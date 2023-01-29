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Выросло число пострадавших от землетрясения в Иране
Агентство ИРНА: Число пострадавших от землетрясения в Иране возросло до 664
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Число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана увеличилось до 664, двое погибли, сообщил губернатор провинции Мохаммад Садег Мотамедян.
По его словам, землетрясение нанесло ущерб двум городам и более чем 70 селам, в которых разрушены до половины всех строений, передает ТАСС.
Ранее в регионе произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9, жертвами которого предварительно стали не менее трех человек, пострадали около 450 человек.
Минобороны сообщило о большом числе жертв удара ВСУ по больнице в Новоайдаре
В результате удара ВСУ по больнице в Новоайдаре погибли 14 человек
ВСУ нанесли удар по больнице в Новоайдаре в ЛНР из РСЗО HIMARS, погибли 14 человек, ранены 24 пациента и сотрудников медперсонала, сообщили в Министерстве обороны.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВСУ намеренно нанесли удар из РСЗО HIMARS по зданию райбоольницы в Новоайдаре Луганской народной республики (ЛНР), где оказывалась медицинская помощь местному населению и военнослужащим.
От реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью погибли 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медперсонал, всем пострадавшим оказывается помощь.
В Минобороны назвали намеренный ракетный удар по медучреждению тяжким военным преступлением киевского режима и пообещали, что все причастные к нему понесут ответственность.
Ранее утром в субботу ВСУ обстреляли и повредили зернохранилище, а также прилегающие ангары и сельхозтехнику в Новоалександровке в ЛНР.
Стали известны подробности инцидента с двумя разбившимися истребителями в Индии
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Разбившиеся в Индии истребители Су-30 и Mirage 2000 ВВС страны могли столкнуться в воздухе, сообщил канал News 18 со ссылкой на источник.
«Рассматривается версия, что самолеты могли столкнуться в воздухе», – сообщил собеседник телеканала, передает РИА «Новости».
Один из пилотов самолета погиб, его позже обнаружили мертвым. Источник сообщил, что два пилота обнаружены живыми. Они получили серьезные травмы и по воздуху доставлены в госпиталь.
Отмечается, что после инцидента министр обороны Индии Раджнатх Сингх связался с начальником штаба обороны генералом Анилом Чауханом и главнокомандующим ВВС Вивеком Рамом Чаудхари.
Один пилот разбился в округе Морена в штате Мадхья-Прадеш, другой, как полагают, упал в 100 км от этого места в штате Раджастхан.
Напомним, два истребителя ВВС Индии Су-30 и Mirage 2000 в субботу потерпели крушение в индийском штате Мадхья-Прадеш. Самолеты вылетели с расположенной в штате авиабазы Гвалиор, где проходили учения.
Экс-министр Польши Сикорский объяснил, что довело Украину до «плачевного состояния»
Экс-министр Польши Сикорский заявил, что Украина дошла до «плачевного состояния» из-за коррупции и мании величия
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Украина в данным момент пребывает в плачевном состоянии из-за растущей коррупции и мании величия, заявил в интервью Krytyka Polityczna экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский.
По его словам, украинские элиты тянули и теряли время, пытаясь скрыть свою коррумпированность и манию величия за сказкой о крупной игре с США, Россией, Европой и Китаем, передает РИА «Новости».
Также Сикорский подчеркнул, что в 1991 году Украина была более развитой страной, чем Польша. Кроме того, «Киеву досталась территория» с построенными атомными блоками, авиапромышленностью, с самыми плодородными землями в мире и без долгов. Однако ко времени начала спецоперации в 2022 году ВВП Украины уже был в четыре раза меньше, чем у Польши.
Политик заметил, что простым жителям постсоветской республики в данный момент приходится дорого расплачиваться за действия киевского режима.
Публицист Мэттью Пэррис в статье издания Spectator заявлял, что Украина после завершения военных действий останется коррумпированной и бедной страной.
Стало известно о смене тактики Запада на Украине
The New York Times: Страны Запада отправят Украине бронетехнику и артиллерию вместо танков
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Западные страны планируют сосредоточиться на отправке бронетехники и артиллерийских орудий Украине вместо танков, а также создать особые курсы обучения украинских солдат, сообщил эксперт по России в CNA, политический аналитик Майкл Кофман газете The New York Times.
Кофман заявил газете The New York Times, что небольшое количество обещанных танков является наименее значительной частью будущих поставок, западные страны считают важным посылать больше боевых бронированных машин, артиллерию и высокоточные боеприпасы, передает Ura.ru.
Также, по словам Кофмана, Запад создаст особые курсы для обучения украинских солдат для использования нового типа вооружений.
Ранее сообщалось, что Украина ведет срочные переговоры с западными коллегами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет.
