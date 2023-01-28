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В Германии солдаты стали чаще увольняться с военной службы
Der Spiegel: Число уволившихся с военной службы в Германии в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличилось на 30%
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Число рапортов об увольнении с контрактной военной службы в Германии за 2022 год по сравнению с 2021 годом увеличилось на 30%, сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на закрытую статистику Минобороны Германии.
По имеющимся у издания данным, за 2022 год со службы уволились 235 военнослужащих, а годом ранее – 176. Отдельно в статистике приводятся резервисты: если в 2021 среди них было десять увольнений, то в 2022 – 271. В статье отмечается, что многие солдаты в качестве причины указали, что при поступлении на службу не ожидали настоящего вооруженного конфликта, передает ТАСС.
Ранее МИД Германии дополнил заявление главы ведомства Анналены Бербок о «войне с Россией» словами о единстве ЕС и НАТО «против войны России на Украине».
Захарова прокомментировала признание Бербок о войне Германии против России
Захарова: Запад заранее спланировал войну против России
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Высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Европа ведет войну против России свидетельствуют о том, что Запад ее заранее спланировал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале привела речь Бербок на заседании ПАСЕ 24 января, в которой та говорит, что «если мы продолжим эту игру показывания пальцем на других (потому что это удобнее и легче), то Россия и Путин выиграют».
«Вот почему я не обращаюсь к вашей стране, к другим странам, спрашивая, почему вы не поставили самоходные артиллерийские установки – гаубицы PzH 2000, хотя их поставили Нидерланды и Германия. Это ни к чему не приведет. Это закончится только разделением Европы. Поэтому я уже говорила недавно: да, мы должны больше делать для защиты Украины, да, мы должны больше делать в том, что касается танков. Но самая важная и решающая вещь заключается в том, чтобы мы делали это вместе, а не играли в игру «найди виновного» в Европе, потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга», – сказала Бербок.
Захарова считает, что если прибавить к этому слова Меркель о том, что «они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договоренности, то речь идет о заранее спланированной против России войне».
Меркель в интервью газете «Цайт» признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас.
Президент России Владимир Путин отмечал, что заявление Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
Немцы вышли на массовую демонстрацию против поставки танков Киеву
Сотни жителей Мюнхена стали участниками акции протеста из-за решения властей Германии поставок немецких танков Украине
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В Мюнхене в ночь на среду улицы заполнили сотни жителей, выступающих против поставок танков и вооружения Киеву и за мирное урегулирование конфликта.
Организовала митинг мирная инициатива Munchen steht auf («Мюнхен встает»), которая требует урегулировать конфликт путем мирных переговоров и строить мир без производства оружия, передает РИА «Новости».
На выложенных жителями видеозаписях видно, что собралась большая толпа митингующих и прошла с группой барабанщиков по городу до центральной площади перед ратушей на Мариенплаце.
В руках протестующих мелькали плакаты и флаги с призывами не посылать немецкие танки на Украину.
Напомним, власти Германии одобрили поставку на Украину немецких танков Leopard. Берлин в качестве условия поставок требовал, чтобы тяжелые танки Украине передали также США. В результате Вашингтон согласился передать Украине танки M1 Abrams. К настоящему времени танки Киеву готовы предоставить как минимум 12 стран НАТО.
Военный эксперт объяснил опасения России вокруг поставок на Украину урановых снарядов
Эксперт Анпилогов: США могут поставить Украине танки с урановыми снарядами
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США скрывали использование урановых снарядов в Югославии и Ираке. Но потом военнослужащие и местное население массово подхватили лучевую болезнь. Теперь Вашингтон может повторить этот опыт на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов. Ранее в России заявили, что поставки на Украину подобных снарядов для танков и БМП будут расценены как применение грязной ядерной бомбы.
«Урановые сердечники – это хорошо известная технология, которая применяется в основном западными странами для создания эффективных боеприпасов. Их преимущество в том, что уран не только радиоактивен, но и относится к тяжелым и прочным металлам», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.
«Уран имеет два серьезных параметра – высокая плотность и способность загораться при соприкосновении с воздухом под высокими температурами (пирофорность). Высокая температура неизбежно создается, когда снаряд попадает в броню – его кинетическая энергия гасится, превращается в теплоту и начинается самоподдерживающееся горение урана», – продолжил он.
«Сами снаряды устроены так, что снаружи находится мягкая оболочка из свинца, меди или латуни, а в середине идет урановый лом. Когда происходит удар, мягкий металл создает своего рода смазку для того, чтобы стержень мог пробить броню», – добавил собеседник.
