предоставляет вооружения в том объеме, который якобы необходим для победы ВСУ.
«Кроме того, поставки будут осуществлять постепенно в соответствии с определенным графиком, который говорит о том, что обещанное вооружение никогда не будет передано в полном объеме, военные не получат должной подготовки для их использования, а также не стоит забывать и про логистические проблемы. Все это гарантирует поражение Украины», – считает полковник.
Напомним, после нескольких недель колебаний Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, а также не препятствовать их поставкам со стороны других государств.
Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.
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В США план Зеленского по захвату Крыма назвали безумием
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План президента Украины Владимира Зеленского по захвату Крыма невыполним, но может спровоцировать Третью мировую войну, написал старший редактор журнала American Conservative Род Дрехер.
Он подчеркнул, что «Россия никогда не отпустит ни Крым, ни Донбасс. Безумие для Киева – думать, что он сможет их вернуть», передает РИА «Новости».
Кроме того, именно Соединенные Штаты нарушили красные линии, объявив о намерении принять Украину в НАТО в 2008 году, напомнил обозреватель.
По словам журналиста, киевский режим страдает от нехватки солдат, поэтому нельзя исключать, что Вашингтон решится на отправку американского контингента для помощи ВСУ. При этом автор полагает, что результатом такого решения станет официальное объявление войны России.
Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина в ускоренном режиме ведет переговоры с западными коллегами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет для ударов по Крыму.
Напомним, Пентагон заявил о праве Украины «провести операцию» в Крыму. При этом координатор по страткоммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Киев сам решит, по каким частям Украины, к числу которых США относят и Крым, ВСУ будут наносить удары.
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Украинцев разозлил пост Стивена Кинга в поддержку Киева
В Twitter пользователи раскритиковали писателя Стивена Кинга, им показалось, что он пренебрежительно относится к украинцам, так как неправильно использовал артикль перед названием страны.
В своем посте в поддержку Киева Кинг написал the Ukraine, что противоречит официальному названию страны на английском языке, которое отстаивает Киев, сообщает РИА «Новости».
«Обращение the Ukraine унизительно для нации», – написал пользователь Павел в комментариях.
«Спасибо, конечно, но правильно писать Ukraine, а не the Ukraine», – также ответила Татьяна.
«Только это Ukraine (страна), а не the Ukraine (регион). Мы не говорим the England или the Finland – the относится к региону или нескольким регионам, объединенным вместе, например the Untied Kingdom», – добавила Анна.
Название Украины на протяжении многих десятков лет периодически употреблялось с определенным артиклем. Есть теория, что артикль попал в название Украины из прежнего названия УССР – республики в составе СССР, в сложном названии которой артикль должен присутствовать (The Ukrainian Soviet Socialist Republic).
В Госдуме заявили о прямом участии США в боевых действиях на Украине
Володин назвал поставки оружия на Украину свидетельством участия США в боевых действиях
Поставки тяжелых вооружений киевскому режиму свидетельствуют о прямом участии США в боевых действиях на Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин в своем Telegram-канале написал, что сегодня Украина – полигон Вашингтона и НАТО для испытания своего оружия и обкатки новых способов ведения войны. «С потерями они не считаются: украинцы используются как расходный материал. Там находятся американские инструкторы, наемники. Для спасения киевского режима начали поставлять тяжелые вооружения», – указал он.
«Все это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию», – подчеркнул Володин.
В среду США подтвердили готовность передать Украине танки M1 Abrams.
Ранее президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью до 2,5 млрд долларов.
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Российские войска на пяти направлениях уничтожили 350 украинских военных
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За последние сутки на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях ликвидировано 350 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны России.
На Купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики, говорится в Telegram-канале Минобороны России.
В районах населенных пунктов Лиман Первый, Ольшана и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер и самоходная гаубица «Акация».
На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение скоплениям живой силы 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 27-ой бригады национальной гвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Ямполовка, Торское и Серебрянка Донецкой Народной Республики.
Потери противника на данном направлении за сутки составили до 110-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, самоходное орудие «Нона С» и боевая машина РСЗО «Град».
На Донецком направлении потери противника на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевых бронированных машины, 14 автомобилей, две самоходных гаубицы «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30 и две установки РСЗО «Ольха» и «Смерч».
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой Народной Республики уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-ой механизированной бригад ВСУ. Потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля и две самоходные гаубицы «Акация».
