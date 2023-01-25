Эксперт: Рассуждениями о гомосексуализме Папа Франциск пытается усидеть на разных стульях

Папа Римский Франциск хочет «стать Папой для всех» – и для поддерживающих традиционные ценности, и для гомосексуалистов, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин, комментируя признание папой римским Франциском гомосексуализма грехом, но не преступлением.

Папа Римский Франциск заявил, что гомосексуализм не является преступлением, однако это все еще остается грехом. Он призвал различать оба этих понятия, обратив внимание на то, что законы об уголовной ответственности за гомосексуализм являются несправедливыми.

«Русская православная церковь (РПЦ), прежде всего, рассматривает вообще в целом распространение общей толерантности к однополым бракам и к восприятию культуры в западных обществах как проявление не только секуляризма, но и общего упадка христианской культуры, христианства и отказа от традиционных ценностей. С точки зрения церкви, это означает фактически упадок самой культуры христианского Запада, в частности, христианской Европы и Соединенных Штатов», – говорит Лункин.

Кроме того, по словам собеседника, это означает также «эрозию христианского богословия», либерализацию церковных институтов на Западе, которая проникла и в целые конфессии. Например, есть протестантские конфессии, которые достаточно либерально относятся ко всем нововведениям, в том числе к благословению однополых браков и даже к посвящению в духовный сан открытых гомосексуалистов. Германия в данном случае является одной из самых либеральных с католической точки зрения стран Европы.

РПЦ всегда критически относилась в целом к проникновению этой культуры в западный мир и прерывала отношения с разными церквями, когда они принимали женское священство либо благословляли однополые браки, и, в частности, это служило основанием для прекращения диалога с лютеранскими церквями, продолжает специалист.

При этом само высказывание папы римского вряд ли будет принято во внимание такими традиционными церквями, как, например, РПЦ. А все потому, что папа Франциск уже не первый раз высказывается подобным образом, однако никаких документальных нововведений в связи с этим не наблюдалось. «Это папа Франциск говорит от себя лично. Это не некое нововведение, которое он хочет ввести в догматическое богословие католической церкви или катехизис, это просто его личное высказывание. И вроде бы формально это не меняет богословие церковное, но вносит некоторый либеральный акцент в мировоззрение католической церкви», – объясняет религиовед.

Таким образом, глава католической церкви пытается «усидеть на разных стульях», подчеркивает он. С одной стороны, это поддерживает сторону традиционалистов, которые всегда будут говорить, что гомосексуализм – это грех, а с другой, если хоть кто-то как-то позитивно может относиться к восприятию однополых союзов в государстве, это означает, что церковь не против такого решения. По словам собеседника, Папа Римский Франциск таким образом хочет «стать Папой для всех» – и для поддерживающих традиционные ценности, и для гомосексуалистов.

«С точки зрения православия – это не просто грех, а признано юридически, что это все равно ведет к разрушению традиционных ценностей христианской культуры государства и в конечном счете к подрыву государственной общественной жизни в целом. Поэтому здесь есть небольшое противоречие с тем мировоззрением, которое просвечивается в высказывании папы Франциска», – заключил Лункин.

В январе прошлого года в одной из католических церквей Германии более 120 священников и сотрудников объявили себя гомосексуалистами и запустили кампанию с требованием положить конец дискриминации представителей ЛГБТ в церкви.

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