«Пирофорность урана как радиоактивного элемента приводит к тому, что образующаяся при взрыве пыль оседает на конструкции вооружения, легких солдат и окружающей местности. Все это ветром разносится на достаточно серьезные расстояния. Несмотря на то, что в снарядах используется обедненный элемент, он все равно очень опасен при попадании внутрь человека», – объясняет эксперт.
«Так уже было в Ираке и Югославии, где США активно применяли подобные снаряды. Это выяснилось, когда американские военнослужащие стали массово испытывать симптомы лучевой болезни. Пентагон старался это не афишировать, несмотря на груду исков. Но в это же время население Ирака и Югославии получило вспышку онкологических заболеваний. Вашингтон свою причастность к этому, естественно, отвергал», – подчеркнул Анпилогов.
«Фактически боеприпасы с обедненным ураном обладают теми же свойствами, что грязная бомба, правда, в меньшей концентрации. Но важен вопрос количества. По некоторым оценкам, в Ираке и Югославии использовали несколько сотен тонн таких боеприпасов. И это серьезно превосходит объем любой возможной грязной ядерной бомбы», – замечает эксперт.
«Как я уже сказал, американцы скрывают всю информацию по использованию урана. В связи с этим для экспортных версий у них есть снаряды с вольфрамовыми сердечниками. Возможно, сейчас мы пытаемся дать понять США, что если они совместно со своими союзниками поставляют на Украину танки, то им стоит использовать экспортную версию, чтобы не навлечь на себя последствия», – заключил Анпилогов.
Ранее в России предупредили, что западные поставки Киеву снарядов с урановыми сердечниками будут расцениваться Москвой как применение грязной ядерной бомбы. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Нам известно, что на вооружении танка Leopard 2, равно как и БМП Bradley и Marder, имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых ведет к заражению местности, как это произошло в Югославии и Ираке», – цитирует его РИА «Новости».
Гаврилов также отметил, что Запад вынудил Германию передать соответствующие машины Украине. «Сначала союзники пригрозили Берлину международной изоляцией в случае отказа на передачу «Леопардов». Затем не кто иной, как представитель Госдепартамента США Нед Прайс, анонсировал «скорое известие» касательно направления немецкого «зверья» Киеву. Вот как куется трансатлантическая «солидарность», – иронично заметил он.
В то же время издание Politico сообщило, что США могут поставить на Украину танки Abrams, но без брони, которая также предполагает наличие урана. Газета утверждает, что машины будут оснащены боевым модулем с улучшенной оптикой для наведения и тепловизором, позволяющим управляющему самостоятельно сканировать цели в любых погодных и боевых условиях.
Напомним, на этой неделе лидеры ФРГ и США Олаф Шольц и Джо Байден объявили о решении поставить на Украину танки – Leopard 2A6 и M1 Abrams. К настоящему времени машины Киеву готовы предоставить как минимум 12 стран НАТО.
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Шольц пообещал не вводить бесполетную зону над Украиной
Шольц пообещал немецким депутатам не открывать бесполетную зону над Украиной
Введение бесполетной зоны над украинской территорией и отправка туда натовских войск исключены, заявил германский канцлер Олаф Шольц в Бундестаге.
Североатлантический альянс сразу высказался, что не станет выступать за введение бесполетной зоны, в этой позиции ничего не поменялось и не поменяется, заявил Шольц, передает ТАСС.
Также туда не будут оправляться наземные войска, прямого участия в конфликте «не будет», пообещал канцлер. Он подчеркнул, что этого нет сейчас «и не будет в будущем, на это все могут положиться».
Ранее бывший главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский желает введения бесполетной зоны над Украиной.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что будет происходить в небе над украинской территорией в случае поставок Киеву истребителей.
В Бундестаге обвинили Шольца в попрании послевоенных принципов Германии
Депутат Бундестага обвинил канцлера Шольца в попрании послевоенных принципов Германии
Депутат Бундестага от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в «выбрасывании за борт» послевоенных принципов из-за решения передать Киеву танки Leopard 2.
«Больше никогда не воевать, не поставлять оружие в зоны конфликта – это были фундаменты внешней политики Германии в послевоенное время. Вы войдете в историю как канцлер, который это наследие пинал ногами», – передает РИА «Новости» слова политика.
По его словам, великие предшественники Шольца Гельмут Шмидт и Вилли Брандт делали особую ставку на мир.
Быстрон напомнил об ответственности Германии за жертвы Второй мировой войны, о погибших советских семьях и миллионах погибших евреев.
Напомним, правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2.