Ранее сообщалось, что на Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции.
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Суд на Украине отказал в конфискации комбината российского бизнесмена Шелкова
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказал в конфискации принадлежащего российскому бизнесмену Михаилу Шелкову Демуринского горно-обогатительного комбината, пишет украинское издание «Страна.ua».
Комбинат производит ильменитовый концентрат, необходимый для получения титана и титановых сплавов, сообщает РИА «Новости».
Одновременно с этим были арестованы принадлежащие Шелкову квартиры, счета и даже трактор.
Санкции в отношении Шелкова были введены указом президента Украины Владимира Зеленского в июне 2021 года.
Ранее ВАКС конфисковал все имущество экс-президента страны Виктора Януковича, включая пушку XIX века.
СМИ: Более 40% территории Украины заминировано
Sky News: Более 40% всей территории Украины заминировано в результате боевых действий
Свыше 40% всей территории Украины заминировано в результате боевых действий, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на подсчеты экспертов.
Как заявила представитель неправительственной организации Mines Advisory Group Катерина Темплтон, Украина является самой заминированной страной в мире, а степень заминированности различными типами боеприпасов даже невозможно сравнить с Афганистаном и Сирией, передает ТАСС.
Согласно данным Mines Advisory Group, с 24 февраля 2022 года по 10 января на Украине от мин пострадали по меньшей мере 611 человек. В организации подчеркнули, что на разминирование украинской территории потребуются годы.
Ранее губернатор региона Виталий Коваль заявил, что весь пограничный периметр заминирован в граничащей с Белоруссией Ровненской области Украины.
Американские СМИ назвали выгоду США от поддержки Украины
Newsweek: США поддерживают Киев из-за больших запасов титана на Украине
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США продолжают поддерживать киевский режим из-за крупных запасов титана на Украине, сообщили СМИ.
Newsweek пишет, что сейчас в США и союзных странах предпринимаются усилия по выявлению, исследованию и использованию огромных ресурсов Украины в виде металла, имеющего решающее значение для разработки самых передовых военных технологий, которые сформируют основу будущего сдерживания России и Китая, передает РИА «Новости».
Отмечается, что Министерство внутренних дел США рассматривает титан как один из 35 полезных ископаемых, жизненно важных для экономической и национальной безопасности страны. При этом более 90 процентов титановой руды Соединенные Штаты импортируют.
«Поскольку на Западе все чаще ведутся споры о том, почему в наших интересах продолжать поддерживать Украину, я думаю, что это один из аргументов, который вы начнете слышать чаще всего», – сообщил источник.
Ранее президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью до 2,5 млрд долларов.
Напомним, что российские разработчики создали технологию переработки руд для получения диоксида титана, она должна заменить применяющиеся в российской промышленности зарубежные технологии.
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Конгрессу США предложили установить бюст Зеленского в Капитолии
Американский конгрессмен Уилсон представил проект резолюции об установке бюста Зеленского в Капитолии
На рассмотрение Палаты представителей Конгресса США конгрессменом Джо Уилсоном вынесен проект резолюции об установке в здании Капитолия бюста украинского президента Владимира Зеленского.
Конгрессмен-республиканец из Южной Каролины выступил за то, чтобы совет по изящным искусствам приобрел бюст Зеленского, который, по мнению законодателя, следует установить для «демонстрации в подходящей для этого постоянной локации в крыле Палаты представителей». Сейчас документ находится на рассмотрении в профильном комитете по управлению палатой, передает РИА «Новости».
Напомним, в декабре Зеленский посетил Вашингтон и выступил в Конгрессе США. Одним из самых запомнившихся эпизодов стал тот, в котором покидавшая пост спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, принимая от Зеленского украинский флаг, поцеловала ему руки.
Politico узнала о тайной кампании в Пентагоне в поддержку передачи F-16 Киеву
Politico сообщила о попытках военных представителей «незаметно склонить» Пентагон к поддержке поставок F-16 Киеву
Группа военных представителей «незаметно склоняет» Пентагон к одобрению отправки истребителей F-16 на Украину, сообщают СМИ.
Решение пока не принято. Ожидается, что на принятие решения могут уйти недели. Речь идет либо об отправке собственных воздушных судов американской армии, либо об их реэкспорте из третьих стран. Киев должен заявить о том, что данный тип вооружений является для украинских властей наивысшим приоритетом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Издание пишет, что идея передачи Киеву F-16 набирает все большую поддержку внутри Пентагона. Высокопоставленный представитель Пентагона заявил: «Я не думаю, что мы встречаем сопротивление», – передает ТАСС.
