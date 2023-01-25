|
|
Захарова призвала ЕС очнуться «от летаргического сна» и увидеть бенефициара мировых войн
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Европейцам следует «очнуться от летаргического сна» и осознать, что бенефициаром прошлых мировых войн становились США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат в своем Telegram-канале привела цитату вице-премьера и главы итальянского МИД Антонио Таяни, который указал на отсутствие внешней и оборонной политики Европы, и ее зависимость от американцев.
Таяни указал, что даже ФРГ не может позволить себе выбрать позицию. По его мнению, ЕС нужно сделать так, чтобы украинский конфликт не расширялся.
Захарова, комментируя высказывание, подчеркнула, что США втягивают Европу «в большую войну», поскольку у Вашингтона не осталось средств для поддержания темпов роста экономики, кроме создания очагов напряженности в мире.
«Зеленая бумага с водяными знаками обеспечена только одним – наличием печатного станка и чернил», – отметила она.
Представитель ведомства призвала Европу «срочно очнуться от своего летаргического сна» и вспомнить, что главные выгоды от Первой мировой войны и от Второй мировой войны получили именно США.
«Пока весь мир лежал в руинах, Вашингтон создавал на пепелище Pax Americana», – добавила дипломат.
Она призвала Европу «не наступать на одни и те же грабли» в третий раз.
Напомним, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указывал, что мир вплотную подобрался к угрозе третьей мировой войны из-за агрессии Вашингтона.
Стало известно о желании ЕС пересмотреть либерализацию торговли с Украиной
EurActiv сообщил о желании ЕС пересмотреть вредную для Европы либерализацию торговли с Украиной
|
|
Еврокомиссия приступила к изучению возможности пересмотреть либерализацию торговли с Украиной, поскольку сейчас договоренности вредят европейским фермерам, сообщают СМИ.
Члены ЕС жалуются, что из-за украинских товаров фермеры в Европе оказались в невыгодном положении. Пересмотреть либерализацию торговли могут в ближайшие недели, передает ТАСС со ссылкой на EurActiv.
ЕК «обдумывает вопрос о пересмотре специальной приостановки всех тарифов и квот на украинский агропродовольственный экспорт», передает РИА «Новости».
Напомним, временный режим либерализации установили в 2022 году до июня 2023 года. В соответствии с ним на ряд товаров с Украины действуют нулевые таможенные ставки. Кроме того, соглашение приостанавливает систему входных цен и тарифных квот. Предполагается, что даже после завершения срока действия договоренностей антидемпинговые пошлины не взимаются с продукции, поступающей c Украины.
Как сообщил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи во Львове с Владимиром Зеленским, в Киеве надеются, что официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз должны начаться в 2023 году. Летом Украине был предоставлен статус страны – кандидата на вступление в ЕС, но ей отказали в проведении ускоренной процедуры по вступлению.
МИД: Разговоры о красных линиях остались в прошлом
|
|
Рассуждения о красных линиях остались в прошлом, США признались в стремлении нанести России стратегическое поражение, заявил МИД России.
В ведомстве прокомментировали высказывание первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского. МИД подчеркнул, что против России ведется гибридная война. Как заявило министерство, «не замечать реальность невозможно», передает ТАСС.
Напомним, Полянский заявил, что НАТО и западные страны фактически втянуты в конфликт на Украине, но пересечены еще не все красные линии. Он допустил, что «самые красные» линии пока не были пересечены. Когда имеешь дело с ядерной державой, такой как Россия, нужно просчитывать все возможности, если есть желание вызывать все большую эскалацию, отметил Полянский.
В середине января журнал Newsweek писал, что США и НАТО пересекают все новые красные линии в вопросах поддержки Украины. Несколько месяцев назад США обещали не поставлять Украине системы Patriot, однако в итоге изменили свою позицию. Затем ситуация повторилась с комплексами HIMARS. Теперь новой красной линией стали танки, отмечалось в публикации.
Кремль счел провальным план поставки Киеву танков Abrams и Leopard
Кремль: План поставки Киеву танков Abrams и Leopard провальный по технологическим аспектам
|
|
Суть плана поставки киевскому режиму американских танков Abrams и немецких Leopard провальна по технологическим причинам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, многие эксперты и сами понимают абсурдность этого плана, так как чисто по технологическим причинам идея провальна, к тому же переоценена западными специалистами, передает ТАСС.
«Явная переоценка того потенциала, который это добавит ВСУ», – заверил Песков.
Касательно вопроса решения властей Германии предоставить Киеву танки Leopard, пресс-секретарь президента сообщил, что Москва подобных обсуждений с Берлином не ведет.