До этого стало известно, что в США обозначили четыре шага для окончания украинского конфликта. Эксперты RAND заявили, что Вашингтон может убедить Киев вступить в переговоры.
Медведев резко отреагировал на заявление Бербок о «войне с Россией»
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев удивился из-за заявлений главы МИД Германии Анналены Бербок о войне Европы с Россией.
Фразу Бербок о том, что страны Евросоюза воюют с Россией, а не против друг друга, он назвал цепляющей.
«Разве не замечательно, что министр иностранных дел Германии такая абсолютная и полезная дура?», – написал Медведев в Twitter, передает ТАСС.
Напомним, в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге Бербок призвала европейские государства увеличить помощь Киеву, заявив, что страны Европы ведут войну против России, а не друг против друга.
Российская армия заняла выгодные позиции на Донецком направлении
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На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным в Telegram-канале Минобороны, на Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями Южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. В результате за сутки ликвидированы более 30 человек, боевая машина пехоты, установка РСЗО «Град», самоходная артустановка «Пион», гаубица «Гиацинт-Б», две гаубицы «МСТА-Б», американская артиллерийская система М-777, а также РЛС контрбатарейной борьбы.
Кроме того, на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены скоплениям живой силы и техники 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районе Синьковки Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Там же уничтожено до 25 военнослужащих, боевая бронемашина, два пикапа, самоходная гаубица «Гвоздика» и артиллерийская система М-777.
Также, по данным Минобороны, на Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле поселка Вишневое Харьковской области, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества.
Противник за сутки на данном направлении потерял более 50 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и одну артиллерийскую систему М-777.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» продолжили успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Новоселка, Новомайорское Донецкой народной республики (ДНР) и Луговское Запорожской области. Возле поселка Водяное ДНР и Никольское Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов и бронетехники ВСУ.
Всего общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 70 военнослужащих, две машины пехоты, три бронемашины, два пикапа, три гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная гаубица «Гвоздика».
В Минобороны сообщили, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС России нанесено поражение 86 подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах, а возле Красноармейска ДНР сбит в воздухе самолет МиГ-29 ВСУ.
ПВО за сутки сбило девять украинских беспилотников в районах Кременной, Владимировки НР, Табаевки Харьковской области, Никольского ДНР и Жеребянки Запорожской области.
Кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах города Донецк и Валерьяновки ДНР.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили под Авдеевкой диверсантов ВСУ.
Также российские войска «закрепились» на восточных окраинах Угледара
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Бывший разведчик США предрек исход СВО
Бывший американский разведчик Риттер предсказал окончание конфликта на Украине к концу лета
Российские войска готовятся к масштабному наступлению по всему фронту, конфликт на Украине завершится к концу лета или к началу осени 2023 года, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Разведчик считает, что ВС России пойдут в наступление, а Украине придется оттягивать резервы, в то время как российские войска будут вгрызаться в слабые места противника, пока у него не закончатся солдаты, передает «Царьград».
Риттер предрек Украине провал армий «Центр» по аналогии с немецкой группировкой во время Второй мировой войны, когда линия фронта лопнула и была прорвана оборона.
«Вот что произойдет. Россия ударит широким наступлением. Медленным, методичным, Россия в этом не знает равных. Она будет воевать по науке, и мы все, наконец, увидим, как это выглядит – русское наступление по их военной доктрине», – заявил бывший разведчик США.
Риттер считает, что ВС России уничтожит ВСУ артиллерией, танками и пехотой, и Украина будет повержена к концу лета, началу осен.
Также бывший разведчик США заявил, что западное оружие будет уничтожено на Украине российской армией, и «нет ничего, что может остановить русских».
«Мы просто еще раз увидим, как немецкая сталь горит на украинской земле под русскими ударами», – подытожил Скотт Риттер.
Ранее бывший американский разведчик заявил, что танки Abrams не успеют добраться на Украину, поскольку конфликт к июлю будет завершен.
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В России оценили угрозу от поставки Украине западных дальнобойных ракет и авиации
Военный аналитик Дандыкин: Россия сможет уничтожить западную авиатехнику до ее применения ВСУ
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Требования Украины предоставить ВСУ авиацию и ракеты повышенной дальности говорят о желании Зеленского втянуть НАТО в конфликт с Россией на полных оборотах, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее в Киеве заявили о проведении с Западом переговоров по поставке авиации и дальнобойных ракет.
«Поставки Украине западной авиации и дальнобойных ракет бессмысленны – вся территория страны, в том числе взлетно-посадочные полосы и аэродромы, находятся под контролем российских истребителей и дальнобойного оружия. По этим объектам работают Су-35 – истребители поколения 4++. Уже работали истребители пятого поколения Су-57 и другие самолеты. Если Украине что-то перебросят из западной авиации, то наши асы отработают по плану», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.
Кроме того, для управления зарубежными истребителями Украине потребуются профессиональные летчики, которых сильно не хватает. «Гибнут не только самолеты, но и летчики. Ушло уже очень много. По данным Минобороны России, всего было уничтожено почти четыре сотни украинских самолетов», – напомнил эксперт.
По его словам, своими требованиями Украина только повышает ставки, «которые ни к чему хорошему для западных спонсоров не приведут». «Мечта президента Украины Владимира Зеленского – это втянуть НАТО на полных оборотах – с участием Польши и Германии – в войну против России. Для них главное – как можно больше нанести нам урона. Но я надеюсь, что у Запада еще есть здравомыслие и они не пойдут на это», – добавил Дандыкин.
«Хотелки» киевского режима «во многом начинают не совпадать с желаниями тех, кто им помогает», полагает эксперт. «Все эти требования приведут к тому, что Украине перестанут помогать, потому что не будет результата. Есть изумительная «Сказка о рыбаке и рыбке». Старуха просила сначала корыто, а затем дошла до владычицы морской. Требовать можно всего чего угодно, как наркоман дозы – все больше и больше», – считает собеседник.
Те танки, которые были обещаны Киеву на этой неделе, будут уничтожены на поле боя в ходе спецоперации, единственное, на что могут рассчитывать Вооруженные силы Украины (ВСУ), – это тактические продвижение и замедление темпов СВО, «но не более того». «Всю эту тяжелую западную технику уничтожат наши военные противотанковыми управляемыми ракетами, им помогут танкисты, вертолетчики и летчики на штурмовиках Су-25 – они знают все слабые места этих танков», – подытожил эксперт.
В субботу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев в ускоренном режиме ведет переговоры с западными коллегами о передаче авиации и дальнобойных ракет для ударов по территории России. «Думаю, мы в короткое время выйдем на следующие инструменты, то есть на авиацию и ракеты повышенной дальности», – сказал Подоляк.
По его словам, дальнобойные ракеты позволят уничтожить артиллерийские склады и прочую тыловую инфраструктуру на территории Крыма.
Ранее на этой неделе стало известно об обсуждении на Западе возможности передачи Украине американских истребителей F-15, F-16, F-18 или шведских Gripen. У Вашингтона в связи с этим есть опасения, что подобный шаг может привести к еще большей эскалации конфликта. Кроме того, такая поставка может превратиться в «логистический кошмар» для западных союзников.
Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра уже заявил о готовности страны рассмотреть возможность поставок F-16, если соответствующая просьба поступит от Киева. В свою очередь замглавы украинского МИД Андрей Мельник озвучил Берлину «творческое предложение» отдать 93 многоцелевых боевых самолета Tornado.
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Врачи предсказали Саакашвили фатальный исход из-за самовредительства
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Экс-президенту Грузии, гражданину Украины Михаил Саакашвили, отбывающему шестилетний срок и находящемуся сейчас в тбилисской клинике «Вивамеди», грозит фатальный исход из-за самовредительства, заявил директор этой больницы Зураб Чхаидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы предложили ему необходимую для организма инфузионную терапию, но получили категорический отказ, – сказал глава клиники. – Обращаюсь к членам его семьи, чтобы они убедили слушаться врачей. Иначе это может привести к фатальному результату».
По его словам, Саакашвили по собственной инициативе регулярно сокращает количество принимаемой пищи.
Зураб Чхаидзе сообщил, что экс-президент таким образом «протестует против ведущихся против него судебных процессов».
Он отметил, что врачи делают все возможное, однако Саакашвили сопротивляется назначениям.
По его словам, Саакашвили целенаправленно желает довести себя до такого состояния, чтобы попасть в реанимацию.
Глава клиники призвал и однопартийцев Саакашвили, его близких «убедить этого человека, чтобы он себя не вел так».
У Саакашвили, теряющего в весе, нет противопоказаний для приема пищи, сказал он.
Экс-президент в основном находится в постели, отметил директор «Вивамеди».
В конце января стало известно, что экс-президент Грузии Саакашвили заразился коронавирусом.
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Президентом Чехии стал отставной генерал Петр Павел
Бывший генерал, экс-председатель Военного комитета НАТО Петр Павел станет новым президентом Чехии по итогам второго тура выборов, это стало известно в ходе завершающегося в субботу подсчета голосов избирателей, сообщает Чешское телевидение.
«Новым чешским президентом избран Петр Павел, – отметил ведущей телепрограммы, передает ТАСС.
Отмечается, что Андрей Бабиш уже не сможет собрать необходимое число голосов избирателей.
В ближайшее время в Праге ожидается пресс-конференция избранного президента Чехии.
Ранее Павел лидировал на выборах президента Чехии с 53,9% голосов.