Напомним, на Западе заговорили о передаче Украине истребителей F-15 и F-16, причем конкретные договоренности возможны в течение нескольких недель.
МИД указал главного выгодоприобретателя в украинском кризисе
Рябков назвал США главным выгодоприобретателем в украинском кризисе
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США являются главным дирижером и выгодоприобретателем в украинском кризисе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков отметил, что Украина сейчас выполняет для США в том числе и функцию испытательного полигона для ВПК, на котором проходят проверку «различные системы вооружений и способы их применения, включая современные, весьма дальнобойные». Как указали в МИДе, вооружения «испытывается на предмет сопротивляемости российскому оружию».
По словам Рябкова, США, добиваясь от других стран передачи Украине военной техники, отправляют ее «на утилизацию», а сами хотят навязать Европе многомиллиардные контракты на закупку уже американской продукции. Рябков считает, что эта «циничная игра плохо закончится для тех, кто в нее сейчас самозабвенно играет», передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что плата за поставки тяжелых танков Украине станет бременем для европейских налогоплательщиков, а Соединенные Штаты при этом останутся «с хорошими барышами». Военный эксперт Александр Бартош указал, что США таким образом захватывают оружейный рынок Европы.
Украинцев предупредили о росте счетов за свет на фоне отключений электричества
Коваленко объяснил повышение сумм в платежках за свет на Украине на фоне отключений электроэнергии
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Гендиректор украинской энергокомпании YASNO (ДТЭК) Сергей Коваленко объяснил, почему на Украине на фоне отключений электроэнергии жители получают платежки за свет с суммами «выше, чем обычно».
«Частый вопрос: если подачи практически постоянно нет, почему я говорю, что потребление не поменялось и почему платежки выросли?» – говорится в сообщении Коваленко. Он пояснил, что дело, во-первых, в «отложенном или повышенном потреблении электроэнергии» после возобновления ее подачи – как заявил Коваленко, сразу включается множество приборов. Это, по его словам, может свести на нет экономию при отключении.
Во-вторых, играет роль нерегулярная или запоздалая передача показаний счетчиков. В таких случаях объем потребленной электроэнергии высчитывают «по среднесуточному потреблению», ориентируясь на показания предыдущих периодов. В результате «сумма в счете может быть выше, чем обычно», передает РИА «Новости».
Напомним, ДТЭК сообщала, что в результате похолодания в Киеве происходят аварийные отключения света, во всех регионах Украины действуют значительные ограничения на потребление электричества.
В Госдуме предупредили Украину о последствиях в случае ракетного удара по Крыму
Депутат Госдумы от Севастополя Белик предупредил Киев о последствиях в случае ракетного удара по Крыму
Попытки Украины нанести ракетный удар по Крыму не останутся безнаказанными, так как у российской армии есть чем обороняться и чем контратаковать, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Белик отметил, что переговоры Украины о поставках новых дальнобойных ракет, возможно, ведутся, и вполне возможно, что их дадут, но это не означает, что они будут безнаказанно стрелять по Крыму, передает РИА «Новости».
По его словам, РФ есть чем обороняться и чем контратаковать, «так что один из приближенных Зеленского зря тешит себя мыслью, будто бы он сейчас поставит полуостров на колени». «Это не удавалось никому. Так что пусть ведут переговоры, но реакция будет заранее предсказуемая - получат по лбу так, что в лучшем случае упадут на спину, а может что и похуже», – добавил он.
Депутат подчеркнул, что против России, которая всегда оставалась непокоренной, не существует универсального оружия, и весь мир в этом убедился. «За последнюю тысячу лет, сколько существует наше государство, каждый захватчик думал, что вот сейчас он применит новейшие технологии и самую современную тактику и завоюет Россию, но все это заканчивалось одинаково. Все в лучшем случае успевали унести ноги», – сказал Белик.
Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина в ускоренном режиме ведет переговоры с западными коллегами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет для ударов по Крыму.
Напомним, Пентагон заявил о праве Украины «провести операцию» в Крыму. При этом координатор по страткоммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Киев сам решит, по каким частям Украины, к числу которых США относят и Крым, ВСУ будут наносить удары.
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