Накануне издание Spiegel сообщило, что правительство Германии решило поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера.
После этого в Белом доме сообщили о намерении президента США Джо Байдена объявить о поставке Киеву танков Abrams в количестве 30 штук.
Эксперт: Российские учения с «Цирконом» взволновали НАТО
Военный эксперт Дандыкин: «Циркон» серьезно волнует НАТО
|
|
В НАТО прекрасно понимают, что может произойти, если «Циркон» поразит авианосец. Поэтому они внимательно следили за нашими учениями, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провел учения по применению противокорабельной гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морской цели в Атлантике.
«Учения «Адмирала Горшкова» сразу же вызвали волнения на Западе. Мол, «зачем вы движетесь к берегам США?». Создалось такое впечатление, будто бы по направлению к ним вышла целая эскадра», – иронично сказал капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин.
«Корабль просто отрабатывал поставленные ему задачи. Причем работать он будет во всех ранее заявленных пунктах. Атлантика – большая, и проводить учения в западной ее части вполне логично, особенно на фоне текущих событий в Восточной Европе», – продолжил военный эксперт.
«Конечно, «Циркон» серьезно волнует НАТО. Ракета идет с огромной скоростью, сбить ее очень непросто, если вообще возможно. Кроме того, она может нести боезаряд со специальной головной частью. Несложно представить, что будет с авианосцем, если ракета его поразит», – обратил внимание собеседник.
«Также ракета способна поражать цели в радиусе тысячи километров. Но при этом мы должны проводить учения с подобными ракетами не только в Арктике, но и в Атлантике, выходя на соответствующие рубежи пуска. Ровно по этой причине США внимательно наблюдали за нашими учениями, оценивали их и делали выводы», – предполагает он.
«Более того, мы ведь неоднократно и довольно аккуратно рассказывали НАТО, что у нас есть такое оружие. Демонстрировалась компьютерная графика. Но они не верили. Что ж, теперь сомнений не осталось. Наши учения в этом районе Атлантики – это полноценный элемент боевой подготовки, который иллюстрирует: важно не количество вооружений, а их качество», – подчеркнул Дандыкин.
Эксперты также отмечают, что боевой поход «Адмирала Горшкова» с «Цирконами» является уникальным событием еще и потому, что Россия первой открывает новую страницу в истории под названием «Гиперзвуковые ракеты на океанских просторах».
«По официальной информации, «Адмирал Горшков» пройдет Атлантику, Индийский океан, Средиземное море. И это действительно новшество – ничего подобного до сегодняшнего дня не было», – отметил Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН. Несмотря на то, что подобные программы разработки гиперзвуковых ракет для кораблей ведутся и в других странах, включая США и Китай, Россия их фактически опередила.
«При этом, конечно, нельзя сказать, что это какое-то революционное изменение ситуации. Традиционный акцент советского, а затем российского флота – на высокоскоростных противокорабельных ракетах. То, что сейчас поменялось, это возможность поражать и наземные цели, что также является магистральным развитием и других противокорабельных ракет. При этом здесь идет речь о совсем другом уровне скорости и дальности», – цитирует Стефановича РЕН-ТВ.
Ранее фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», действующий в районах западной части Атлантического океана, провел учение с применением гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования, сообщили в Минобороны.
Уточняется, что фрегат отработал удар ракетой «Циркон» по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 900 километров. В ходе учений экипаж корабля продемонстрировал высокую слаженность действий, подчеркнули в военном ведомстве.
Как сообщил командир корабля капитан 1-го ранга Игорь Крохмаль, эффективность запуска составила одну единицу, что означает полное соответствие ожиданиям. Учения, по его словам, подтвердили все заложенные в данный комплекс характеристики.
Ожидается, что во второй половине февраля «Адмирал Горшков» также примет участие в учениях ВМФ стран БРИКС (России, Китая и ЮАР) в акватории Индийского океана у берегов ЮАР у города Дурбан и в соседнем заливе Ричардс Бэй. В начале января президент России Владимир Путин поручил направить фрегат «Адмирал Горшков» с ракетными системами «Циркон» на боевую службу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Арабские СМИ: Байден готов передать Киеву 10 танков Abrams для давления на Берлин
Sky News Arabia сообщил о готовности Байдена передать Киеву 10 танков Abrams для давления на Берлин
Американский президент Джо Байден якобы готов отдать киевским властям 10 танков Abrams, чтобы надавить на Германию, которая пока не решилась на поставки танков Leopard 2, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Байден может передать Киеву 10 Abrams с целью давления на Берлин, чтобы тот передал украинской стороне Leopard 2, сообщили собеседники Sky News Arabia, передает ТАСС.