Британский полковник описал дилемму Зеленского после российского наступления
Британский полковник Кемп: При наступлении российской армии Зеленскому придется решить две проблемы
ВСУ придется защищаться и организовать собственное продвижение одновременно, президент Украины Владимир Зеленский столкнется с двумя серьезными проблемами в случае масштабного российского наступления, заявил британский полковник в отставке Ричард Кемп.
Кемп в интервью Express заявил, что у Зеленского на сегодня две большие головные боли: в случае большой наступательной операции ВСУ придется и защищаться и продвигаться, а одновременно сделать эти две вещи практически невозможно, передает РИА «Новости».
Ранее военный эксперт Скотт Риттер заявил, что танки Abrams даже не успеют добраться на поле боя на Украине, поскольку конфликт к тому моменту, как бронетехнику будет готова к доставке и применению.
Видео с дракой в московском метро заинтересовалась полиция
Полиция разыскивает участников драки в московском метро
Полиция изучает видеозапись из московского метро, на которой мужчина в вагоне у станции «Курская» избивает ногами двух человек, заявили в ГУМВД Москвы.
Видеозапись из метро, на которой мужчина избивает ногами двух человек на станции метро «Курская», заинтересовало полицейских.
В ГУМВД Москвы отметили, что полицейские устанавливают дату происшествия, а также всех участников инцидента, передает РИА «Новости».
В апреле в метро Москвы произошла драка с участием 21-летнего молодого человека и 42-летней женщины, предполагаемого зачинщика задержали.
Актер Сослан Фидаров из окопов передал привет коллеге по фильму «9 рота» Артуру Смольянинову
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Российский журналист Александр Рогаткин опубликовал записанное «в окопах Запорожья» видеообращение актера Сослана Фидарова, где тот передает «большой привет» коллеге по фильму «9 рота» Артуру Смольянинову.
В Telegram-канале «Рогаткин Live» опубликована видеозапись, на которой стоя с ружьем в окопах Фидаров обещает Артуру, что «сильно побьет его там, где поймает».
«Здесь есть даже пацаны 19 лет, о чем еще говорить... те, кто уехали, – позор России, не приезжайте больше сюда никогда, это не ваша страна. Она была наша, теперь она трижды наша», – сказал актер.
Напомним, Смольянинов в интервью заявил о готовности воевать на стороне Украины. Он пригрозил убить другого актера Сослана Фидарова, участвующего в СВО.
В октябре 2022 года Гагаринский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Дело возбудили из-за негативного высказывания о спецоперации на Украине. Дело в отношении артиста было направлено в суд 17 октября.
С декабря 2022 года Смольянинов работаем с другим СМИ-иноагентом, размещенным в Латвии, – «Медузой*».
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В США обозначили четыре шага для окончания украинского конфликта
Аналитики RAND заявили, что США способны взять на себя обязательства и убедить Киев вступить в переговоры
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Вашингтон имеет все возможности повлиять на окончание украинского конфликта, убедив Киев вступить в мирные переговоры, а также взяв на себя обязательства по обеспечению безопасности, следует из доклада американского исследовательского центра RAND Сorporation.
Первым шагом в докладе отмечена возможность США заставить киевский режим сесть за стол переговоров, манипулируя обещанием помочь с заключением мира, передает Ura.ru.
Вторых шагом может стать взятая ответственность по обеспечению безопасности Украины. В-третьих, Вашингтон может гарантировать нейтралитет Украины, а последним шагом станет выдвижение условий для смягчения антироссийских санкций.
Аналитики отмечают, что в Европе уже создан спецштаб по координации помощи Украине. Вашингтон, в свою очередь, может пообещать активное военное вмешательство суверенитета Украины. Самым главным эксперты выделяют обещание США предоставить гарантии нейтралитета Украины, что, в свою очередь, со временем нормализет отношения между Россией и странами НАТО.
Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине в течение 24 часов.
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В Киеве подсчитали необходимое для охраны воздушного пространства число истребителей
В Киеве заявили о необходимости пяти бригад истребителей для охраны неба над Украиной
Для обеспечения охраны воздушного пространства Украины нужно минимум пять бригад истребителей вместе с системами противовоздушной обороны, заявил пресс-секретарь воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Игнат в эфире национального телемарафона «Единые новости» уточнил, что Украине нужно не 24 самолета, а пять бригад истребителей, которые смогут вместе с системами ПВО обеспечить охрану воздушного пространства страны, передает РИА «Новости».
По его словам, истребители могут быть переданы Западом постепенно, если, конечно, их согласятся отправить.
Ранее в Киеве заявили о проведении с Западом переговоров по поставке авиации и дальнобойных ракет для ударов по Крыму.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какую угрозу России несут поставки Украине западных дальнобойных ракет и авиации.