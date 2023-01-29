«Краснополь» уничтожил центр связи ВСУ со Starlink в Угледаре

RT сообщил об уничтожении центра связи ВСУ со Starlink в Угледаре в результате удара высокоточным снарядом «Краснополь»

В четверг российские войска нанесли удар высокоточным снарядом «Краснополь», уничтожив полевой штаб и центр связи вооруженных сил Украины в Угледаре, обнаруженные по работе терминала Starlink, сообщают СМИ.

Штаб и центр связи находились в здании котельной, их обнаружили, когда средства радиоэлектронной борьбы «Житель» и «Свет-КУ» позволили выявить антенну терминала спутниковой интернет-связи Starlink, передает RT.

Как сообщает RT в Telegram, в штаб поступали данные от украинских подразделений 72-й механизированной бригады, 23-го стрелкового батальона и частей территориальной обороны как в городе, так и вне его.

Уничтоженный центр связи со Starlink стал третьим, обнаруженным в районе Угледара и Павловки комплексами РЭБ. Еще два уничтожили ударами, «Торнадо-С», «Гвоздики» и «Гиацинта-С» в декабре.

Напомним, Starlink на Украине стал массовым средством связи для ВСУ. Украинские военнослужащие используют Starlink не только в военных целях, а также для личных звонков и общения в соцсетях.