Байден полагает, что для противостояния России Украине нужны 500 танков.
Немецкий канцлер Олаф Шольц ранее заявлял о готовности Германии поставить Leopard 2 Украине, если Вашингтон передаст Киеву Abrams.
Издание Suddeutsche Zeitung указывало, что решение немецкой стороны пока не передавать Украине танки вызвало непонимание и гнев среди союзников ФРГ по НАТО. Особенно бурно отреагировали США.
Польша захотела получить от ЕС компенсацию за танки для Украины
Моравецкий сообщил о намерении Польши потребовать от ЕС компенсировать Варшаве стоимость танков для Украины
|
|
Польша собирается потребовать от ЕС возместить стоимость танков, которые Варшава хочет передать Киеву, сообщил глава правительства страны Матеуш Моравецкий.
Моравецкий сообщил, что его страна «обратится, конечно, за компенсацией». В таком требовании премьер-министр видит «очередную проверку доброй воли» ЕС. Моравецкий выразил уверенность, что ЕС должен компенсировать Польше стоимости танков. Глава правительства надеется, что «так и случится», передает РИА «Новости».
Напомним, Польша официально попросила Германию разрешить передать Украине танки Leopard немецкого производства. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заверил, что Берлин не станет препятствовать поставкам.
Хотя в самом Берлине пытаются оттянуть момент поставок Украине тяжелых танков, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна не будет блокировать решение Польши, если та отправит свои танки Leopard 2 без одобрения Германии.
Боррель: Россия может уничтожить любой спутник в космосе
Боррель заявил, что Россия может уничтожить любой спутник в космосе
|
|
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выразил мнение, что Россия может представлять угрозу в космосе, так как вполне способна дезориентировать и уничтожить спутники противоспутниковым оружием.
Он напомнил, что в ноябре 2021 года Москва провела испытания антиспутникового оружия. Боррель заявил, что таким «безответственным действием» российские власти продемонстрировали миру, что могут поставить любой спутник под угрозу уничтожения, передает РИА «Новости».
По словам представителя ЕС, на орбите находятся порядка 5,5 тыс. спутников, 10% из которых имеют военное назначение. «Они предоставляют важнейшую информацию для нашей безопасности и обороны», – заявил Боррель.
Верховный представитель ЕС отметил, что ситуация может обостриться и из-за того, что спутниковая информация помогает Киеву «поддерживать связь внутри страны и с партнерами за рубежом». Боррель предположил, что исходящая опасность может вызвать серьезные стратегические вопросы в зоне военных действий на Украине.
В заключение Боррель заверил, что в марте ЕС представит проект стратегии по укреплению безопасности и обороны в космическом пространстве.
Ранее газета ВЗГЛЯД разъясняла, как политические разногласия в мире добрались до космоса.
США попытались уговорить Зеленского отвести украинские войска из Артемовска
CNN узнал о спорах между властями США и Зеленским по вопросу о необходимости отступления украинских войск из Артемовска
На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским представители американской администрации уговаривали его отвести войска из Артемовска (Бахмута), сообщили украинские и американские чиновники.
С Зеленским говорили первый заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер, первый замглавы Госдепа Уэнди Шерман и замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Как сообщает CNN, Вашингтон захотел помочь украинской стороне отойти от «ожесточенного сражения на истощение» в Артемовске. По мнению США, Украина должна сосредоточиться на «маневренных боевых действиях с использованием быстрых, неожиданных бросков против российских сил», для чего Киеву и передают бронетехнику.
Зеленский отказывается верить, что российские войска «обеспечили победу» в боях за Артемовск, и «не хочет отдавать» город, удержание которого, по его мнению, «повысит шансы Украины на возвращение всего Донбасса». Зеленский считает, что «победа здесь России откроет для нее путь к наступлению на стратегически важные города Славянск и Краматорск», сообщил канал, ссылаясь на источники, которые знакомы с планами президента Украины.
Источник в военных кругах США также высказал CNN сомнения относительно отступления украинских сил, но «не из-за военного значения» Артемовска, а «из-за стратегического символизма». CNN полагает, что в боях за Артемовск Украина якобы может «измотать Россию». Однако канал вынужден признать, что «Украина тоже несет огромные потери в этой битве и расходует гигантские объемы боеприпасов ежедневно».
«Такой образ ведения боевых действий поддерживать не получится, полагают в США. В абсолютных величинах у России больше артиллерии и живой силы», – говорится в сообщении.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами. Федеральная разведывательная служба Германии сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Володин объяснил невозможность сотрудничества со странами Прибалтики
Володин: Сотрудничество со странами Прибалтики невозможно из-за утраты ими суверенитета
Решение о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией и Латвией следовало принять давно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в заметке под заголовком «Что мертво, умереть не может».