Москва призвала Берлин прояснить роль Германии в конфликте на Украине
Захарова: Послу ФРГ в России следует прояснить позицию Берлина о статусе Германии в конфликте на Украине
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Послу ФРГ в России следует прояснить позицию Берлина о статусе Германии в конфликте на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила российский дипломат в своем Telegram-канале, министерство иностранных дел ФРГ выступило с утверждением, что оказание поддержки Киеву якобы не делает Германию стороной конфликта на Украине. В то же время, подчеркнула Захарова, согласно заявлению главы МИД ФРГ Анналены Бербок на заседании ПАСЕ в Страсбурге 24 января, Германия вместе с другими странами Европы ведет войну против России. Захарова указала, что это же министерство не считает Германию участницей конфликта. Официальный представитель МИД РФ рекомендовала послу Германии в России прояснить противоречащие друг другу высказывания внешнеполитического ведомства ФРГ.
В среду официальный представитель МИД РФ, комментируя высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Европа ведет войну против России, заявила, что речь идет о заранее спланированной против России войне.
Германия назвала сроки поставок танков Leopard Киеву
Киевские власти могут получить немецкие танки Leopard от Берлина через несколько месяцев, заявил глава германского министерства обороны Борис Писториус.
Поставки танков произойдут не ранее чем через три-четыре месяца, заявил Писториус в эфире телеканала Welt, передает ТАСС.
Ранее в среду правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 («Леопард-2») из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт.
До этого представитель немецкого руководства Штеффен Хебештрайт объявил, что Берлин намерен передать Киеву танки Leopard 2.
В Бундестаге не исключили поставок истребителей Украине
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В условиях конфронтации нельзя исключить подобного развития событий. Хотя подавляющее большинство немцев против таких поставок, решения в Берлине, как мы видим, принимаются без оглядки на общественное мнение. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил депутат Бундестага Евгений Шмидт. Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что поставки боевой авиации на Украину исключены.
«Наша партия будет всеми силами сопротивляться дальнейшим поставкам любой военной техники Украине. Решить конфликт можно исключительно дипломатическими методами, а подобные действия лишь усугубляют положение на месте, ведут к ожесточению сторон, к большему количеству смертей», – считает Евгений (Ойген) Шмидт, депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии».
Парламентарий уверен, что в любом случае немецкое общество не смирится с возможными поставками истребителей Украине, как не смирилось и с решением канцлера Олафа Шольца направить туда танки Leopard. «Будет нарастать движение протеста. Уже анонсирован целый ряд шествий и митингов в поддержку мира, против поставок военной техники в зону конфликта», – уточнил Шмидт.
Ранее американская газета Politico сообщила, что лидеры Запада начали обсуждать вопросы поставок Украине современных истребителей. В Киеве ранее также заявили о желании получить боевые самолеты.
При этом, 63% немцев выступают против отправки боевых самолетов, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в «Шпигеле». «Я думаю, что об этом не может быть и речи», – сказал по этому поводу глава Минобороны ФРГ Борис Писториус газете Sueddeutsche Zeitung. Писториус пояснил, что «истребители представляют собой гораздо более сложные системы, чем боевые танки, они имеют совершенно иной радиус действия и огневую мощь».
Ранее в ООН раскритиковали решение передать Украине танки. Более того, такие поставки расценены как противоречащие Уставу ООН. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему представители всемирной организации впервые высказали альтернативную Западу точку зрения.
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Германия объявила о поставке Украине 14 танков Leopard 2
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Кабмин Германии подтвердил отправку Киеву танков Leopard 2 и пообещал разрешить другим странам реэкспорт, сообщил представитель правительства Штеффен Хебештрайт.
По его словам, Германия осуществит поставку тяжелой военной техники, а также выдаст разрешения странам-партнерам, которые хотят предоставить Киеву Leopard 2 из собственных запасов, передает ТАСС.
Хебештрайт рассказал, что Германия формирует для передачи два танковых батальона Leopard 2А6. Первая поставка будет включать в себя 14 боевых машин. Оставшееся количество танков предоставят другие страны Евросоюза.
Также представитель кабмина Германии добавил, что в скором времени стартует обучение украинских военных управлением танками.
В Кремле план поставки танков Abrams и Leopard на Украину сочли провальным по технологическим причинам.
Накануне издание Spiegel сообщило, что правительство Германии решило поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера.
После этого в Белом доме сообщили о намерении президента США Джо Байдена объявить о поставке Киеву танков Abrams в количестве 30 штук.
Большинство жителей Германии выступило против отправки Киеву истребителей
Более 60% жителей Германии выступило против отправки Киеву истребителей
Около 63% опрошенных немцев считают, что Германия не должна соглашаться на поставки истребителей Украине, свидетельствует исследование издания Spiegel.
