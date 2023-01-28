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В США обозначили четыре шага для окончания украинского конфликта
Аналитики RAND заявили, что США способны взять на себя обязательства и убедить Киев вступить в переговоры
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Вашингтон имеет все возможности повлиять на окончание украинского конфликта, убедив Киев вступить в мирные переговоры, а также взяв на себя обязательства по обеспечению безопасности, следует из доклада американского исследовательского центра RAND Сorporation.
Первым шагом в докладе отмечена возможность США заставить киевский режим сесть за стол переговоров, манипулируя обещанием помочь с заключением мира, передает Ura.ru.
Вторых шагом может стать взятая ответственность по обеспечению безопасности Украины. В-третьих, Вашингтон может гарантировать нейтралитет Украины, а последним шагом станет выдвижение условий для смягчения антироссийских санкций.
Аналитики отмечают, что в Европе уже создан спецштаб по координации помощи Украине. Вашингтон, в свою очередь, может пообещать активное военное вмешательство суверенитета Украины. Самым главным эксперты выделяют обещание США предоставить гарантии нейтралитета Украины, что, в свою очередь, со временем нормализет отношения между Россией и странами НАТО.
Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине в течение 24 часов.
ВС РФ сорвали перевозки вооружений и боеприпасов НАТО в зону боевых действий на Украине
Минобороны: Высокоточными ударами сорваны перевозки вооружений и боеприпасов НАТО в районы боевых действий на Украине
Вооруженными силами России 26 января был нанесен массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотниками по объектам энергетической системы, которые обеспечивали функционирование предприятий ОПК и транспортной системы Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Цели массированного удара были достигнуты. Назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате удалось сорвать перевозки вооружений и боеприпасов, том числе поставляемых странами НАТО, в районы боевых действий. Нарушена работа предприятий по ремонту и восстановлению техники ВСУ, сообщил Конашенков.
Ходаковский раскрыл подробности боя в окрестностях Угледара
Комбриг Ходаковский рассказал о тяжелых боях в дачных поселках под Угледаром
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У дачного поселка, стоящего на пути к Угледару, сейчас «разыгрывается основная драма», у этого населенного пункта ведется бой с участием артиллерии и танков с обеих сторон, заявил командир российской бригады «Восток» Александр Ходаковский.
В первый день наступления ВС России «вгрызлись» в поселок достаточно глубоко, выбить ВСУ оттуда не удалось, и украинские военные сделали все, чтобы заблокировать наступление, написал Ходаковский в своем Telegram-канале.
По словам Ходаковского, это предместье Угледара стало «Куликовым полем в борьбе за этот небольшой шахтный городишко».
Он сообщил, что в пятницу ВСУ пытались тремя группами взять опорный пункт в подвале одной «зажиточной дачи, хозяева которой подошли к постройке основательно, сами не понимая, что создают фортификационное сооружение».
«Противник быстро сообразил, что наши на две стороны слепы, и поспешили подойти из "тени". Наши чувствовали, что их зажимают, и запрашивали огонь на себя. Благо, что сохранялась возможность связи, и мы понимали, в каком положении оказалась блокированная группа», – рассказал командир «Востока».
«В ответ на запрос артиллеристы ударили по периметру, и противнику пришлось не сладко. Теперь уже их эфир, сканируемый нами, разразился просьбами о помощи в эвакуации раненых. Сейчас всё вроде притихло, но завтра начнётся сначала», – написал Ходаковский.
Ранее в ДНР заявили, что российским военным удалось закрепиться возле дачных поселков на окраине Угледара, территорию почти зачистили.
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Военный из Франции назвал причины вступления в ряды добровольцев в Донбассе
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Уроженец Луганска Сергей, переехавший во Францию в 10 лет и служивший в Иностранном легионе, отправился добровольцем в Донбасс. Он рассказал о причинах своего поступка.
Во Францию Сергей переехал, когда его мать вышла замуж за француза. Он окончил военное училище и поступил на службу во Французский иностранный легион в элитный Марокканский полк. Интервью с военным в своем Telegram-канале опубликовала журналистка Марина Ким.
В 2014 году Сергей, узнав, что в Донбассе начались боевые действия, решил отправиться на родину и вступил в ряды добровольцев. Следующие три года Сергей учился в бизнес-школе во Франции, а затем вновь участвовал в боевых действиях.
«Мне больше по душе здесь (в Донбассе). Где бы я ни находился, меня всегда приводит обратно сюда: в Россию, в Донецк. Я не считаю западные ценности моими», – сказал он.
«Я думаю, сейчас идет борьба между Западом и Россией. Все зависит от ресурсов, которые они вкладывают в эту войну. И, я думаю, надо ожидать того, что в Европе начнутся большие проблемы в плане энергетики, индустрии», – отметил доброволец.
Ранее участвующий в боях со стороны Украины и потерявший ногу французский наемник Максим Броншэн пожаловался, что ему не оказали помощь после ранения.
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Уехавшая в Латвию Хаматова появится на российских экранах в фильме о войне
Уехавшую из России актрису Чулпан Хаматову не стали заменять в новой военной драме Урсуляка «Праведник»
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Военная драма «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка, главную роль в которой сыграла уехавшая Чулпан Хаматова, стартует в российских кинотеатрах. Актрису не отменили, но в трейлере и анонсах ее имени нет.
Показ военной драмы «Праведник» начнется в кинотеатрах в ближайшие недели с 16 февраля. Картину о подвиге офицера Красной армии, который в годы Великой Отечественной войны спас более 200 евреев, снимали в 2021 году. По сюжету одну из главных ролей сыграла Чулпан Хаматова, но из трейлеров и анонсов премьеры артистку убрали, пишет «Комсомольская правда».
По словам режиссера фильма Сергея Урсуляка, Хаматову из фильма убирать не стали, она осталась в проекте. Он заявил, что вопросов по поводу участия в кинофильме артистки не стояло и пересматривать состав актеров никто не просил. Урсуляк также заявил, что трейлер к фильму делал не он, поэтому не может объяснить, почему в нем нет ни лица, ни фамилии Хаматовой.
«Но никакой роли это не играет», – подчеркнул Урсуляк.
Фильм «Праведник» основан на реальных событиях и рассказывает о подвиге Николая Киселева, офицера Красной армии, который в 1942 году спас 218 советских евреев, выведя женщин, стариков и детей из фашистской оккупации за линию фронта.
Кроме Чулпан Хаматовой, в драме снялись Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Константин Хабенский, Александр Яценко.
Ранее уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова заявила, что хочет уйти из актерской профессии и заняться радиопостановками, уехать в страну, где есть проблемы с благотворительностью.
Напомним, Хаматова покинула Россию в конце февраля, переехав в Латвию и раскритиковав действия властей России, подробности раскрыл журналист Кирилл Набутов.
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Орбан назвал Украину «ничейной землей»
Премьер-министр Венгрии Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время общения с представителями венгерских СМИ назвал Украину «ничейной землей» и сравнил с Афганистаном, сообщают украинские СМИ.
Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил в социальной сети, что во время общения с журналистами сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее «ничейной землей», пишет «Страна».
Николенко подчеркнул, что такие заявления венгерского премьера категорически неприемлемы, и в связи с этим МИД Украины вызвал посла Венгрии в Киеве для «откровенного разговора».
Ранее в МИД Венгрии назвали «жесткой» мобилизацию в ВСУ закарпатских венгров.
Газета ВЗГЛЯД рассказала о претензиях Венгрии к Украине по Закарпатью.
Военный эксперт объяснил опасения России вокруг поставок на Украину урановых снарядов
Эксперт Анпилогов: США могут поставить Украине танки с урановыми снарядами
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США скрывали использование урановых снарядов в Югославии и Ираке. Но потом военнослужащие и местное население массово подхватили лучевую болезнь. Теперь Вашингтон может повторить этот опыт на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов. Ранее в России заявили, что поставки на Украину подобных снарядов для танков и БМП будут расценены как применение грязной ядерной бомбы.
«Урановые сердечники – это хорошо известная технология, которая применяется в основном западными странами для создания эффективных боеприпасов. Их преимущество в том, что уран не только радиоактивен, но и относится к тяжелым и прочным металлам», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.
«Уран имеет два серьезных параметра – высокая плотность и способность загораться при соприкосновении с воздухом под высокими температурами (пирофорность). Высокая температура неизбежно создается, когда снаряд попадает в броню – его кинетическая энергия гасится, превращается в теплоту и начинается самоподдерживающееся горение урана», – продолжил он.
«Сами снаряды устроены так, что снаружи находится мягкая оболочка из свинца, меди или латуни, а в середине идет урановый лом. Когда происходит удар, мягкий металл создает своего рода смазку для того, чтобы стержень мог пробить броню», – добавил собеседник.
«Пирофорность урана как радиоактивного элемента приводит к тому, что образующаяся при взрыве пыль оседает на конструкции вооружения, легких солдат и окружающей местности. Все это ветром разносится на достаточно серьезные расстояния. Несмотря на то, что в снарядах используется обедненный элемент, он все равно очень опасен при попадании внутрь человека», – объясняет эксперт.
«Так уже было в Ираке и Югославии, где США активно применяли подобные снаряды. Это выяснилось, когда американские военнослужащие стали массово испытывать симптомы лучевой болезни. Пентагон старался это не афишировать, несмотря на груду исков. Но в это же время население Ирака и Югославии получило вспышку онкологических заболеваний. Вашингтон свою причастность к этому, естественно, отвергал», – подчеркнул Анпилогов.
«Фактически боеприпасы с обедненным ураном обладают теми же свойствами, что грязная бомба, правда, в меньшей концентрации. Но важен вопрос количества. По некоторым оценкам, в Ираке и Югославии использовали несколько сотен тонн таких боеприпасов. И это серьезно превосходит объем любой возможной грязной ядерной бомбы», – замечает эксперт.
«Как я уже сказал, американцы скрывают всю информацию по использованию урана. В связи с этим для экспортных версий у них есть снаряды с вольфрамовыми сердечниками. Возможно, сейчас мы пытаемся дать понять США, что если они совместно со своими союзниками поставляют на Украину танки, то им стоит использовать экспортную версию, чтобы не навлечь на себя последствия», – заключил Анпилогов.
Ранее в России предупредили, что западные поставки Киеву снарядов с урановыми сердечниками будут расцениваться Москвой как применение грязной ядерной бомбы. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Нам известно, что на вооружении танка Leopard 2, равно как и БМП Bradley и Marder, имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых ведет к заражению местности, как это произошло в Югославии и Ираке», – цитирует его РИА «Новости».
Гаврилов также отметил, что Запад вынудил Германию передать соответствующие машины Украине. «Сначала союзники пригрозили Берлину международной изоляцией в случае отказа на передачу «Леопардов». Затем не кто иной, как представитель Госдепартамента США Нед Прайс, анонсировал «скорое известие» касательно направления немецкого «зверья» Киеву. Вот как куется трансатлантическая «солидарность», – иронично заметил он.
В то же время издание Politico сообщило, что США могут поставить на Украину танки Abrams, но без брони, которая также предполагает наличие урана. Газета утверждает, что машины будут оснащены боевым модулем с улучшенной оптикой для наведения и тепловизором, позволяющим управляющему самостоятельно сканировать цели в любых погодных и боевых условиях.
Напомним, на этой неделе лидеры ФРГ и США Олаф Шольц и Джо Байден объявили о решении поставить на Украину танки – Leopard 2A6 и M1 Abrams. К настоящему времени машины Киеву готовы предоставить как минимум 12 стран НАТО.
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ПВО отразила массированный удар ВСУ по Донецку
Стало известно об отраженном массированном обстреле ВСУ Донецка
Украинские военные провели массированный обстрел столицы ДНР при помощи РСЗО, все ракеты сбили российскими средствами ПВО, сообщил источник в силовых структурах республики.
Обстрел был мощный, по городу выпустили много ракет из РСЗО крупного калибра, все ракеты сбиты силами ПВО, сказал собеседник ТАСС.
Он не уточнил, сколько именно ракет было сбито.
Ранее сообщалось, что система ПВО в пятницу сработала в двух районах Донецка. Три мощных взрыва прогремели в небе над Пролетарским и Буденновским районами столицы ДНР.
В ночь с понедельника на вторник ВСУ также провели массированный обстрел Иловайска из РСЗО.
Бразилия отказалась передавать Германии снаряды для танков
СМИ: Бразилия отказала Германии в поставке снарядов к танкам Leopard
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался удовлетворить запрос Германии о поставке боекомплектов для танков, чтобы «не провоцировать россиян», сообщили СМИ.
Газета Folha de S.Paulo пишет, что Лула наложил вето на поставки из Бразилии боеприпасов для танков на Украине. Чтобы сохранить нейтралитет и не провоцировать россиян, президент отклонил просьбу Германии, передает РИА «Новости».
Со ссылкой на источники в министерстве обороны и политических кругах газета пишет, что решение отказать Берлину было принято неделю назад на встрече президента Лулы да Силвы с министром обороны.
Собеседники издания сообщили, что руководители страны обсуждали поставку партии боеприпасов для танков Leopard-1 стоимостью около 4,9 млн долларов США.
По данным издания, «Лула отказался, аргументируя это тем, что не стоит провоцировать русских». Как пишет газета, Бразилия, несмотря на то, что она осудила в ООН спецоперацию РФ на Украине, «сохраняет позицию нейтралитета по экономическим причинам, отказываясь участвовать в санкциях против России».
Бразильская армия имеет на вооружении 261 танк Leopard-1 и сама производит для них снаряды калибром 105 миллиметров. Запрос Берлином боеприпасов к танкам Leopard-1, которые имеют меньший калибр орудий, чем Leopard-2 (120 мм), может указывать на планы Берлина передать Украине и этот тип вооружений.
Правительство ФРГ в среду заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard-2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard-2 типа A6 из запасов бундесвера.
Ранее глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус сообщил, что Германия поставит Украине танки Leopard 2 до конца марта.
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В Германии назвали условия, при которых США лишат Европу газа
В Германии назвали ряд рисков в вопросе поставок газа из США для покупателей из Европы
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Сделка ЕС и США в поставках энергоресурсов таит в себе несколько рисков, пишет немецкое издание Focus.
В статье указано, что согласно анализу исследовательской группы Investigate Europe, компании Европы за последние десять лет заключили не менее 33 договоров на поставку американского СПГ, десять из которых пришлись на 2022 год, что свою очередь, показывает, насколько ЕС стал зависим от США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Focus.
Авторы статьи замечают, что такая зависимость от США полна опасностей. Так, издание полагает, что со времен правления Дональда Трампа имидж «США как надежного партнера Европы сильно пострадал».
По мнению авторов статьи, предстоящие в 2024 году президентские выборы в Штатах могут снова оказаться испытанием для партнерских отношений США с другими странами, а в случае возвращения Трампа или победы другого республиканца будет трудно предсказать негативные последствия для сотрудничества Вашингтона и Брюсселя.
Издание подчеркивает, что цена на газ в США с начала прошлого года возросла более чем в два раза, так же как и цены на электричество – они взлетели вверх. Это ясно указывает на то, что в США энергетический кризис. И в случае, если самим Штатам газа будет не хватать, они решат оставить большую часть себе. В этом случае, резюмирует автор, зависимая от США Европа вновь окажется перед новой версией старой проблемы.
Ранее стало известно, что Париж и Берлин договорились совместно разработать общие механизмы закупок газа. Агентство Bloomberg сообщило, что Германия пытается заменить российский газ норвежским и нидерландским.