В своем Telegram-канале Володин пишет, что сотрудничество со странами Прибалтики невозможно, поскольку они утратили самостоятельность, хотя уже на протяжении 30 лет утверждают, будто бы строят независимые государства. На деле же все решения за них принимаются в Вашингтоне и Брюсселе, подчеркнул спикер нижней палаты российского парламента.
По его словам, интересы людей в этих странах игнорируются, а население сократилось в среднем на четверть (в Латвии – на 30,5%, в Литве – на 28,4%, в Эстонии – на 15,4%). На самом деле в Прибалтике, отметил Володин, проживает только треть граждан, большинство же находится на заработках в европейских государствах. Кроме того, у этих стран худшие в ЕС экономические показатели.
Единственное, в чем преуспевают правящие режимы этих стран, это русофобия, подчеркнул Володин. Представители местного руководства соревнуются, кто более жестко выступит против России, отметил он.
Володин также указал, что в государствах Прибалтики более, чем где-либо, нарушают права человека. В частности, там запрещают говорить на родном языке, ущемляют национальные меньшинства, преследуют независимых журналистов и правозащитников.
«Сотрудничество с этими странами невозможно по причине утраты ими самостоятельности», – написал Володин, добавив, что «мертвое не может умереть дважды».
Напомним, Россия понизила уровень дипотношений с Эстонией. В знак солидарности с Таллином на такой же шаг в отношениях с Россией пошла Рига.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему приведет дипломатическое противостояние России и Прибалтики.
Посол Антонов: Танки США на Украине будут уничтожены
|
|
Поставки танков США Киеву станут вопиющей провокацией, они подлежат полной ликвидации ВС России, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
По его словам, решение Штатов осуществить поставку танков киевскому режиму невозможно будет оправдать необходимостью защитить украинский народ. Антонов подчеркнул, что такое решение США станет очередной вопиющей провокацией по отношению к России, а западные страны лишатся иллюзий насчет того, кто на самом деле является агрессором в конфликте на Украине, передает РИА «Новости».
Посол отметил, что американские танки станут законной целью для уничтожения российскими военными и будут ликвидированы как другие образцы техники НАТО.
Антонов добавил, что Штаты нацелены нанести стратегическое поражение Москве, осуществляя поставку вооружения для нападения на Крым и покрывая преступления киевского режима по отношению к жителям Донбасса, а также Запорожского и Херсонского регионов.
По словам посла, увеличивается число американских официальных лиц, которые признают, что в существующем конфликте идет «война по доверенности» с Россией, особенно в случаях, когда США увеличивают поставки вооружений после удачных операций российских военных на поле боя.
Ранее в Белом доме сообщили о намерении президента США Джо Байдена объявить о поставке Киеву танков Abrams в количестве 30 штук.
В Белом доме сообщили о намерении Байдена объявить о поставке Киеву танков
Al Jazeera со ссылкой на представителя Белого дома сообщила о намерении Байдена объявить о поставке Киеву танков Abrams
В среду глава американского государства Джо Байден сообщит, что США предоставят Украине танки Abrams, заявил представитель Белого дома.
По словам чиновника, о решении поставить Украине танки Байден «объявит завтра», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Jazeera.
Напомним, сообщалось, что США могут поставить Киеву 10 танков Abrams, чтобы оказать давление на Германию в вопросе поставок танков Leopard 2. Позднее в Белом доме сказали, что речь идет примерно о 30 Abrams. По данным СМИ, военная техника будет закуплена, а не выделена из существующих запасов.
Американские СМИ назвали цель отправки немецких танков на Украину
Журналист Матэ: США убедили Германию отправить Украине танки, чтобы поссорить Россию и Германию
США убедили Германию отправить Украине танки, чтобы поссорить Россию и ФРГ, написал обозреватель Gray Zone Аарон Матэ.
По его словам, США убедили Берлин направить танки Leopard на Украину, не обращая внимания на риск эскалации и опросы общественного мнения в Германии, что является победой, которую основатель Stratfor Джордж Фридман назвал «исконным интересом» США: разрыв «отношений между Россией и Германией, передает РИА «Новости».
Ранее Фридман заявил, что Россия и Германия «флиртуют» друг с другом и мечтают о «комбинации из русского газа и немецкой технологии». При этом одна сторона, по его словам, все время предавала другую, а строительство «Северного потока – 2» противоречит целям НАТО. Российский сенатор Алексей Пушков в ответ на это заявил, что такое выказывание Фридмана демонстрирует «старый ночной кошмар англосаксов» – союз двух континентальных европейских гигантов в лице России и Германии».
Эксперт объяснил план ЕС пересмотреть либерализацию торговли с Украиной
Экономист Лизан: Фермеры из ЕС оказались для Брюсселя приоритетнее украинцев
|
|
Евросоюз обеспокоился защитой интересов своего внутреннего рынка, который несет ущерб из-за допуска на него украинских товаров, поэтому в ЕС пересматривают условия торговли с Киевом. Интересы Украины в этом вопросе волнуют их меньше всего. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экономист Иван Лизан, комментируя планы Брюсселя пересмотреть либерализацию торговли с Украиной.
«Это решение вызвано осознанием того, что оно не соответствует интересам европейских производителей. При этом для Киева торговля с ЕС и раньше была не очень выгодной, поскольку Брюссель навязал Украине удобные для себя правила торговли и квоты. Теперь эта проблема усугубится еще больше», – рассказал политолог и экономист Иван Лизан.
«В Евросоюзе очень жесткие правила стандартизации и сертификации продукции. Это, а также вопросы безопасности и качества товаров, используются Брюсселем как инструмент защиты своего внутреннего рынка», – отметил собеседник.
«Поэтому была придумана хитрая схема, когда Украина поставляла на Запад сырье, а обратно шли готовые продукты. Кроме того, любые попытки Киева защитить свой внутренний рынок заканчивались одинаково – им этого не позволяли», – добавил он.
«Очевидно, что Украина никак не может повлиять на решение ЕС об отмене преференций. Я не уверен, что в Киеве еще остались люди, понимающие ущербность такой торговли. Украина абсолютно зависима от внешней помощи, от западного оружия, поэтому она будут все терпеть», – полагает Лизан.
«Кроме того, стоит вспомнить и другие моменты в подходах украинских властей к экономическим аспектам сотрудничества с Евросоюзом. В рамках соглашения об Ассоциации с ЕС Украина на протяжении многих лет тратила квоты по годовому экспорту в течении января. Это очень ярко характеризует абсолютно недальновидную политику руководства страны, которому наплевать на Украину», – акцентировал экономист.
«Все это пытались выдать за работу «зоны свободной торговли с ЕС», хотя торговля по квотам априори не может быть свободной. Те, кто в украинской власти принимает подобные решения – это прямые агенты Запада и «грантоеды», беспокоящиеся только о наполнении своих собственных карманов», – заключил Лизан.
Ранее стало известно о желании ЕС пересмотреть либерализацию торговли с Украиной. Как отмечают европейские СМИ, члены ЕС жалуются, что из-за украинских товаров фермеры в Европе оказались в невыгодном положении.
Напомним, временный режим либерализации установили в 2022 году до июня 2023 года. В соответствии с ним на ряд товаров с Украины действуют нулевые таможенные ставки. Кроме того, соглашение приостанавливает систему входных цен и тарифных квот. Предполагается, что даже после завершения срока действия договоренностей антидемпинговые пошлины не взимаются с продукции, поступающей c Украины.
Как сообщил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи во Львове с Владимиром Зеленским, в Киеве надеются, что официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз должны начаться в 2023 году. Летом Украине был предоставлен статус страны – кандидата на вступление в ЕС, но ей отказали в проведении ускоренной процедуры по вступлению.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Медведев назвал Байдена и Шольца часовщиками «Судного дня»
Медведев предложил Байдену и Шольцу остановить «тиканье атомных часов» на некоторое время
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, как добиться того, чтобы стрелки «Часов Судного дня», указывающие на угрозу глобальной катастрофы, отодвинулись назад.
По словам Медведева, «часовщикам» нужно «остановить тиканье атомных часов на некоторое время». «Часовщиками» он назвал главу американского государства Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца. Как заявил Медведев, им «нужно понять, что их украинская стрелка давно заржавела», передает РИА «Новости».
Напомним, президент американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон сообщил, что стрелки символических «Часов Судного дня» перевели на 10 секунд ближе к апокалипсису.
Стрелки «Часов Судного дня» приблизили к «ядерной полуночи» из-за Украины
Стрелки символических «Часов Судного дня» перевели на 10 секунд ближе к апокалипсису, заявила президент американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон.
До точки «ядерного апокалипсиса» осталось 90 секунд, заявила Бронсон, передает ТАСС.
Решение о переводе стрелок приняли из-за конфликта на Украине, вероятность выхода ситуации из-под чьего-либо контроля «остается высокой», заключила она.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что угроза новой мировой войны стала выше из-за подготовки агрессии в отношении России.