На вопрос о том, должна ли Германия также поставлять Украине истребители, отрицательно ответили в общей сложности 63%. Доля тех, кто «за», соответственно, невелика: всего 26% выступили «скорее» или «определенно» за поставку истребителей Киеву. Еще 11% не определились, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание.
Танки — да (54% респондентов «за»), истребители — точно нет, отмечает издание.
Всего было опрошено 5063 респондента, статистическая погрешность исследования составляет до 2,8 процентных пункта.
Ранее заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что устаревшие немецкие самолеты Tornado, которые собираются вывести из эксплуатации, можно было бы отдать Киеву.
Глава Минобороны Германии не понял радости общественности из-за решения отправить танки Киеву
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не понимает тех, кто готов кричать «Аллилуйя» после решения ФРГ отправить Киеву танки.
В общении с журналистами он заявил, что понимает обеспокоенность каждого человека по поводу отправки танков в зону боевых действий, передает РИА «Новости».
«Не понимаю тех, кто готов кричать «Аллилуйя» по поводу того, что будут отправлены танки», – заметил Писториус.
Напомним, власти Германии одобрили поставку на Украину немецких танков Leopard. Берлин в качестве условия поставок требовал, чтобы тяжелые танки Украине передали также США. В результате Вашингтон согласился передать Украине танки M1 Abrams. К настоящему времени танки Киеву готовы предоставить как минимум 12 стран НАТО.
Песков подтвердил общение Путина с Варнигом
Песков подтвердил общение Путина с исполнительным директором Nord Stream 2 Варнигом
Президент Владимир Путин после начала СВО общался с исполнительным директором Nord Stream 2 Маттиасом Варнигом, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, были ли у них контакты после начала специальной военной операции и планируется ли дальнейшее общение, сказал, что Путин и Варниг знакомы, и они действительно общались, передает ТАСС.
Ранее Варниг в интервью газете Zeit сказал, что общался с российским президентом в Москве после начала спецоперации. Издание отмечало, что разговор состоялся без свидетелей, однако сам Варниг утверждает, что спросил Путина о том, «каковы цели» операции, передает РИА «Новости».
В сентябре Варнига включили в список «лоббистов Газпрома».
В ФРГ задержали мужчину по подозрению в передаче данных разведке России
Немецкие правоохранители заподозрили местного жителя в государственной измене, его задержали в мюнхенском аэропорту, сообщили в генпрокуратуре страны.
Полицейские задержали Артура Е., его обвиняют в контактах с российскими спецслужбами, он якобы является сообщником арестованного в декабре 2022 года по тому же обвинению сотрудника Федеральной разведывательной службы (БНД) ФРГ Карстена Л., передает ТАСС со ссылкой на заявление немецкого ведомства.
Карстен, согласно версии следствия, предоставил секретные данные, а Артур доставил их в Россию и передал там спецслужбам.
Напомним, Карстен был задержан в Берлине, он якобы передавал России секретные сведения об Украине.
Минобороны Германии пообещало поставить Киеву танки Leopard до конца марта
Германия поставит Украине танки Leopard 2 до конца марта, сообщил глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус, сообщает немецкое издание FOCUS online.
На вопрос журналистов, будут ли эти поставки своевременными для Украины, Писториус ответил утвердительно, передает БелТА.
Напомним, власти Германии одобрили поставку на Украину немецких танков Leopard. Берлин в качестве условия поставок требовал, чтобы тяжелые танки Украине передали также США. В результате Вашингтон согласился передать Украине танки M1 Abrams. К настоящему времени танки Киеву готовы предоставить как минимум 12 стран НАТО.
Писториус отверг запрос Киева о поставках истребителей
Немецкий министр обороны Борис Писториус в интервью СМИ категорически отверг идею о поставке истребителей украинским властям.
«Я думаю, что об этом не может быть и речи», – заявил Писториус в беседе с Sueddeutsche Zeitung, комментируя запрос Киева на получение истребителей, передает РИА «Новости».
Писториус добавил, что подобные вооружения представляют собой гораздо более сложные системы, чем боевые танки, имеют другой радиус действия и огневую мощь. В ином случае такой шаг был бы возможен.
Поставки Берлином танков Leopard Киеву не делают Германию стороной конфликта, поскольку ФРГ «не нарушает границ Российской Федерации». Министр подчеркнул, что «это так и останется».
Депутат Бундестага Евгений Шмидт в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что исключать возможность поставок Берлином Киеву истребителей нельзя.