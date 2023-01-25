Германия призналась в войне Европы против России

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок высказала вслух то, что до нее не говорил ни один политик из стран НАТО: Европа ведет войну против России. Это заявление министра прозвучало на заседании ПАСЕ во вторник, где Бербок пришлось отбиваться от обвинений в задержках поставок танков Украине. На высказывание уже отреагировал российский МИД. К каким последствиям приведет признание Бербок в необъявленной войне?

Высказывания министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и экс-канцлера Ангелы Меркель говорят о том, что Запад заранее спланировал войну против России, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В среду в своем Telegram-канале она процитировала сказанные накануне Бербок слова на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о необходимости больше делать для защиты Украины.

Министр ответила депутату Норвегии Ингрид Шу, которая попросила Бербок объяснить, когда Германия примет решение о поставках Украине танков Leopard 2. В ответ глава МИД ФРГ заявила, что взаимные обвинения европейских стран и сравнение объемов военной помощи не помогут Украине. «Но самая важная и решающая вещь заключается в том, чтобы мы делали это вместе, а не играли в игру «найди виновного» в Европе, потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга», – заявила Бербок.

По ее мнению, споры вокруг количества наименований, отправленных той или иной страной, разделяют единую Европу, делают ее более слабой перед лицом общего противника.

«Если прибавить к этому откровения [экс-канцлера ФРГ Ангелы] Меркель о том, что они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договоренности, то речь идет о заранее спланированной против России войне. И не говорите потом, что «вы не слышали», – отметила Захарова.

Меркель, напомним, заявила ранее в интервью еженедельнику Die Zeit, что посреднические усилия Германии и Франции в минском формате были направлены на то, чтобы дать время Украине «стать сильнее». «Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня», – сказала Меркель.

С этими словами согласился экс-президент Франции Франсуа Олланд, который уверен, что с 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. «Действительно, украинская армия была совсем другой, чем в 2014 году. Стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил такую возможность», – сказал Олланд.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что слова Меркель были неожиданными и разочаровали.

На эту тему

С начала года страны Запада активно согласовывали поставки Украине тяжелых немецких танков Leopard 2. Изначально Германия откладывала решение о поставках, объясняя свою позицию в том числе историческим прошлым страны. Но в среду немецкое правительство объявило об отправке Украине 14 «Леопардов». О готовности осуществить эти поставки сообщали в том числе Польша, Финляндия, Нидерланды и Дания.

По мнению главы Совета по внешней и оборонной политике Федора Лукьянова, «заявления немецких официальных лиц убедительно демонстрируют, что участие в войне, как бы его ни камуфлировали и ни обусловливали, есть участие в войне». «Даже на уровне слов это прорывается постоянно. И не скроешь. Так что Шольц может что угодно говорить, что никогда и ни за что. Жизнь берет свое.

Другое дело, что это участие может быть, конечно, кратно более интенсивным, бить себя в грудь, что «мы воюем с НАТО», России рано. Пока только лишь поверхностный слой. Но лиха беда»,

– пишет Лукьянов в своем Telegram-канале.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов напомнил, что Бербок всегда занимала «радикальные позиции». «Конфликт между «зелеными» и социал-демократами был серьезным изначально. Канцлер Олаф Шольц призывал к умеренности, сдержанности, а Бербок – к решительности и бескомпромиссности. Она в большей степени, чем Шольц, солидаризировалась с радикальными позициями, излагаемыми странами Балтии, Польшей и в последнее время – Финляндией», – напомнил Кортунов.

Эксперт отмечает, что пока Бербок говорит одно, генсек НАТО Йенс Столтенберг в тот же день говорит о том, что Альянс не является прямым участником украинского конфликта и не планирует таковым становиться. «Они хотят занять максимально комфортную для себя позицию – оказывать все более активную поддержку Украине, но при этом оставаться в стороне от непосредственного участия в конфликте. Этой тактики НАТО придерживается с самого начала противостояния – идет постепенная эскалация вовлеченности, но при этом постоянно делаются заявления, что ни НАТО, ни отдельные его страны непосредственными участниками в этом конфликте не являются», – подчеркнул политолог.

«Бербок – непрофессиональный дипломат, в отличие от Столтенберга, она еще не научилась говорить одно, а думать другое.

Таким образом, она выдала то, что понимают все в НАТО, но не озвучивают – что Альянс является непосредственным участником вооруженного противостояния с Россией»,

– пояснил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Вообще-то, заявление немецкого дипломата ослабляет в глазах мировой общественности позицию Берлина относительно противостояния России и Украины. Бербок своими словами фактически подтвердила, что целью коллективного Запада является не защита Украины от кого бы то ни было, а атака на Россию. Киев же, следуя логике, используется как прокси-сила против Москвы, но не более, «расходник» в борьбе против России», – добавил сенатор.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД