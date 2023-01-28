Инструктор рассказал о сложностях с западными танками для ВСУ

Инструктор ВСУ сравнил танк Leopard 2 с Porsche и рассказал о сложностях его вождения

ВСУ столкнутся с проблемами при использовании новых танков Leopard 2, когда они поступят на Украину, они сложнее, чем советские машины, и создадут трудности, заявил инструктор ВСУ.

Издание Financial Times в своей статье рассказало об особенностях немецких танков Leopard 2, которые собираются поставить на Украину. Один из инструкторов ВСУ считает, что украинцы столкнутся с большими проблемами при их эксплуатации, передает РИА «Новости».

По его словам, Leopard 2 более современный и сложный танк, чем советские машины, на которых воюют ВСУ.

«Это как ездить на автомобиле 1950-х годов, а потом пересесть в Porsche», – объяснил инструктор.

Напомним, после нескольких недель колебаний Германия решила все же предоставить Украине боевые танки Leopard 2 и сняла возражения по поводу желания других стран поставлять Киеву свои «Леопарды».