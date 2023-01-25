Германия призналась в войне Европы против России

Взгляд
25 января, среда  |  Последнее обновление — 21:39  |  vz.ru
Разделы

Новый Свет наносит удар по гегемонии доллара

В Южной Америке хотят создать новую валюту REUTERS/Agustin Marcarian
Бразилия и Аргентина официально заявили, что готовы создать единую валюту. Бразилия стоит у истоков создания БРИКС, куда входит и Россия. И это, возможно, станет началом реального процесса по созданию единой валюты просто сначала в рамках регионального блока МЕРКОСУР, а затем в рамках БРИКС, по примеру евро. Какие плюсы и минусы у этой инициативы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Запад устал от украинского воровства

Американцы ослабляют правую руку Зеленского – Андрея Ермака president.gov.ua
На Украине продолжается серия громких отставок и увольнений, которая охватила как центральную власть, так и регионы. Чем вызвано подобное явление, какую роль в них играют Лондон и Вашингтон и как России относиться к кадровой чехарде в офисе Владимира Зеленского? Подробности...
Перейти в раздел…

Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.  Подробности...
Перейти в раздел…

Россия отправила НАТО мощный сигнал «Цирконом»

«Адмирал Горшков» отработал удар «Цирконом» в Атлантике Юрий Смитюк/ТАСС
Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провел учение на западе Атлантического океана с использованием гиперзвуковой ракеты «Циркон». По данным Минобороны, эффективность запуска продемонстрировала полное соответствие ожиданиям. Какую роль в океанских учениях в Атлантике сыграл космос и какие выводы из этого должны сделать в НАТО? Подробности...
Перейти в раздел…

Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Коллективный Запад – это иллюзия

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вождь и племя – это модель отношений среди стран, с которыми Россия вступила в 2022 году в военно-политическое противоборство. При этом по мере углубления конфликта сокращаются возможности и смысл контактов их участников на горизонтальном уровне. Подробности...

Запад будет шантажировать Россию ее деньгами

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
США и Европа не могут изъять замороженные российские госактивы. Но зато могут использовать их для давления на Россию – чем сейчас и занимаются. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Европа делает неправильные выводы из истории войн с Россией

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Паневропейская идентичность вполне себе русофобская, она включает в себя досаду за неудачные походы наполеоновской и гитлеровской армий на Россию и рефлексию насчет того, что с этой неприятной тенденцией делать. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
Перейти в раздел…

Немецкие танки на Украине. Третья попытка

Власть Украины зачищают от британцев

Россия должна спасти Сербию

Перейти в раздел…

Головы диких животных украсили женские платья в Париже

Подробности...

Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
Подробности...

В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
  • Латвия

  • Литва

  • Эстония
Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?
  • Общаемся чаще

  • Общаемся так же

  • Общаемся так же, но избегаем политических тем

  • Общаемся реже

  • Перестали общаться

  • Не было контактов

  • Затрудняюсь ответить
Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
  • Украина станет внеблоковым нейтральным государством

  • Украина потеряет свою государственность

  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Байден: ВСУ готовятся к контрнаступлению
    Путин: Украинские заградотряды расстреливают своих же в спину Байден подтвердил решение отправить 31 танк Abrams на Украину Польша подписала контракт на покупку СПГ из США на 20 лет Украинское Минобороны анонсировало блюда для веганов
    Путин назвал оккупационными американские войска в Германии В Москве пригрозили жестким ответом на поставки Киеву дальнобойного оружия В Севастополе взломали телевещание и показали Зеленского Защита «брака как союза мужчины и женщины» стала основой госполитики России
    Путин назвал небезопасным привлечение студотрядов на стройки в новых регионах Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу В ОП предложили признать Слепакова экстремистом за оскорбительную песню о военных Эксперт: Разговорами о гомосексуализме Папа Франциск пытается усидеть на двух стульях

    «подлодка посреди Днепра»


    Медведев: Киевский режим скоро лишится выхода к морю

    «ничего не поменялось»


    Шольц пообещал не вводить бесполетную зону над Украиной

    «поддержу жителей Донбасса»


    Режиссер «Сватов» Радзюкевич рассказал о желании поехать добровольцем в зону СВО

    Видео

    выборы в Турции


    Крах Эрдогана угрожает интересам России

    латиноамериканская валюта


    Новый Свет наносит удар по гегемонии доллара

    турне Лаврова


    Либеральная оппозиция по указке США подрывает дружбу Африки и России

    вступление в альянс


    Украина укрепила желание молдаван остерегаться НАТО

    ограничение судоходства


    Эстония собралась передвинуть границы в Балтийском море

    отечественная медицина


    Ирина Алкснис: Болеть и лечиться лучше в России

    Drang nach Osten


    Игорь Караулов: Поход на восток заложен в генетической памяти европейцев

    выйти из тупика


    Вадим Трухачёв: «Кривое зеркало славянства» мешает отношениям России и Чехии

    на ваш взгляд


    Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?