В Бундестаге не исключили поставок истребителей Украине
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В условиях конфронтации нельзя исключить подобного развития событий. Хотя подавляющее большинство немцев против таких поставок, решения в Берлине, как мы видим, принимаются без оглядки на общественное мнение. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил депутат Бундестага Евгений Шмидт. Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что поставки боевой авиации на Украину исключены.
«Наша партия будет всеми силами сопротивляться дальнейшим поставкам любой военной техники Украине. Решить конфликт можно исключительно дипломатическими методами, а подобные действия лишь усугубляют положение на месте, ведут к ожесточению сторон, к большему количеству смертей», – считает Евгений (Ойген) Шмидт, депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии».
Парламентарий уверен, что в любом случае немецкое общество не смирится с возможными поставками истребителей Украине, как не смирилось и с решением канцлера Олафа Шольца направить туда танки Leopard. «Будет нарастать движение протеста. Уже анонсирован целый ряд шествий и митингов в поддержку мира, против поставок военной техники в зону конфликта», – уточнил Шмидт.
Ранее американская газета Politico сообщила, что лидеры Запада начали обсуждать вопросы поставок Украине современных истребителей. В Киеве ранее также заявили о желании получить боевые самолеты.
При этом, 63% немцев выступают против отправки боевых самолетов, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в «Шпигеле». «Я думаю, что об этом не может быть и речи», – сказал по этому поводу глава Минобороны ФРГ Борис Писториус газете Sueddeutsche Zeitung. Писториус пояснил, что «истребители представляют собой гораздо более сложные системы, чем боевые танки, они имеют совершенно иной радиус действия и огневую мощь».
Ранее в ООН раскритиковали решение передать Украине танки. Более того, такие поставки расценены как противоречащие Уставу ООН. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему представители всемирной организации впервые высказали альтернативную Западу точку зрения.
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В Италии выступили против речи Зеленского на фестивале в Сан-Ремо
Петиция против выступления президента Украины Владимира Зеленского на песенном фестивале в Сан-Ремо собирает подписи в Италии, ее авторы призвали устроить большую акцию протеста возле места проведения, пишет газета Corriere della Sera.
По данным издания, организаторы мероприятия хотят предоставить украинскому лидеру слово в заключительный вечер смотра 11 февраля.
Петицию уже подписали видные общественные деятели, писатели и журналисты, они хотят провести большую манифестацию перед театром «Аристон», где традиционно проходит смотр в поддержку мира и против отправки оружия на Украину.
«Италия не может смириться с тем, что она остается складом смертоносных ядерных устройств под американским контролем, а также местом военных лабораторий и исследовательских центров. Необходимо освободить нашу территорию от этого присутствия», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Подписавшие петицию отмечают, что одну из сторон конфликта представляет Зеленский, а он «спровоцирован безответственными поставками оружия и очевидными экономическими и геостратегическими интересами».
Ранее сообщалось, что Италия в рамках очередного, шестого, пакета военной помощи направит Киеву беспилотники израильской разработки и одну систему ПВО Samp/T с 20 боеприпасами.
Бельгия решила передать Украине только легкое вооружение
Бельгия отказалась поставить старую бронетехнику на Украину, ограничившись легким оружием
Бельгия приняла крупнейший за 11 месяцев план военной помощи Украине на 92 млн евро, но отказалась поставлять бронетехнику из-за дороговизны, ограничившись легким оружием, сообщил телеканал RTBF.
Как сообщил телеканал, идею поставить Украине снятую с вооружения бронетехнику, которая уже продана частным компаниям и нуждается в обратном выкупе и модернизации, была отклонена из-за слишком высокой цены, передает ТАСС. Поставки коснутся срелкового оружия, гранатометов и минометов.
Ранее министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в интервью газете Soir сообщила, что Бельгия поставит Украине 10 подводных беспилотников, две мобильные лаборатории для контроля уровня радиации, а также займется обеспечением подготовки военных для украинской армии.
Командир спецназа «Ахмат» предсказал скорое освобождение ДНР
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВС России могут освободить территорию ДНР через месяц или полтора
Командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов выразил мнение, что Вооруженные силы России могут освободить территорию Донецкой Народной Республики через месяц или полтора.
Заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР заявил в эфире телеканала «Россия 1», что в ближайшие месяц или полтора максимум мы увидим Донецкую Народную Республику освобожденной. По словам Алаудинова, российские подразделения наступают сейчас по всем направлениям, а ВСУ несут серьезные потери, передает РИА «Новости».
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин выразил уверенность, что освобождение Угледара может в корне поменять расклад сил на фронте.
В Венгрии жителей Закарпатья начали забирать с чердаков в рамках мобилизации
СМИ Венгрии: В Закарпатье мужчин забирают с чердаков в рамках мобилизации
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Всеобщая мобилизация проходит в Закарпатской области Украины, где призывают местных венгров, временно избежать призыва можно за взятку в 6-10 тыс. долларов, сообщают венгерские СМИ со ссылкой на местных жителей.
Жители Закарпатья рассказали, что мобилизация по-украински проходит неожиданно, безжалостно и насильно – ничего не подозревающих прохожих запихивают в автобус, направляющийся на фронт. По словам местных, одного мужчину так погрузили в машину, когда он «мирно ехал на велосипеде», передает РИА «Новости» со ссылкой на Index.
По словам жителей, другой похожий случай произошел, когда полицейская машина подрезала мужчину на велосипеде. Тот во избежание столкновения немедленно остановился, после чего из машины вышли два полицейских, проверили у мужчины документы и тут же вручили повестку.
Другая история касается проживающего в Закарпатье венгра, которому вручили повестку на пограничном пункте по его возвращению из Венгрии.
Также распространена история, когда мужчина отказался идти в армию, так как ухаживал на больной лежачей пожилой матерью. Проводившие призыв солдаты заявили, что «это его личные проблемы».
Издание сообщает, что большинство избегающих мобилизации мужчин прячутся на чердаках, где сидят иногда неделями.
По словам автора статьи, «сердца властей смягчаются» от подарка в виде 6-10 тыс. долларов, однако мало у кого есть такая сумма денег.
Ранее СМИ Венгрии заявили, что в Закарпатье, где проживает много венгров, проводят самую масштабную мобилизацию с начала конфликта, что связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром. Родным погибших запрещают искать родственников в соцсетях и рассказывать об их гибели.
В Бельгии не поддержали запрет на поставки в ЕС алмазов из России
Премьер Бельгии заявил, что страна никогда не поддержит запрет на поставки в ЕС алмазов из России
Бельгия никогда не одобрит запрет на поставки в Евросоюз алмазов из России, такие санкции можно вводить только на мировом уровне, заявил премьер-министр королевства Александер Де Кроо на пресс-конференции в Брюсселе.
По его словам, необходимо создать систему отслеживания происхождения алмазов. «В противном случае алмазы все равно найдут дорогу на рынок», – сказал он, отвечая на вопрос о том, поддержит ли его страна алмазное эмбарго против России в рамках 10-го пакета санкций ЕС, передает ТАСС.
Бельгия располагает развитой алмазной промышленностью, базирующейся в Антверпене, в королевстве существует влиятельное алмазное лобби. В бельгийских СМИ регулярно появляются публикации, согласно которым в случае прекращения поставок российских алмазов в страну, российский экспорт просто переориентируется на государства Ближнего Востока, а европейский бизнес или понесет значительные конкурентные потери, или будет вынужден организовывать реэкспорт драгоценных камней через посредников.
По словам Де Кроо, поставки алмазов из РФ в Бельгию и так сократились с начала конфликта на Украине на 80% из-за перестройки логистических цепочек.
Ранее сообщалось, что Польша и Литва предложили Евросоюзу «новый амбициозный» пакет санкций против России, в который предлагается включить ограничения в отношении российской атомной энергетики. Кроме того, предпринимаются новые попытки остановить торговлю алмазами Бельгии с Россией.
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