    Германия призналась в войне Европы против России

    На Западе откровенно признали, что его задача – не защита Украины, а атака на Россию
    		   25 января 2023, 20:10
    Фото: Jens-Ulrich Koch/dpa/Global Look Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Андрей Резчиков

    Глава МИД ФРГ Анналена Бербок высказала вслух то, что до нее не говорил ни один политик из стран НАТО: Европа ведет войну против России. Это заявление министра прозвучало на заседании ПАСЕ во вторник, где Бербок пришлось отбиваться от обвинений в задержках поставок танков Украине. На высказывание уже отреагировал российский МИД. К каким последствиям приведет признание Бербок в необъявленной войне?

    Высказывания министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и экс-канцлера Ангелы Меркель говорят о том, что Запад заранее спланировал войну против России, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В среду в своем Telegram-канале она процитировала сказанные накануне Бербок слова на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о необходимости больше делать для защиты Украины.

    Министр ответила депутату Норвегии Ингрид Шу, которая попросила Бербок объяснить, когда Германия примет решение о поставках Украине танков Leopard 2. В ответ глава МИД ФРГ заявила, что взаимные обвинения европейских стран и сравнение объемов военной помощи не помогут Украине. «Но самая важная и решающая вещь заключается в том, чтобы мы делали это вместе, а не играли в игру «найди виновного» в Европе, потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга», – заявила Бербок.

    По ее мнению, споры вокруг количества наименований, отправленных той или иной страной, разделяют единую Европу, делают ее более слабой перед лицом общего противника.

    «Если прибавить к этому откровения [экс-канцлера ФРГ Ангелы] Меркель о том, что они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договоренности, то речь идет о заранее спланированной против России войне. И не говорите потом, что «вы не слышали», – отметила Захарова.

    Меркель, напомним, заявила ранее в интервью еженедельнику Die Zeit, что посреднические усилия Германии и Франции в минском формате были направлены на то, чтобы дать время Украине «стать сильнее». «Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня», – сказала Меркель.

    С этими словами согласился экс-президент Франции Франсуа Олланд, который уверен, что с 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. «Действительно, украинская армия была совсем другой, чем в 2014 году. Стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил такую возможность», – сказал Олланд.

    Президент России Владимир Путин ранее заявил, что слова Меркель были неожиданными и разочаровали.

    С начала года страны Запада активно согласовывали поставки Украине тяжелых немецких танков Leopard 2. Изначально Германия откладывала решение о поставках, объясняя свою позицию в том числе историческим прошлым страны. Но в среду немецкое правительство объявило об отправке Украине 14 «Леопардов». О готовности осуществить эти поставки сообщали в том числе Польша, Финляндия, Нидерланды и Дания.

    По мнению главы Совета по внешней и оборонной политике Федора Лукьянова, «заявления немецких официальных лиц убедительно демонстрируют, что участие в войне, как бы его ни камуфлировали и ни обусловливали, есть участие в войне». «Даже на уровне слов это прорывается постоянно. И не скроешь. Так что Шольц может что угодно говорить, что никогда и ни за что. Жизнь берет свое.

    Другое дело, что это участие может быть, конечно, кратно более интенсивным, бить себя в грудь, что «мы воюем с НАТО», России рано. Пока только лишь поверхностный слой. Но лиха беда»,

    пишет Лукьянов в своем Telegram-канале.

    Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов напомнил, что Бербок всегда занимала «радикальные позиции». «Конфликт между «зелеными» и социал-демократами был серьезным изначально. Канцлер Олаф Шольц призывал к умеренности, сдержанности, а Бербок – к решительности и бескомпромиссности. Она в большей степени, чем Шольц, солидаризировалась с радикальными позициями, излагаемыми странами Балтии, Польшей и в последнее время – Финляндией», – напомнил Кортунов.

    Эксперт отмечает, что пока Бербок говорит одно, генсек НАТО Йенс Столтенберг в тот же день говорит о том, что Альянс не является прямым участником украинского конфликта и не планирует таковым становиться. «Они хотят занять максимально комфортную для себя позицию – оказывать все более активную поддержку Украине, но при этом оставаться в стороне от непосредственного участия в конфликте. Этой тактики НАТО придерживается с самого начала противостояния – идет постепенная эскалация вовлеченности, но при этом постоянно делаются заявления, что ни НАТО, ни отдельные его страны непосредственными участниками в этом конфликте не являются», – подчеркнул политолог.

    «Бербок – непрофессиональный дипломат, в отличие от Столтенберга, она еще не научилась говорить одно, а думать другое.

    Таким образом, она выдала то, что понимают все в НАТО, но не озвучивают – что Альянс является непосредственным участником вооруженного противостояния с Россией»,

    – пояснил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

    «Вообще-то, заявление немецкого дипломата ослабляет в глазах мировой общественности позицию Берлина относительно противостояния России и Украины. Бербок своими словами фактически подтвердила, что целью коллективного Запада является не защита Украины от кого бы то ни было, а атака на Россию. Киев же, следуя логике, используется как прокси-сила против Москвы, но не более, «расходник» в борьбе против России», – добавил сенатор.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •